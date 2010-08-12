如何提高小学信息技术课堂效率

来源：中国鸣网位置：小学教育论文时间：2016-11-21 11:44

信息技术教育已经得到普及，小学时期的信息技术教育对学生今后的学习与应用至关重要，是基础中的基础，如何提高小学信息教育课堂的效果是关键问题，本文就提出了几点提高小学信息教育课堂教学效果的措施。

《中小学电教》吉林省教育期刊，由吉林省教育厅主管，吉林省电教馆主办的基础教育类的省一级学术期刊。杂志主要受众为广大中小学校的一线教师和教育工作者。《中小学电教(下半月)》主要刊登电教相关的学术论文和中小学基础教育类学术论文，为国家电教类优秀期刊。

今天的学生将是21世纪的主人,电脑的知识与网络技术应该成为他们的基本素质。作为信息技术教师,该如何把计算机知识既深入又活泼生动地教给学生,学生又该如何学习计算机,很值得我们研究。如今,高效课堂已经成为教师常挂在嘴边的词语,如何真正的实现高效也成为教师们面临的最大难题,作为一名小学信息技术教师,我亦在自己的教学实践中不断探索、研究, 以期采取一些切实可行的措施来提高小学信息技术课堂效率。

一、规范课堂习惯,提高课堂效率

小学生好奇心强,集中注意力的时间较短,特别是到了微机教室,难免抑制不住自己兴奋的情绪,喜欢唧唧喳喳,东张西望,或者打开电脑后自己做自己的,完全不昕教师的指挥。为此,每学期开学的第一节课,我都会根据学生的情况制定相应的课堂规范,如提前进入微机教室坐好,提前进入状态; 教师讲授的时候必须面向黑板(微机室的电脑是两台相对的摆放);严格按照教师的要求开关机等等。如此规范了学生的课堂习惯之后,教师的教学组织工作会变得容易很多,课堂效率自然会大大提高。当然,很多学生并不会完全照做,需要教师不时的提醒,时间长了,课堂规范就会成为学生的自然行为,信息技术课堂也会变得井然有序,和谐融洽。

二、用好教学软件,提高课堂效率

一般微机教室的教师机上都会有教学管理软件, 它能够帮助教师更好的管理课堂,让教学事半功倍。所以,正确、熟练、适时的应用教学软件,应成为信息技术课堂上不可缺少的组成部分。我常用的功能有以下几种:

1. 黑屏肃静:信息技术课的特点是学生操作性强,当学生都在兴致勃勃的动手操作电脑的时候,教师需要讲授、提示或者进入下一个教学环节,但用语言很难让全体学生一下子停止动作,集中注意力。这时,我使用此功能,当“黑屏肃静”四个大字出现在学生的电脑屏幕上的时候,他们会很自然地停止动作,转过身听我下面的讲述。

2.学生演示:这一功能在教师需要检查学生的学习效果和展示学生作业的时候非常方便快捷, 我只需要选择相应学生的机器号码,他的操作就会让全班的学生看到。如果需要检查或者展示学生作业,也只需要让学生打开自己的作业,我挨个点击他们的机器号码,即使当堂看完所有学生的作业也不需要太长的时间,还可以同时让学生之间相互交流、评价,提高他们的整体操作水平。

教学管理软件的功能还有很多,在此我就不一一赘述。这需要教师在教学过程不断摸索、排查,需要根据班级学生的特点,选择适合学生的教学软件。同时教师要明确教学软件的辅助作用,要将教师的讲授置于首位,不能为了贪图省力完全依赖软件,要适时、适量地使用软件,让软件确实为学生服务,为教师服务,为课堂服务。

三、分层布置作业,提高课堂效率

小学生的电脑水平参差不齐, 有的一开电脑就轻车熟路地上QQ、玩小游戏,有的坐在电脑前连开机都不会,一脸茫然。面对这样的情况,如果按照正常的进度,那些基础好的学生就会不耐烦,如果不按照正常进度,那些基础不好的又会跟不上,该怎么样进行教学,让每个学生都在课堂上有所进步、有所收获呢?

分层教学可以有效解决这个问题。我在设计作业任务时尽量想办法满足不同层次的学生需要。将任务分成三个层次:基本任务、提高性任务和开放性任务。基本任务难度较小,要求较低,主要面向基础较差的学生;提高性任务是在基本任务的基础上的拓展和加深,主要针对学有余力的学生,促进他们计算机能力的进一步巩固和提高:开放性任务主要面向对信息技术十分感兴趣的学生,题目比较自由,可以让学生t1"]自主发挥,激发他们的探索欲望 如我在教学《我用“铅笔”画房子》的时候,设计的作业是这样的:

作业一:运用“铅笔”工具,画一所你心目中房子。

作业二:给自己的房子填上颜色,加上装饰。

作业三:完成了前两项任务后,画一幅你感兴趣的画。

这样的作业任务,就避免了一些学生很快完成了,而另一部分学生却还没有一点头绪;完成任务的玩起了游戏,没完成的草草了事,也急着参与到游戏中。这种方式使不同能力的学生都得到了不同的提高,真正提高了课堂效率。

四、建立奖罚制度,提高课堂效率

俗话说得好:“数子十过,不如奖子一长。”在课堂上发现好的积极的行为要及时表扬。如“你的作品真的是非常出色!” “你真是太棒了!” “你终于成功了!” “真不简单!” “做得又快又好!”除此之外,我还把信息技术课堂上的奖罚制度和班级的量化管理相结合起来,上课发言积极、作业完成情况好、课堂纪律好等奖励他们相应的星星,这样充分地调动了他们的学习积极性。如果学生的课堂任务及时完成, 而且他们的课堂表现不错,我还会奖励给他们5到10分钟的自由活动时间,让他们上网浏览健康网站或玩益智小游戏。每次这个时候,教室里都会传来一阵欢呼,而且会促进他们下节课更加出色的表现。

当然,小学生的自制力毕竟不是太好,学生时常也会发生违纪现象。对此,我也会采取不同的惩罚措施,如不认真听课、喜欢讲话的学生,我通常会停止讲课或者注视该学生的方式处理;学生偷玩游戏, 我则采取锁屏的方式提示和制止;不认真完成课堂作业的,我会让其利用课余或者休息时间完成。这样, 建立了比较完善的课堂奖罚制度, 就会加强学生的自律,提高了教学效果。

五、争当小老师,提高课堂效率

每个人都有一种自我实现、获取承认、取得成功的愿望和需要。给学生创造一个成功的机会,提供一个展示自己的平台,是提高学生学习兴趣的一种有效方法。所以,我在信息课堂上,会给大多数学生不同的展示平台:基础较好的学生给同组、同桌的同学当“老师”;能力特强的学生给全班学生当“老师” ;还有时,我在操作的时候会故意犯错, 问道:“哎呀,老师也不知道怎么办了?哪个小老师能帮帮我呢?” “我来”“我来”,望着一个个高高举起的小手,满心的喜悦顿时涌上心头。有了“小老师”这个神圣、光荣的称呼,学生的学习积极性一下子被调动起来了,听课时都格外认真,还有的学生还提前预习学习内容,争取在下节课当“小老师”。学生之间有了“比、学、赶、帮”的劲头,学习效果有了明显的提高。而且有了这样一群“小老师” ,我可以有更多的时间来帮助那些基础比较薄弱的同学,让全体学生共同进步。

六、总结

其实,提高课堂效率的办法还有很多,但这都需要我们加大课堂教学力度,认真把握每个教学环节,充分调动学生的学习积极性,努力挖掘学生的学习潜能,同时融入情感,了解学生的个性,使学生积极、乐观的态度对待学习,只有这样,我们的信息技术课堂教学才会得到升华,我们的教学技艺才会得到提高,才能培养学生使用计算机的兴趣和意识,培养学生良好的信息素养,让学生了解和掌握信息技术的基本知识和技能,把信息技术作为支持终身学习和合作学习的工具。

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