中等职业技术学校物理教学的问题与方法

来源：中国鸣网位置：物理论文时间：2016-10-12 11:20

物理是一门应用很广泛的学科，与我们生活中的方方面面有密切联系，也和工业生产技术息息相关，学好物理这门学科至关重要，教学实践表明，教师将物理知识与现实生活中一些常见的现象结合进行教学效果比较好，学生也容易理解和消化。

《物理教学探讨》坚持四项基本原则，全面贯彻党的教方针，坚持改革开放，坚持为教育服务的方向。充分发挥师范大学的学科优势，科研优势和人才优势，刊物力求反映基础物理教学的学术水平和发展方向，对教改中的“前沿”，热点问题及时作动态报道，达到“教”有所用，“学”有所获的目的，为提高教师和学生的科学素养起到积极的作用。

现阶段,各地中等职业技术学校大多数是无底线录取学生,学生的物理水平普遍处于较低层次,大多数学生已经厌倦了文化课的学习,甚至有个别学生知之甚少。虽然学生的职业意识开始增强,但却认不清物理与专业的关系,认为学习物理没用。针对这种情况,中职物理教师要收集物理与各专业密切相关的案例,适当地增加一些实际应用的例子,加强实际生活中物理知识应用的讲解。

一、在教学过程中渗透实际问题的应用

在引入实际问题时,尽可能引入学生所熟悉的生活或专业知识所涉及的实际问题。

这样既有利于让学生从身边去感知物理知识的应用,又能使学生逐步掌握知识应用的技能。例如,在教学过程中引入“在公路上行驶的自行车是如何停下来的?”学生在面对这个问题时,议论纷纷,相当一部分同学都会回答是因为闸皮和钢圈之间的摩擦力才使其停下来,因为在实际生活中骑自行车刹车时,由于闸皮和钢圈之间的摩擦,自行车就会慢慢停下来。但是实际上是刹车后滚动摩擦变为滑动摩擦,由于摩擦力增大,车轮和地面之间的滑动摩擦力使自行车停下来。又如,中央电视台体育频道经常转播一些象棋和围棋比赛,在复盘讲解时,旗子被吸附在竖直磁性棋盘上保持静止,原因也是由于棋子受到磁性棋盘的静摩擦力所致。

学生在学习中清楚地看到社会生活和专业知识的学习都离不开物理,从而消除了他们对物理的厌学和恐惧心理。例如在教学中引入“我国交通法规中为什么要严抓车辆超载、超速现象?”因为行驶中的汽车刹车时,由于惯性不能立即停车,即使紧急刹车,也要向前运动一段距离才能停止。根据牛顿第一定律(惯性定律)我们知道:物体的质量越大,惯性越大,向前滑行的距离也就越大。惯性是造成许多交通事故的原因,因此要对机动车辆进行限载限速。从而还可得出:现实生活中,我们骑自行车的速度不能太快,尤其是冬天路滑时,以免遇到紧急状况来不及刹车,出现交通事故。

二、加强学生物理应用能力的培养

它既是现阶段中职学校学生技能教学的一个重要组成部分,也是物理课在中职教学中生存和发挥其应有作用的必然要求。

以本人教的电子技术应用专业为例,学习电学中三相电路引入新课时,有这样一道问题:一只乌鸦站在高压电线上,为什么乌鸦不会被电着?针对上课学生兴趣不佳的情况,本人将此题转述为:一天,一只小乌鸦落在高压电线上休息,一只狡猾的狐狸看见了,冲它喊道:“喂,小乌鸦,小心别电着,否则你将掉下来成为我的晚餐!”小乌鸦轻蔑地一笑说:“我们鸟类的爪上都有一层天然的保护膜,而且电线外层有绝缘层,根本不会电着。”小狐狸说:“吹牛!你敢不敢把两爪分别站在两根电线上?”小乌鸦说:“那有什么?”说着把一只爪子伸向另一根电线,只听“哎呀”一声,小乌鸦就摔到了地上。这时狐狸迅速冲到昏死的乌鸦面前一口咬断了它的喉咙。狐狸舔舔嘴上的血,感叹道:“笨乌鸦,当今时代,不学点电学能行吗?”这样一段妙趣横生的小故事可以使学生在笑声中产生强烈的求知欲,从而取得相当好的教学效果,相关的物理知识在他们的专业实践中发挥着极为重要的作用。

三、加强学生物理应用能力的培养

充分调动学生学习的积极性和主动性,课堂教育应避免用满堂灌的方法去进行教学,否则在具体的事例灌到学生的脑子里也会变成一堆枯燥乏味的抽象符号。如:家用洗衣机有一项功能——甩干,它的原理是:将湿衣物放在甩干筒里,当筒的转速达到一定数值后,水滴与衣物的附着力不足以提供水滴作圆周运动的向心力,水滴将脱离衣物而穿过筒上的的小孔依靠惯性沿切线飞离圆周轨道。由此我们可以引出汽车转弯时要限速。原因是如果此时车速过大,向心力变小,车辆则不能在弯道上行驶,而逐渐远离圆心而去,将会造成交通事故。在学到定量定理时,我们教材上有这样的阅读材料——飞机为什么怕飞鸟。在这篇阅读材料中,列举了许多惊人的数字。读完这则资料后,再引导学生去学习动量定理,这样学生会产生强烈的求知欲,正好利用学生的好奇心发展科学探索的兴趣,这样教学就会达到事半功倍的效果。

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