小学英语音标教学方法

小学生在接触英语学的初始,最先接触的就是音标,音标学习对后续的英语学习奠定了基础,因此学生把握好音标是打好基础的关键,本文就对音标的教学方法提出了见解。

国际音标是整个语音教学中的重要部分,它对小学生是否合适?小学生能否学好国际音标?十多年来,我进行了在教字母之前集中教音标的试验。从学生的学习成绩和学习英语的能力来看,小学生不仅能学音标,而且能学得很好。

人教社编写的小学英语教材思路新颖。在第一册就以趣味活泼的形式安排了48个音素全貌,很受欢迎。但课本上的形式活泼只是一个方面,要使小学生学得好,最关键的问题是如何引导,如何去教。下面谈谈我对小学音标教学的几点看法。

一、趣味教学 摆脱枯燥

都说国际音标难教、枯燥。是的,单纯的音素认读、记忆,和反复拼读练习确实比较乏味。如果不在教法上多做文章,小学生是不会感兴趣的。反之,如果在教法上来点“味精”,即在教学中穿插些趣味活泼的游戏,通过生动活泼的形式来加快认读,促进记忆,熟练拼读。通过紧张而激烈的竞赛,激发学生学习的积极性和兴趣。教学音标的游戏活动大致分为以下三类:

1、认读游戏。

学习48个国际音标如同一年级小朋友学汉语拼音一样,有一个音与形的认识过程。课堂上模仿、拼读过程一长,学生很容易厌烦。教学中,我常用“比一比,谁的音发得最佳”的竞赛来使学生集中注意力,养成仔细听音、观察口形、认真模仿的好习惯。巩固音标的认读游戏很多,如“快速认读音标卡片记时赛”,出示三四张一组的音标卡片,迅速拿掉,让学生按顺序说出“你看到了什么?”;出一组卡片,让学生读过后,从中任意抽掉一张,然后打乱其余几张再出现,问“哪一张不见了?”,还有各种猜音标的游戏……。学生十分喜欢做这类游戏,而教师又利用学生的兴趣,在玩玩赛赛中巩固了所教知识,教学效果很好。

2、听辨音游戏。

要培养学生正确的语音,听力反应是相当重要的。听辨音游戏可分两类:一类是书面练习,如 Listen and circle(圈出你所听到的音标),Listen and tick,Listen and number,Listen and connect等;另一类可以利用音标卡片来举一反三地做出许多种游戏,如“听音举卡片”、“听音举音标排队”,在九格纸板上做“听音摆卡片”等等。

3、拼读游戏。

学习国际音标的主要目的是培养学生的拼读能力。拼读有一个熟能生巧的过程,只有反复多拼,才能达到熟练。教学中,我尽量设计游戏,让学生高兴地练。如:拼音标找到相应图片的“找朋友”游戏,紧张而又愉快的音乐传卡片拼读游戏,“拼音标写数词”,“拼音标画简笔图”、“拼音标涂颜色”等游戏,都是深受学生欢迎的。

小学生好动,就让学生在活动中学;小学生好胜,就让他们在竞赛中练;小学生好奇,就让他们在悬念中猜。加上简易的绕口令和歌曲的配合,既满足了他们的娱乐愿望,又顺利地完成了学习任务。学生在愉快的气氛中学习,在积极的情况中记忆,从而使音标教学真正从枯燥中摆脱出来。

二、培养学生能力 提高学习效率

教学音标的目的不仅是认识48个音标,更主要的是培养学生运用音标的拼读来学习英语的能力。能力的培养要根据教学内容循序渐进。

第一步:教会学生拼读音标词。

一开始,把音标词的拼读与汉语拼音相比较,得出“辅音轻,元音重,两音相拼猛一碰”。引导学生进行最简单的拼读。如[t]-[i:]→[ti:],[b]-[$]-[g]→[b$g]等等。

学完48个音标以后,提出“快认辅音,读出元音,迅速拼出整个音标词”法,引导学生认、读、拼结合,提高速度。如:[u]→[kud],[)]→[b&s],[&i]→[b&i]等等。

最后要求学生一气呵成,达到“速认,快拼”,一次性读出音标词。如[baik],[fEis],[Mu+]等,就这样学生的拼读能力不断增强,直至能拼出少量双音节和多音节词,基本掌握重音、次重音。这时候课堂上教学新单词时,就会出现师生抢着说的现象。好表现的小学生就会产生一种自己会拼读英语单词的成功感,学习外语的兴趣和积极性更加高涨。这与教师领读、学生跟读的枯燥乏味的教学效果截然不同。

第二步:教学生查词典。

第一学期,就要从紧张的教学中抽出一点时间随时练习查词典,每次查一两个词,养成习惯。“磨刀不误砍柴功”,学生学会了查词典,如虎添翼,学起来就更加“自由”了。他们可以从词典上发现一个新单词的多种意思,这样满足了他们的好奇心,又拓宽了知识面。有时会话教学中的三会词,就可让学生当堂通过查词典自己读出,并告诉他们“这是你们自己学会的。”另外,还可利用课堂或课外经常进行查词典比赛,而且在班级里开辟“小词典”栏目,根据课堂教学内容,每周扩展四五个单词。

如:教到动物,就出动物一类;教日用品,就出recorder,refrigerater,bookshelf等实用意义的词,查查练练,不必要求学生记忆。学生对此很感兴趣。学会查词典后,教师还可提出课前预习的要求。在做练习或造句时,鼓励学生适当使用书本上没有的词汇。用得好的加“Good!”这些要求和活动不仅开拓了视野,而且培养了学生学习英语的良好习惯,为今后进一步学习外语打下了较好的预习和自学的基础。

学生学习能力的增长,促进了听、说、读、写各方面成绩的提高。尤其是提高了课堂教学效率。教学时间大大缩短了,节省下来的时间可以进行更多的情景操练,会话表演,教唱歌,做游戏等等活动。这种做法有利于教师教、学生学,是一种促进英语教学良性循环的好措施。

教是为了不教,学用“拐棍”是为了丢掉它。利用国际音标教学,培养学生学习外语的自学能力,将会使学生受益终身。生受益终身。

