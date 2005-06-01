如何在小学语文教学中培养学生的创新思维

来源：中国鸣网位置：小学教育论文时间：2016-09-26 13:54

语文是小学时期的一门基础学科，是学好其他学科的基础，语文能对一个人表达能力和思维能力的建立起到决定性作用，而小学又是一个人人格性格形成的关键时期，如何进行更加有效的语文教学是每一位小学教师应该认真思考的问题。本文以教学实践为基础，探讨小学语文教学中如何培养学生创新思维。

《小学语文教师》小学语文教育期刊，是由上海市新闻出版局主管、上海教育出版社主办的教师教学辅导读物。以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻党的教育方针和“双百方针”，理论联系实际，开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

国内著名的心理学家林传鼎也认为“创新思维是有规律的，可以通过学习和训练获得。”现在素质教育的核心是培养学生的创新思维和创造能力，这就要求教师在平时的教育教学当中注重最学生思维能力的培养。作为基础学科的小学语文则是一门极富情感、极易激发学生想象和创新思维的课程。那么，在小学语文课堂教学中如何培养学生的创造性思维呢?本人认为可从以下几个方面入手。

一、营造和谐气氛，培养学生想象能力

建立新型的师生关系是小学语文教学中培养学生创新思维的前提和条件。因此，在小学语文教学中，教师应该重新审视自己在学生中所扮演的角色，学生是发展中的人，教师就应该尊重学生，从而在课堂上共同营造一种民主、和谐、平等的气氛。小学语文教学是教与学的交往、互动，师生双方相互交流、相互沟通、相互启发、相互补充，在这个过程中教师与学生分享彼此的思考、经验和知识，交流彼此的情感、体验与观念，丰富教学内容，追求新的发展与发现，从而达到共识、共享、共进。一方面教师要使学生成为教育主体;当学生提出独特见解时，教师都应给予支持和鼓励，使学生有求知的动力，乐于走进新问题，养成质疑的习惯。另一方面，引导学生进行丰富的想象，提高学生举一反三、融会贯通的迁移能力。让学生的思维插上想象的翅膀，在知识和智慧的天地中自由翱翔。

二、扩展延伸，培养学生思维的敏锐

思维的敏锐力，指敏于觉察事物，具有发现缺漏、需求，不寻常及未完成部分的能力，也就是对问题的敏感度。教材是为学生学习提供的例子，教学中既要依靠它又不要受它的限制，这样才能发展思维，培养创新能力。在教学《鸟的天堂》时，学习了7、8自然段后，教师问同学们有什么不懂的问题时，有同学问“那翠绿的颜色明亮的照耀着我们的眼睛，似乎每一片树叶上都有一个新的生命在颤动”中的“有一个新的生命”指的是什么?为什么说“在颤动”按以往的要求只让学生理解“榕树的生命力强”，教师在小学语文教学时，让学生联系上下文，结合自己生活实际，平时的积累，说说你的理解。结果，学生的回答真是精彩极了：有的说是风吹，有的说是鸟动，有的说是太阳的照射，有的说是树叶绿得可爱，让作者看花了眼，产生了错觉，有的说是因为榕树有着旺盛的生命力。以上几点，不难看出学生完全突破了教材的束缚，找到了新的生长点。这说明学生思维的敏锐力大大提高了。

三、培养学生质疑精神，开拓学生创新思维

古人云：“学起于思，思源于疑”、“学贵有疑，小疑则小进，大疑则大进”，这句话是正确的。没有提问，就没有回答。学生在学习过程中，若能发现和提出问题，说明他的思维是广阔的、灵活的，并具有较强的理解能力。因此，教师在小学语文教学的过程中应该多鼓励学生多问问题，给学生足够的独立思考空间。同时，教师应该正确地启发和诱导学生思考，教给学生质疑的方法，善于启发激疑，比如对重点词句进行质疑;对标点符号的运用质疑;对标题进行质疑等等。特别是对于小学生，引导学生质疑的时候更应该从易到难。如教学中《田忌赛马》一课，第二次比赛，田忌胜两场输一场。这时教师是否可以提出这样的问题：在这场比赛中，当田忌用下等马对齐威王的上等马，胜了一场后，齐威王若改变对策，能取胜吗?这样就可以把学生的思维由此向广阔又引向深入，给予学生充分的独立思考空间，从而激发学生的创新思维。

四、给学生空间，让学生自主地学习，锻炼创新能力

创新是教不会的、不能教的，所以，创新教育不是“教创新”，而应当营造一种环境和“土壤”，就是给学生空间，让学生自主地学习。具体地说，应该做到：让孩子们去“说”。说什么呢，当然不是漫无边际，游离于课本和他们的生活实际去谈。而是根据课文内容，找准切入点。有人说，语文和生活的内涵和外延相等。这话有一定道理。任何形式的文章内容均来源于生活。现在的小学语文教材均采用新课标，文章选材大都和学生的生活紧密相连的。这样一来，如果找准了课文的切入点，学生就不会没话可说了。

让孩子们去“演”。教材上不乏情节生动、形象鲜明的段落句子。以前上课对于这些段落句子总是一读了事，然后再引导同学们运用“想象”去体会一下语言的精彩。其实，仅想象是难于体会其妙处的，充其量只能算是隔靴抓痒，并且也给一些思想懒汉以可乘之机，长此以往就会使他们学习语文的兴趣消失殆尽。对于这些段落、句子的处理可采用“演”的方式，让学生根据课文的内容、情节扮演其中的角色，再现课文的情境。

让孩子们去“争”。西方有句俗语“一千个读者就有一千个哈姆莱特”。欣赏一篇文章、一部作品大多如此，你站在不同的立场、角度，得出的结论当然也就大相径庭，如果非要学生怎样回答一个问题，那只会让他们的思维变得僵化，不懂变通。正是各人的生活阅历、人生体悟、看问题的思维方式各不相同，因此应该尊重学生的独立见解，并且鼓励他们尽量表达出来。

五、帮助学生形成习惯，培养创新能力

良好的习惯使人受益终生。习惯主要是指逐渐养成的并且不易改变的行为。小学是学生学习的初级阶段，在这一时期帮助学生养成创新思维的习惯，是非常重要的，这有益于学生主动地以创新思维来解决问题，有利于培养学生的创新能力。想要养成创新思维的习惯，必然要求教师在教学过程中，不断强化学生的创新行为，使学生在潜意识中接受并形成固定的行为规范。在学习和生活中，都要不断地激励学生开展想象力，运用求异思维和逆向思维，采用创新的方式方法来解决问题，增强创新能力，培养出创新型人才。在小学语文的识字、阅读、作文等各个教学过程中，灵活运用多种创新型的教学方式方法，激发学生的创新兴趣，增强学生的创新意识，培养学生的创新精神，营造创新的学习氛围，帮助学生形成创新的习惯，具备创新的能力，这都有益于学生以后的学习和发展，也有利于为国家培养创新人才。

六、内外延伸，拓展空间

学生在课堂上学到的知识是十分有限的，课本以外的生活培养是学生创新思维的源头活水。教师应引导学生由课内延伸到博大的知识领域里，为学生的认知、语言、思维、情感等活动，提供取之不尽、用之不竭的资源。比如，让学生自己去利用图书、电视、网络搜集、整理资料，然后开展一次“看谁的故事好”的主题班会，让每个学生都能把自己所读到的、听到的或经历过的有趣的故事用自己的话在班会中讲出来。这样既提高了学生的口头表达能力，增强了胆量，又能培养学生自主学习、阅读课外书籍的习惯，为以后的作文教学奠定基础。

小学生创新思维的培养是一个渐进的过程，作为小学语文教师，就应该唤起学生的创新意识，激发他们的创新兴趣，训练学生的创新思维，培养他们的创新能力，提高他们的综合素质。

参考文献：

[1]《九年义务教育小学语文新课程标准》北京师范大学出版社2005.06.

[2]唐一彪.论小学语文阅读教学创新能力培养[[J].新视角，2012，(6).

[3]安胜存.小学语文教学如何培养创造思维[J].教育研究2013，(5).

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