数学教学中提高学生素质和创新能力的方法

来源：中国鸣网位置：数学论文时间：2016-10-09 11:35

学生的学习需要创造性思维，尤其在数学课堂，数学是一门逻辑性很强很抽象的学科，一些学生在学习过程中感到很吃力，这就需要教师根据学生的知识基础、能力、兴趣等等方面综合考虑，找出适合学生学习的方法。

《中学生数理化(教与学)》突出反映广大教育工作者在教育教学过程中的新理论、新观点、新方法和新经验,探索教育教学改革过程中的新思路、新特点。以“科学新颖实用”为办刊目标的综合性教育类学术刊物，进一步推动基础教育的发展，促进教育教学。

在进入希望与挑战共存的新世纪之际，人们不得不思考：教育应该为新世纪培养怎样的人才?“创新是民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。创新的关键在人才，人才靠教育，教育的水平提高了，科技进步和经济发展才有后劲。因此，作为教师，应在培养学生的创新精神上下功夫，在课堂教学中培养学生的创新精神。我认为可以从以下几个方面入手。

1、面向全体，重视提高数学兴趣的培养，树立学生创造的信心和勇气。

数学要面向全体，就是要对每一位学生负责，在对大多数学生进行教学的同时，兼顾学习有困难和学有余力的学生，“使所有学生都达到基本要求”并且尽可能的提高。而现代教学要求以人为本，对“教师主导”和“学生主体”进行有机结合，立足学生主体，实施因材施教即教师根据学生在知识、技能、能力、志趣、特长等方面的个性差异。在设计好教师“引”的前提下，我还十分注意学生“学”的设计;一是让学生带着教师“引”的问题自学，其目的是使学生对新知识达到懂和会，即求“会”，这是培养学生创造才能的前提和基础;二是带着“为什么”去自学，其目的是使学生通过不同的理解，达到对新知识解决问题办法的认同，即求“同”，这是培养学生创新意识的过渡;三是带着“这是唯一的吗?”质疑去自学，其目的是培养学生于无疑处见有疑，从而激发学生从不同角度、不同侧面去寻找解决问题的其它途径和办法，即求“新”，这是学生创新意识的萌芽。

2、加强逻辑思维能力的培养，形成良好的思维品质。

数学中的逻辑思维能力是根据正确的思维规律和形式对数学对象的属性进行综合分析、抽象概括、推理论证的能力。它是基本数学能力之一，也是数学素质的核心。因此加强逻辑思维能力的培养，是数学教师的一大根本任务。

教学中应重视知识的形成、发现过程。数学本身是一门演绎性很强的学科，然而根据学生年龄特征和本着学生可接受的原则，教材的编排不可能十分系统完整，在教材中许多概念的形成，公式、定理等的发现过程往往没有详细完整给出，只是完美的结论，这就要求教师在课前深研教材、精心设计、重新组织教学内容，教学中应改变驾轻就熟的“题型+方法”的教学方式，让启发式教学进入数学教学活动，克服学生思维的被动性，选择自觉渗透数学思想方法：展示知识的发生过程，暴露知识的背景，为学生创设问题情境，教给学生发现、创造的方法，启发引导他们去思考、创造，让他们在创造中学习，在发现中获取，在成功中升华。

3、加强思想方法的教学，培养创新意识。

数学思想方法是数学的灵魂与精髓，是核心，它是学生获取知识的手段，是联系各项知识的纽带，是知识转化为能力的桥梁，它比知识更具有普通适用性，抽象概括性。中学数学涉及到的思想方法大致可分为三种类型：技巧型(如特殊、一般、消元、换元、降次、配方、待定系数法等)、逻辑型(如类比、归纳、分析、综合、演绎、反证法等)、宏观型(如函数与方程、分类讨论、数形结合、归纳猜想、整体化归、数学模型等)。学生的学习不是一个被动的吸收过程，而是以已有的知识和经验为基础的构建新知识的过程，通过学生积极努力的探索而产生“新的结果” 。因此，要培养学生的创新意识，就要把学生推上学习的主体地位。

4、强化语言训练，促进信息交流，提高综合能力，.鼓励学生参与实践。 当今世界上许多事物大多需要综合多门学科知识来解决，靠单学科知识就能解决毕竟是少数。数学学科本身具备很强的综合性，代数、三角、几何教材中综合了许多政治、历史、地理、物理、化学、生物等相关学科知识。

数学语言的水平是反映一个学生数学素质和数学能力高低的重要因素。数学语言包括文字语言、图形语言和符号语言三种形式，文字语言是数学逻辑化、科学化、规范化的日常言，图形语言则是直观、形象、生动，符号语言简捷、抽象、精确、概括。“数学语言是数学思维的载体，是解决问题的工具”，离开了语言是无法学习并交流的。 创新，既需要智力的参与，也离不开情感的支持。教师是保护学生创新能力发展的"监护人"。因此，在数学课堂教学中，要注重对学生创新情感的培养,鼓励学生发扬"打破沙锅问到底"的精神。学生的情感十分丰富，如热爱、美感、羡慕等，这些都可以成为创新的动机。数学课堂教学过程不仅是认知信息的交流，也是情感信息的交流，教学过程需要教师真挚情感的灌注。 5、重视数学应用，积极开展数学建模，培养解决实际问题的能力。

一个人的数学素质的优势不仅在于其掌握数学理论的多少，也不仅在于其能解决多少数学难题，更重要的是看他能否运用数学思想去解决现实生活中的实际问题。中学生性格活泼，既有一定的社会生活经验又有较强的好奇心和求知欲望，他们喜欢学习有生动现实基础及将来从事“四化”建设所必需的数学知识与才能，教师在教学过程中要有意识地理论联系实际，结合生活和社会实践，提倡做中学，通过问题学，着重从学生今后实际生活的需要出发。

另外必须形成应用数学的强烈意识。首先，让教师进行应用数学方面的培训，开展应用数学的研究;其次，积极开展社会实践，深入实行调查，进行数学建模活动。因此，积极开展数学建模活动，可大幅度地提高解应用问题能力，培养国家更多的创新人才;再是，新教材中增加应用数学的内容;同时在各级考试中适当增加应用数学题的数量等，切切实实，让大家充分认识数学的巨大威力。

6、注重心理指向。

心理是人的一切行为活动的背景，一个人的心理素质影响他的行为动力、行为方式以及直接影响制约着他们行为的有效性。心理素质己成为一个人综合素质的核心部分。据此中学数学素质教育决不可忽视心理教育。

中学数学心理教育可以从心理过程和个性品质两方面来实施。在心理认知过程中重点加强学生元认知培养即对自己的认识活动进行自我体验、观察、监控和调节，有利于提高学生学习自觉能动性，发展学生自学能力，开发学生智力，解决“教会学生如何学习”问题的有效途径。中学数学心理教育主渠道是课堂教学，教师备课时要充分挖掘心理教育因素，有心理教育的意识，以渗透和小专题讲座形式，适时适度适量地进行心理教育。

7、加强中学数学师资队伍建设，改革数学教学体系和内容。

办好教育，提高学生素质，教师是关键;构建和实施素质教育，数学教师是中坚力量和关键因素。加强数学教师队伍建设，提高教师素质就成为更好实施数学素质教育的重要保证，我们常说“要教给学生一滴水，教师自己先有一桶水。”这是因为教师不仅给学生传授数学知识，而且他的人生观、价值观、思维方式、治学态度等都将潜移默化地感染学生，教师的素质直接影响着学生的素质提高和发展，对学生产生深远的影响。在方法层次上要认真研究教法、学法，切实提高教学水平，教师在教育教学过程中要使得学生学会做人、求知、办事、健体、审美、创造，最终实现提高他们的整体素质。

因此，加强中学生数学素质的培养，培养他们“爱学”态度、“乐学”情绪、“会学”技巧、“自学”能力，突出“优化思维品质，培养思维能力”是时代的呼唤，历史的必然。我们深信，随着教育改革的不断深入，广大数学教育工作者的不断努力，素质教育必将结出丰硕的成果。届时，我们的学校将成为一个培养和造就新时代人才的理想摇篮。

数学课堂教学中对学生创新能力的培养，需要教师以现代教育教学理论为指向，综观全局，充分协调教学中的各种因素，创设民主氛围，确保学生心理自由，采取教学技法，激活思维能力，运用人格力量，弘扬学生个性。惟其如此，学生创新能力之花，才能在数学课堂教学这块沃土上结出丰硕之果。

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