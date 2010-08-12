如何调动学生在体育课上的积极性

来源：中国鸣网位置：体育科学教育论文时间：2016-10-21 11:21

要想真正实行素质教育，就必须提高学生的身体素质，健康的体魄是一切的基础，是学生完成学业取得好成绩的基础，很多学生存在对体育课不感兴趣缺乏积极性的现象，本文就针对如何提高学生对体育课的积极性提出建议和对策。

《体育学刊》是中华人民共和国教育部主管的惟一体育学术刊物，经国家新闻出版署批准国内外公开发行，宋尽贤、杨文轩、李元元担任编委会主任，广东省人大教育科学文化卫生委员会副主任委员杨文轩教授任主编。2000年入选全国中文体育核心期刊，2002年被评为全国高校人文社科优秀学报，2006年获首届中国高校优秀科技期刊，第三届全国优秀社科学报，2007年获广东省科技期刊优秀编辑部。

当前我国体育教学改革的第一个目标就是“使体育教学属于全体学生”。在课堂教学中，全体学生都能够在时间和空间上得到基本平等的教育。

体育室外课与室内文化课相比较,其教学目的及表现形式均有所不同，它是一门以身体实践为主的教学科目。男生天性好动，多半男人在室外体育课上都有自己想做的事情。并积极、主动、活跃的配合老师，所以想上好男生的室外体育课相对容易些。而相比之下，女生就显得文雅、羞怯、柔弱，甚至对稍有难度的技术动作产生畏惧心理。女生所表现出来的这种现象，不仅有碍于自身素质的训练与提高，使自己胆量越来越小，而且还会直接影响到一堂课的教学质量和学生自身学习体育项目的积极性的提高。时间长了，使学生慢慢地对体育课缺乏兴趣，因而导致她们身体素质、体育基本技能等都较差。那么，如何提高女生上室外体育课的兴趣呢?

针对这一情况，我经过长期的观察和实践，采用以下一些措施，来调动女生在体育课中的积极性。

一、鼓励为主，尽可能地发挥女生自身的优势

生理及身体素质等因素决定了女生理上的畏惧感。通过一定形式的鼓励，可以激发她们的勇敢拼搏的精神，克服她们的不良情绪。比如，当她们在练习中稍有好的表现时，就立即给予表扬。还可以与男生进行优势比较，讲明女生在好多活动中有长于男生的优势，如女生的柔韧性，协调性，女生的整洁形象，优美大放的姿态，特别是女生的总体接受能力，在认真学习的前提下也会高于男生。这项工作长期做下去，就会逐渐改变她们的不良心态，使她们的学习情趣不断高涨。另外，对女生在课中的常规要求不能盲目降低标准，特别强调男女生上课要一视同仁，使她们养成一到课堂上就能尽快地投入状态，从而使自己成为集体中的一员。当然，因为女生的生理特征，常会请假，这时教师应爽快地批准，并及时地关心和鼓励，这样才能使女生更加热心地上好体育课。

二、严密组织，巧妙地利用男生的带动力量

鼓励能提高女生学习体育的兴趣，那么又如何使女学生投入到课堂练习中去呢?这还得靠严密的组织管理, 合理的队伍调动和依靠男同学的带动力量使她们跟上集体的步伐、训练的步骤，从而实现教学目标。

在课堂上要适时地进行集体和分组练习，有时可按男女生分组，但更多的时候应该按男女混合分组，效果会更佳。一方面，男生身体素质好，可以带动女生勇敢地完成动作;另一方面，男生热心助人，在练习中可以增强同学之间的团结协作精神，有助于女生完成动作练习，更重要的是通过练习时队伍轮换调动，女生会被自然地推到练习的最前沿，此时其不练习是不好收场的，并且会全力以赴。这样，久而久之，女生在轮换练习中就自觉地成为了集体中的一员，从而认真地投入练习，积极地思考分析动作，并且会练得更加勤快、踏实、有效。

三、培养情感，真诚地关怀点燃兴趣 之火

在体育教学中，师生间建立融洽的情感是激发与培养学生体育兴趣的先决条件。实践证明：有些学生对体育失去兴趣，是从体育教师的不信任开始的。俗话说：“兴趣是最好的老师”。女生在实际学习中遇到的男教师较多，表面上看好像有很大的难度，其实，教师不论男女，只要处理好师生关系，男女教师应该是各有优势。因此，体育教师应在教学中，注意关心学生，热爱学生，给学生留下良好的“第一印象”，缩短师生间的距离，学生自然会尊敬、亲近老师，与老师成为真正的朋友。这样，师生相互信任，相互吸引，就会培养融洽的师生情感，建立良好的师生关系，燃起学习的兴趣，感受到体育课上是一种非常的幸福享受。

四、标准确当，严格地遵循逐步提高的原则

在体育课练习中，常会出现难度越大而女生胆量就越小，自信心和 能力发挥受到影响的现象。教师在学生练习的时候，要仔细观察女生的情绪变化，一旦发现女生生活中有受挫折的倾向时，教师不仅要及时鼓励，还要帮助她们分析失败的原因，发现问题并及时调整。如跳高上到第三课时，女生的及格高度是90公分，再向上升高时，要求各人自要高度，以保证动作的质量。但此时还有一些胆子小的女生在一定高度上过不了杆，教师就要适当降低高度，以增加其练习数量，增强其获胜的信心。待到技术稳定后再升高度，参加新的竞争。又如在兰球课中练习的“跑动中传接球，行进间单手肩上投篮”的动作时，对于女生就应该适当降低难度练习，改为“原地接球，行进间低手投篮”，使动作由难变易，由易而难。这样既锻炼了女生的胆量、增强了信心，又提高了学习动作的成功率。

五、自主学习，正确地理解学生“自由活动”的呼声

现在的学生在体育课上想什么?想“自由活动”，就是她们在紧张的学习生活中对体育课提出的最实际的愿望。

我们知道每个学生都有一定的学习主动性，在老师的基本要求下，给予充分的自主发挥时间和空间对其能力的培养和积极性提高具有重要的作用。

具体的讲就是，在学习每一个知识的学习阶段，教师将基础知识或基本技术进行一般性的教学，使其对初学内容大致的掌握，在接下来的课时中采用分组练习，自主地发挥想象力和模仿力对技术动作进行练习，扩大学习的讨论空间、对象和内容，增强同学之间的交流和情感的培养，减少在集体学习时的紧张感和动作难度所带来的压力。自主练习时教师视学生的学习情况，可在原有的基础上提出更高的要求并进行巡回辅导，适时地了解学生的学习和情绪变化。现在的学生在体育课上想“自由活动”，就是她们在紧张的学习生活中对体育课提出的最实际的愿望，我们要合理地利用 她们的这种情绪表现，顺其自然，有机的将内容柔合在她们的“自由”当中，使被动学习成为一种自主练习，完全能够参生意想不到的教学效果。

六、适时总结，正确地引导学生享受成功的兴趣

每节课都有相应的教学目标，而每个教学目标的实现、教学内容的 完成都是一个逐渐增长知识的过程。一旦掌握了某个技术动作、其本身就是一件值得高兴的事。因此，教师可以在适当的时间和场合，引导同学们进行回顾和总结。尤其要有意识地提问女同学，可对同学们进行提问在某个阶段学习了哪些技术动作，是否掌握了这些动作，要领是什么等等，这样既帮助他们复习了动作，又能使其体会到确实学到了知识，学习兴趣就更高了。甚至每堂课结束部分的总结都可向学生对照“汗、会、乐”的基本标准进行提问,使学生特别量女生的现实感得到了增强，每堂课下来都会对自己的付出和收获而感到极大的满足，这就更增强了女生学习体育的信心，激发了她们上体育课的兴趣。

通过上述一些方法，女同学对体育课就会产生亲切感，由怕上课到想上课，最后发展到认真上课，形成良性循环，从而促进了教学质量的提高。

教师为主导，学生为主体，二者是相辅相成的关系。面对这种关系，在遵循教学规律的前提下，我认为只有要求不到的教师，没有做不到的学生。我们要在教学中不断摸索、提高自己的业务水平，努力调动学生的在体育课中的积极性，从而提高每节课的整体质量。

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