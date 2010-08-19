中职数学教学的方法与实践

来源：中国鸣网位置：数学论文时间：2016-10-17 13:44

数学是最基础的一门学科，是学好其他学科的基础，不论在小学、中学还是大学，数学都是一门非常重要的学科，在中职院校也一样重要，学好数学是中职院校提高学生专业水平和思维能力的基础所在。

《上海中学数学》中学数学教学期刊，创刊于1979年，是由上海市教育委员会主管、上海师范大学主办的中学数学教育研究学术类期刊。

中等职业学校的数学课是中等职业教育阶段的一门主要的文化基础课，它具有提高学生素质和服务专业课的功能，所以中职数学教学要改变现有的课堂教学模式和教学方法，完善评价体系，适应职业教育发展的需要。

一、中职数学教学存在的问题

中等职业学校数学教学存在的问题，主要体现在以下四个方面。

1.教材的选用

目前，学校所使用的数学教材均为中等职业教育规划教材，具有通用性和系统性。而中等职业学校应该具有“职业”特色，突出专业要求，各专业应该有与该专业相适应的教材。但到目前为止，中等职业教育尚无与专业配套得较好的数学教材。

2.教学内容

在教学计划中，数学课与专业课设置界线分明，内容自成体系，缺少学科之间的知识渗透。事实上，专业课中很多地方会用到数学知识。学生知识面窄，知识之间不会迁移，束缚了思维，达不到人才培养的目标。数学课程的内容设置沿袭普通中学教育课程的设计，基本是单一的学科性课程，不能体现中职教育的特色，忽略了职业教育的功能。

3.教学实际情况

数学与专业教学严重脱节，导致学生学习目的不明确，对所学数学知识不知道要用在哪里，对学的知识与专业要求有何关系，学生知之甚少。并且由于数学课开设时间一般早于专业课，等到专业教学中用到某一部分数学知识时，学生早已生疏或者忘记。可以说，数学教学没有发挥出应有的功能。

4.教学手段

数学课的教学方法比较单一，以课堂纯理论教授为主，“满堂灌”现象普遍，教学辅助手段缺乏。中职学生的生源决定了具有的基础知识相对薄弱，对现有基础课程设置与教学方法产生排斥和惧怕心理，学习被动。问卷调查发现，70%的学生没有主动学习数学的愿望。究其原因，学生基础差是一方面，但更主要的原因是学生觉得学习无用，内容脱离实际，因此，厌学的情况越来越严重，而教师为了完成教学任务，只好强行灌输。这种单一的教学方式使学生越发反感，从而进入了恶性循环。

二、中职数学教学策略

1.改变旧观念，树立新思想

传统的数学观以数学高度的抽象性和严密的逻辑性而自豪，在数学教学中往往采用超现实的严密模式：定义—定理—公式变形，从抽象到抽象，使学生觉得学无用处，枯燥无味。并且要与社会生活紧密联系，多与专业知识、技能紧密联系，使学生学习有兴趣，学以致用。

2.大胆创新，突出数学的基础、实用、够用的特性在课程设置方面，同时开设基础数学和专业数学，突出基础、实用、够用的特点。基础数学学习的是必须掌握的数学知识，中职数学的基础知识部分在一年级完成。专业数学是根据学生不同专业需要开设的课程，应针对实际情况，设置教学内容，制订不同的教学计划、授课计划、授课的内容和进程。例如，函数的概念和性质是各专业的基本要求，属于基础学习部分，特别是三角函数是多数专业课程的基础，因此，这一部分可作为每个专业必须学习的基础数学。而对于电子电工专业的学生，要求他们不仅要学习函数，还应把向量、复数等作为重点学习内容，以适应专业课学习的需求。

3.改进教学方法，完善评价方式，提高学习积极性和主动性

(1)改进教学方法，提高学生的学习积极性和主动性。中职学校中大部分学生基础很薄弱，理解能力、运算能力、思维能力也不强，学习数学的自信心不足、积极性不高，对抽象、枯燥的数学抱有畏惧心理。因此，在教学方法上，教师要深入浅出，理论联系实际。数学教学中教师要避免大量繁琐的纯数学推导，注重概念，注重结论的应用。同时数学教师要尽可能了解专业，多结合专业实例讲解数学，让学生知道学了有什么用，用在哪里，怎么用，通过理论联系实际的方法来激发学生的学习兴趣，增强学习自觉性。

(2)完善评价方式。完善评价体系，合理评价每个学生。评价的目的在于了解学生的数学学习历程，激励学生的学习和改进教师的教学，应建立多元化评价目标，不仅要注重学习的结果，更要关注学习的过程，帮助学生认识自我，树立自信心，关注学生的个性与潜能发展。进入中职类学校的学生大多数是初中期间被教师“遗忘的角落”，所以在评价学生时，教师应使用鼓励性的语言，客观、公正地描述学生的学习状况，充分肯定学生的进步和发展，更多地关注学生已经掌握了什么、获得了哪些进步、具备了什么能力、在哪些方面具有潜能，并帮助学生明确自己的不足和努力方向，使评价结果有利于学生树立学习数学的自信心、提高学习数学的兴趣。

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