小学语文读写教学方法

来源：中国鸣网位置：小学教育论文时间：2016-09-20 11:28

随着时代的发展，课程改革的不断推进，小学语文教学模式也有了一定的变化。从学生的学习面来看，如何更有效的对小学语文读写的实践性教学，这成为当代教师必须思考的问题。小学语文的阅读能力应该从小培养，阅读是准备的基础，作文是运用，是外化的表达，教师要不失时机的的对学生进行读写的训练，提高学生的读写能力，小编推荐一篇关于小学语文教学的教育论文。本文从小学语文教学中读写结合训练的策略角度出发，力求找到读写结合的新思路，并过对读与写之间联系的分析，提出相应的读写训练方法。

《七彩语文(教师论坛)》国家级教育期刊，是由国家课程标准小学语文实验教科书(苏教版)编委会主办的小学语文教师的专业读物，它坚持贯彻党的基本路线和教育方针，坚持“探讨语文真谛，传递语文教改信息，展示语文教研成果，交流语文教学经验”的办刊宗旨，努力为语文课改实验服务，努力为语文教师专业成长服务。

1.读写培训培养方法

读和写相联系，是提高语文读写能力的一种可行的方法。这种方法紧扣课文内容，能够增强学生阅读分析与剖析事理的能力。将读准备为一个有机的整体加以联系，帮助学生找到读写结合的关键点，事半功倍地对读写能力进行有效训练。

1.1 以读带写

在小学语文教学中，加大对学生的阅读教学，对阅读中要适时的渗透准备教学，而准备教学也要有效地借助阅读来完成。在教学中如能充分激发学生阅读的兴趣，鼓励学生准备的欲望，将会使学生学习的主观能动性大大提高。学生的兴趣是读写动机的重要心理成分，是学生学习的一种“内部态度”。阅读丰富了准备，准备又促进阅读。阅读是准备的基础和借鉴，准备是阅读的升华和创造。没有阅读，就没有语感，没有阅读，就没有准备视野，阅读是基础，是对语言的吸收。吸收的语言丰富了，对事物的理解就会更加深刻，写出来的作品就更有质量，更有深度。“以读促写”是许多教师普通认可和采用的读写观点。

1.2 以写促读

写对于小学生来说是非常重要，因为在写的过程中，实质上就是对该课文知识的消化与运用，这与其他学科不一样，写并没有一个标准的答案，但是要对某一事件进行表达，需要得到对该事怎么去写，写什么。加上在写得过程中如何运用词语和文字的结构怎么来构建等，这些都必须通过大量的阅读来实现。

1.3 读中续写

在讲授课文时候，让学生进一步领悟文章，教师得把文中学生感兴趣的知识点提出来，插入一些片断准备练习。比如对该故事进行扩写、续写、改写等，只要是学生感兴趣的都可以。

1.4 读后仿写

小学生阶段的仿写心理很强。因此，抓住这个特点，可以教学生通过阅读后，对该文章进行梳理，可以借鉴一篇文章也可以借鉴多篇文章，可以仿写内容也可以仿写结构及语言，还可以仿准备者的风格。

小学生毕竟对生活阅历尚不丰富，接受间接生活经验，是丰富人生体验的一条重要途径。大量的课外阅读，可以汲取更多营养，用以丰富阅历和思想感情。所以，读书是接受间接人生经验最直接、最有效的方法，对准备来说，更是一条积累素材的最佳途径。

1.5 创新改写

创新改写是一种以课文为材料的准备训练，是一种语言的转换训练，也是读写结合训练中的一种发展学生思维能力、尊重学生个性的形式。改写更多地着眼于立足文本，独辟蹊径，旨在丰富和超越文本，对文本进行二次创造，表现出一种“创写”的意味。改写有多种形式，不同形式的改写有不同的难度级别，也有各自的训练目的，如体裁的改写、人称的转换、篇幅长短的变换，以及叙述角度的转换等。

2.读写实效性教学

读写结合要从学生实际出发。因为小学生从心理和学习的接受力上弱于高年级，所以在教学中要充分考虑到这点，不是每一位学生或者课文都要求学生做到读写结合，特别要注意因材施教，才能提高读写的有效性。

2.1 培养做读书笔记习惯

课文中有许多好词好句，可以“移花接木”，让学生摘录文中的好词句，再加上自己的思想，重新组合成新语句。有些课文出现了精彩的片段，也可以指向学生仿写，会议室也是小学生学习作文的重要途径和有效手段。而有些课文则刻意留出“空白”，以培养学生的想象创新能力。教师可以抓住这些空白处指向学生进行“补白”，让学生把课文中写得简略的地方写具体，写得含蓄的地方补充完整。

2.2 培养语言表达能力

语文实践活动课让他们自己动手动脑动口，真正地在实践活动中经受锻炼、增长知识，提高动手实践、口头表达与人际交往能力，提高动手实践能力，让他们真正成为学习的主人。在开展语文实践活动课时，我们要重视“过程”，强调过程意识。因为实践本身就是一个动态的过程，过程就是学习，学习需要过程。上述猜谜活动整个过程都是以学生为主体的，充分发挥了他们的主体作用，从课外搜集，做卡片，抄写谜语，猜谜活动，记录谜底，全班交流，评比激励无一不是学生的自主参与的过程，这一实践活动着实给他们带来了无比的快乐与收获。

2.3 拓展阅读量阅读教学为读写结合的实现提供了动力，其目的在于使学生通过有效阅读，掌握知识，习得方法，积累材料，增添动力。只读课文的语文教学是不足的，除了课本之外的拓展阅读十分必要。而如何使拓展阅读的内容真正进入到学生的心中，使拓展阅读成为有效阅读，重要的一条是要在拓展阅读中进行读写结合的训练。

在校语文节上，围绕“迪士尼奇妙之旅”这一主题展开阅读实践活动。由于所选主题是同学们平时里所喜闻乐见的，因此在整个活动中，同学们兴致高涨，看迪士尼童话，写读后感，表演经典故事，给主人公写信，挑战原著进行创编，举行辩论会……一系列的拓展阅读活动锻炼了同学们的语言表达能力和表演能力、思辨能力等，产生了良好的效果。

小结

小学语文实践活动课有效的教学不仅在于字词句篇、语修逻文的积累、听读的理解和说写的运用，而且在于观察力、记忆力、想象力、思维力、自学力、创造力等能力的开发，更加在于对于民族精神和中华文化中集中体现的思想觉悟、道德情操、意志行为的影响和传承。

参考文献

[1]杨杜娟.关于小学语文阅读教学的思考[J].才智，2011(12).

[2]董娜.小学语文低年级阅读教学的改革[J].现代阅读(教育版)，2013(03).

[3]王金.小学作文有效教学实施策略[J].吉林教育，2011(20).

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