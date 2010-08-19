高中数学各阶段不同的教学方法

来源：中国鸣网位置：数学论文时间：2016-10-21 11:12

高中数学的学习要根据不同阶段的学生学习的特点进行教学，从高一到高三，学生学习数学的思维方式和学习能力是不同的，要想让高中学生学习好数学就必须根据各个阶段的特征采取不同的教学方式。

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高中数学的教学方法会因人而异，在提倡素质教育的时代，我们更应该在各个阶段，培养学生不同的学习能力，在高一到高三，不同的年纪阶段，采取不同的教学方法，既适应于学生，又能让学生在高考中取的优异的成绩。本文主要对不同的年纪阶段的数学教学的方法做了简要分析，希望能为以后的教学提供一定的参考。

高中数学的教学，既突出对基础知识、基本技能、基本数学思想方法的考察，又强调能力立意。以数学的基础知识为载体，考察学生的数学能力，包括思维能力、运算能力、空间想象能力及分析和解决问题的能力。同时注意考察学生的创新能力。在高中各个年级阶段，学生需要面对的问题不同，教学的方法应该有所差异。

一、高一阶段的数学教学

在高一阶段，主要是给学生上新课，注重学生基础知识的学习，让他们的基础功课扎实。而且学生从初中阶段进入高中阶段，教材的内容，教学的方式，教学的要求等都会发生很大的变化，作为一名高一的数学老师，采取什么样的办法让学生尽快适应高中数学的教学，使学生能很好的过渡，并且打好结实的基础知识，充分提供学生的学习积极性和学习兴趣是高一数学教学的关键。

1、注重培养学生的兴趣

学生对某项事物具有浓厚的兴趣，就会学的好，学的主动，数学是一门不断探索的学科，在高一阶段，应该注重基础知识，而不能一味的强度难度，学生学的轻松了，而且能激活他们探索新知识的兴趣，他们能从中感觉到学习的乐趣，体会到学习数学的意义，才能主动的去学习数学。教师要帮助那些没有自信的学生建立自信力，在课堂上面多鼓励他们提出问题，给予他们充分的表扬和肯定。

2、注重初高中教材内容的过渡。

高中教材内容的丰富，知识点的密集，抽象概念的增多，理论性的增强，空间概念难度的增大，使得学生在短时间内难以全面接受，因此，高中数学教师要在引导学生复习初中所学知识的基础上引入高中新内容,如在高一和初中衔接的阶段,每次在引入新知识、新概念时,都要注意复习一下以前所学的知识,用学过的知识进行铺垫,引入新知识的学习。

3、做好教学方法的自然过渡。

教师在教学中，应该促进学生的思维从初中过渡到高中阶段，在教学方法上面也要有较好的过渡,要设计好教学程序,理论联系实践,引导学生通过观察、归纳、类比、分析、综合来建立严密的数学概念,培养学生思维的预见性、反省性和独创性,为理论型抽象思维发展奠定好基础。并且在教学过程中不可操之过急,要理解学生的思维水平,注重引导的方式方法,循序渐进,逐步深入,达到预期的效果。

二、高二阶段的教学

高二阶段是数学新课程教学的主要阶段，难度和深度都增加了很多，学生的学习任务也变的很重。这个阶段因为也是以新课程为主，全面的打好基础知识必不可少。

1.全面复习夯实基础

打好基础，首先必须重视数学基本概念、基本定理(公式、法则)的复习，在理解上下功夫，整体把握数学知识。这部分内容的复习要做到，不打开课本，能选择适当途径将它们一一回忆出来，它们之间的脉络框图，能在自己大脑中勾画出来。如函数可以利用框图的形式由粗到细进行回忆。概念要抓住关键及注意点，公式及法则要理解它们的来源，要理解公式法则中每一个字母的含义，即它们分别表示什么，这样才能正确使用公式。

在平时的学习时，不要满足这个问题我们会解出答案就行了，而其他的方法却不去研究了，尤其课堂上，老师通过一个典型的例题介绍处理这种问题有哪些方法，可以从哪些不同的角度来思考问题。事实上，从宏观上讲，方法没有好坏之分，只是在解决具体的问题时才有优劣之分，更重要的是要关注通性、通法的掌握，而不能仅关注此问题特殊的、简单的方法。因此课堂上，每一种方法我们都应积极思考，认真研究并掌握，这样在解决具体问题时才能游刃有余。

2、注重培养学生在课堂的活跃度。

教师主导作用的效果应以学生主体功能的发挥是否充分来衡量。教学的过程中，不能离开学生的积极参与，教师的“导”要具科学性、艺术性和启发性，能够充分激发学生的兴趣。在数学教学中，重要的概念很多，特别是高二的数学教学中，难度的增大，知识面的增广，公式定理的增多，需要老师能更好的启发、引导学生参与到这些创造性的活动过程中来，开发他们的智力，提高他们创造思维的能力，教师应该充分结合教学内容，设计出利于学生参与的教学环节，提高学生的参入程度。

三、高三阶段的教学

高三阶段，除了要学习一部分新课程外，最主要的是要多做练习，不断的提高对数学的分析和解决问题的能力。而且要根据每个学生的特点，突出重点，因人而异的教学。#p#分页标题#e#

1.不断“内化”提高分析和解决问题的能力

多做练习，但不能仅满足于得到问题的答案，要对做过的类似问题放在一起及时进行比较总结，将问题解决方法进行总结，解决的步骤程序化，以更好指导自己以后的解题，再在应用的过程中不断调整，这样可以“事半功倍”，从而提高自己分析、解决问题的能力，这是获得优异成绩的关键所在。

2.突出重点、因人而异

在考试说明的要求中，对知识的考查要求依次为了解、理解和掌握、灵活和综合运用几个层次。一般地说，要求理解的内容，要求掌握的方法，是考试的重点。在历年考试中，这方面考题出现的概率较大;在同一份试卷中，这方面试题所占有的分数也较多。突出重点，不仅要在主要内容和方法上多下功夫，更重要的是要去寻找重点内容与次要内容间的联系，以主带次。主要内容理解透了，其他的内容和方法就迎刃而解。

四、总结

高中阶段的数学教学，因为每个阶段学生的特点，教材的内容，需要面对的问题不同，采取的教学方式应该是有差异的，培养学生各方面的侧重点也应该有偏差，因材施教，因时施教，才能提高教学的质量，让学生能快乐的学习的同时还能取得优异的成绩。

【参考文献】：

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[2] 曾庆龙. 新课改下高中数学课堂教学方法初探[J]. 时代教育(教育教学版), 2009,(04)

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[4] 杨欢涛. 高中数学教学方法初探——基于新课改的背景下[J]. 成功(教育), 2011,(01)

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