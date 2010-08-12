微格教学法在教师培养中的作用

来源：中国鸣网位置：教育技术论文时间：2017-08-02 15:05

微格教学法是一种新型教师师资培训方法，对教师教学特征和操作规范都有良好的效果，本文主要研究微格教学法在教师培养中的作用。

《小学时代：教师》(月刊)曾用刊名：小学时代(教师版)，2008年创刊，是由吉林出版集团主管主办，吉林省教育厅、全国中小学教育专业教材教法研究委员会协办，小学时代杂志社编辑出版，由中国期刊网收录，面向全国公开发行。旨在促进教学交流，为教育教学人员提供学习的空间，是亲和性与正规性兼具的学术交流期刊。

本人认为微格教学法对师资培养尤其是刚入职教师的提高有很大的作用。该种方法是建立在现代视听技术基础上的一种全新提高教师教学技能、教学质量的科学途径，具有坚实的理论根据和科学的方法论基础，具有极强的可操作性、实用性。本文从微格教学法的特征、微格教学法的操作范式、微格教学法的实施原则和微格教学法的作用等四个方面阐述了运用微格教学进行师资培训的过程，旨在抛砖引玉，促进微格教学法的普及和发展。

微格教学(Microteaching)，是美国斯坦福大学在1963年推出的一种新型的师资训练方法，又称 “微观教学”、“小型教学”，旨在训练和提高在职教师的基本教学技巧。70年代后，这种师资培训方法迅速在全美流行，而且影响到西欧、加拿大、澳大利亚等地区和国家。现在，这种模式的效果已为世界发达国家所广泛承认，其运用范围已从师范院校向成人教育、职业技术教育、教育管理等领域发展。一、微格教学法的特征

微格教学模式具有以下特征：

(一)班级人数要少。每班参加培训的教师人数要少，一般只有7-9名学生，要求学生可以轮换扮演教师、学生和评价员角色，以保证每个学员都有充分的机会得到训练和个别指导。

(二)上课时间要短。每次上课的时间很短，通常在10—20分钟之间，完成预定教学计划。期间集中训练某一单项教学技能，以便在短时间内掌握技能。

(三)教学内容短小。在微格教学模式中，教学内容要精短，以能够表现一项的教学技能为准，每次上课只训练一种技能，不可以设计同时达到多个技能目标的教学任务。

(四)运用视听设备。微格教学需运用现代录像设备将教学技能培训实践记录下来，使受训者能够看到直接效果，以进行反复讨论、分析。

(五)提高参与者的自信心。因为上课时间短、内容精，每个人都有表演的机会。因此，参与者即使试教失败也不会影响正常教学，可以使参与者增加自信心与成功感。

二、微格教学的操作范式

运用微格教学培训教学技能一般要经过以下几个步骤：

(一)事前的学习和研究

在培训之前要系统地学习有关教学理论和微格教学的发生、发展以及技能分类，以及应注意的问题，评价标准等知识。微格教学是在现代教育理论指导下对教师教学技能进行训练的实践活动。因此，在训练前让学员进行教学理论的学习和研究是非常重要的。

(二)确定训练技能和编写教案

微格教学把课堂教学分为若干教学技能，要求受训者在训练之前，根据自己的实际，选择适合自己的教学技能，一次集中训练一个教学技能。编写出较为详细的教案，要求具体说明教师的教学行为和学生的学习行为，以及教学进度的时间分配等。

在编写教案之前，首先应明确以下几个关键点：

1.学生学什么?即你想让学生在本课中学到什么，是事实、概念、技能、思想、观念，还是兼而有之。这些是应通过对教学内容和学习任务的分析而得到明确。

2.目标是什么?即通过教学后，学生能做什么(终了行为)。所制定的目标要明确、具体，学生确实能做到的，并且是可观察测量的。同时，还要区分教育目标和教学目标，内隐的目标和外显的目标。

3.教学程序是什么?即根据对教学任务和课题的分析及所教班级学生的特点，明确教学的步骤和顺序，以及教学技能的基本程序。

4.为了达到教学目标和更好地促进学生有效地参与到教学中来，要明确选择什么样的教学方法和教学手段。

5.如何评价，即对教师的教学效果和对学生的学习结果评价的方法。

在编写教案时，要把教学实施过程中教师和学生的主要活动分别设计出来，如讲解、提问、演示、回答问题等，并按时间顺序写下来，如下表。

微格教案结构

年 月 日

学校 班级 主讲教师

科目 课题名

教学目标

时间分配 授课行为 授课技能 学习行为 教学媒体

在学生的“学习行为”一栏中要注明某一内容教学时学生的活动是什么，如果是回答问题，要写出可能出现的预想回答和需要明确的问题要点。最后把需要的各种教具填在“备注”栏中，并与教学过程的进程相对应。

(一)提供示范

提供示范是为了学员学有榜样，教有目标。一般采用播放录像或请有经验的教师进行示范教学，可以是一种技能的演示，也可以是一节课的示范教学技能的综合运用。目的是为学员提供直观的感性材料，以便于对各种教学技能进行感知、理解和分析。

(二)微格教学实践

首先要组成微型课堂，由一位受训者充当老师登台讲课，其他人充当学生。所讲内容一般要少而精，时间为5-10分钟，重点训练一种技能，不排斥其它技能的同时运用。教学时，一般用录像的方法对教师的行为和学生的行为进行记录，以便能及时准确地进行反馈。

(三)反馈评价

首先观看受训者的教学录像，试讲者、学生扮演者、评价人员、指导教师一起观看。

其次是试讲者自我分析，谈谈自己所设计的目标是否实现、教学技能是否掌握，以明确改进的方向。

第三，讨论评价。学生扮演者、评价人员和指导教师要从自己的感受评价试讲者的实践过程，指出存在的问题，指明努力的方向。评价主要从两个方面进行：一是技能使用情况;二是教学内容的处理情况，学生是否听懂了教师所讲的内容。评价的方法是：根据培训目的和各种教学技能的具体要求制作评价单，明确评价内容和评价标准，量化评价，然后输入计算机进行分析评价。

(一)修改教案

受训者根据自己的分析和讨论评价中所指出的问题，对原有教案进行修改，准备进入微格教学的再次循环。

(二)重教

重教是一个教学过程改进和完善的过程，也是对指导意见的检验。没有重教这一步骤，就不能算是微格教学。通过重教使受训者更加体验到每一种教学技能的要领。

三、微格教学的作用

微格教学在培训师范生课堂教学技能上开辟了一个新天地，同时也给受训者提高自我认识提供了一种新的手段。

(一)中介性

教师在教法课教学中，可以将现代教学论中一些基本理论与自己多年的知识和教学实际经验相融合，直接传授给学生，让学生在微格教学过程中进行尝试。所以，微格教学具有教学理论与教学实践之间的中介性。

(二)操作性

微格教学是缩小了的课堂，它将复杂的教学过程分解为具体的、比较单一的个体教学技能，同时确定了可达到的操作性目标。这样的目标明确集中，可变因素少，易于控制，便于实践和提高，可操作性强。

(三)重复性

通过录像反馈和小组评价，学员很容易发现自己的问题与不足，取长补短，在原有的水平上得到不同程度的提高。特别是对差距较大、问题较多的学生，在指导教师和同学们的帮助下，也能结合自身的特点，重新设计具有自己风格特色的教学方案，较快地掌握教学技能。

(四)评价性

微格教学是运用现代化的视听设备作为记录手段，提供反馈信息。这种方式，反馈准确度高、真实性强、信息量大，并可重复反馈，便于自我分析评价和集体讨论评价。

英国微格教学专家G•布朗说过:“它是一个简化了的、细分的教学，从而使学生易于掌握。”多年来，广大微格教学工作者不懈努力，微格教学越来越显现出它的价值，在教师职业技能培训及提高师范生教学能力方面发挥着重要的作用。

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