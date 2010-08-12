整合生活资源创设小学数学快乐课堂

来源：中国鸣网位置：小学教育论文时间：2016-11-30 11:19

小学生充满好奇心，需要充满趣味的课堂才能有效的调动他们的学习积极性，如果能将和生活息息相关的事物融入教学，不仅会增加趣味性，还可以使知识融入生活，更具实用性。

《中小学管理》月刊，1987年创刊。北京市教委主管，北京教育学院主办。是以基础教育战线中小学管理干部、教育行政机关干部、教育科研人员、从事干部培训的教师等为主要读者对象的期刊。

信息技术作为软硬件统一的教学辅助载体，能以即时、交互与趣味性的方式，引导小学生从熟悉的生活现象切入，去发现、搜集、整理与整合数学生活资源，在发现快乐、创造快乐中达成知识学习、能力提高的目的。

1 前言

运用信息技术挖掘数学生活资源，为小学生创设快乐的发现、探索知识，学习知识的课堂。在“生活情境的创设、提升教学的趣味性和搭建交流平台”中[1]，在新课改宗旨下培养小学生的课堂主体地位，让他们通过自主性学习、创造性学习去创设精彩的数学课堂。本文以北师大版小学数学教材为例，对小学数学教学运用信息技术整合生活资源，为创设快乐课堂做出方法论和技术性的研究。

2 运用信息技术整合小学数学生活资源的方式

类似性归纳 运用信息技术软件载体自身的技术优势，搜集、归纳各类生活资源以帮助教学，是教学运用最多且小学生最感兴趣的方式之一。类似资源归纳方式主要有以下三种。

1)文字性归纳：主要是描述性的数学生活资源，如对数量、形状、速度等方面进行描述，借助多媒体等信息技术可以有效地扩充课堂教学的容量。

2)图片性归纳：这是直观性的数学生活资源整合方式，运用信息技术设施直接展示同性质的现象图片，如展示事物投影的照片，让学生学习比例，去计算物体高度或长度的数学知识等。

3)视频性归纳：既可以是生活中蕴含相关章节内容知识的生活记录性视频，也可以是教师专门制作的教学视频，意在引导或指向学生从中发现知识与数学方法等。如教师运用多媒体播放曹冲称象的Flash，让小学生结合生活中的困惑现象，去培养运用适当的技术或方法去解决生活问题的能力。

对比性综合 由于小学生成长的身心阶段，决定了他们的分析能力、抽象思维能力较差，运用信息技术的软件系统对既有的、网络的与课堂即时添加的生活资源进行对比分析，是培养小学生数学能力的重要路径。实效性强的对比方式有以下两种。

1)现象性对比：搜集、展示生活资源中所蕴含的数学知识，在教学中对比各种现象，让小学生从对异同的发现中去自觉地展开对比和分析活动。如在教学“自选长度单位的测量”时，可以运用多媒体、班班通等设施，为学生展示各种实物图片及其长度等，让学生学会根据生活中的实物去准确地运用长度单位换算和计算。

2)方法性对比：教师根据教学的实际需要，运用信息技术设施版面多栏目同步展示的功能，把生活资源进行分类对比的同时，引导小学生去探究解决问题的不同方法。

3 以小学数学生活资源为内容的信息技术辅助教学路径

训练性教学 小学数学教材内容存在很多限制，运用信息技术展示更多的生活资源去开展训练活动，是培养小学生观察生活、研究生活和提升生活的有效方式。常用的训练方式有两种

1)题目性训练：教师运用信息技术去展示能直接作为题目的生活资源，让学生在快乐的生活气息中去学习数学知识和训练解决问题的能力。如在教学“小数乘整数”时，教师可以展示超市购物活动的视频资料，其中有关于购买物品整数数量和带有小数的物品价格之间的计算等，有效培养小学生运用自己的数学知识去优化生活的能力。

2)阅历丰富性训练：这是对小学生的拓展性训练，教师结合教学进度和小学生知识掌握情况，去展示更多样的生活资源，以丰富他们的知识视野。

启发性教学 针对教学中的重难点内容，在小学生知识和阅历有限的情况下，难免会出现学习困难。运用信息技术展示对学习具有启发性的生活资源，是培养小学生自主学习能力的有效办法。实效性高的路径有两种。

1)类似资源的方法性启发。在小学生学习困难或解题困难时，教师展示具有解题方法启示性的类似的生活资源，以启发小学生能直接借鉴该方法或思考其他的方法等。如在教学“小数点搬家”时，针对小数点移动引起小数大小变化规律的难点，教师运用多媒体展示审计报告或财物报告中小数点变化的量表，引导他们去研究有可能引起的数字大小的变化规律。

2)学习资源的补充性启发。在相关信息模糊甚至缺少的情况下，教师运用多媒体去补充展示这些生活资源，理清其中的数学关系、生活关系以及知识和方法关系，帮助小学生能以更清晰的思路去分析思考。

4 运用信息技术快乐学习小学数学的操作方法

把信息技术及其设备作为“演示工具、操作工具和创作工具”，以支持“小学数学概念、数学规则和数学思想方法”的知识建构[3]。

快乐展示资源 教师借助信息技术的多功能性软硬件设施，为学生展示充满生活趣味信息的快乐资源。操作方式有两类。

1)气氛活跃性展示。为了持续激活小学生的积极学习和思考的氛围，教师可以针对性地展播幽默、风趣与搞笑的生活资源，让小学生在快乐中直接地发现、学习其中的数学知识资源。如在教学“分数乘法(一)”时，教师可以展播自己制作的幽默视频或Flash片段，把分数乘整数的计算法则让小学生以快乐的方式接受并掌握和运用。

2)兴趣内容展示。教师运用多媒体直接展示小学生感兴趣的内容，在活跃课堂学习气氛的基础上，激发和调动小学生更多学习的积极性。如教师展示小学生比较感兴趣的蕴含数学知识的动漫片段、真人选秀片段、综艺节目片段或影视资料片段，让他们在角色置换中去快乐地学习。当然，教师在实际操作中要避免内容过于娱乐化，导致教学内容出现喧宾夺主的误导现象。

快乐分析资源 组织小学生快乐地分析生活资源，是小学数学知识教学润物无声的最佳方式之一。有两种组织分析的方式。

1)学生搜集资源展示性分析。这是培养小学生运用家庭联网电脑去搜集和运用生活资源的学习形式之一。教师可以让小学生直接运用班级的信息技术设施，去展示自己搜集的资源，去分析其中的数学现象和数学知识。如在教学“图形的运动”时，可以让小学生展示自己摄制的家庭物品旋转的视频作品，或自己制作的Flash演示画面等。

2)学生角色扮演模拟性分析。教师运用信息技术设施去创设教学情境，让小学生去开展相关角色的表演，运用生活资源学习数学知识。如教师运用多媒体播放超市的情境，并为小学生展播背景性购物指向的录音，让小学生在钱的单位换算和数量计算中，训练分析知识并学以致用的能力。

5 结语

打造快乐课堂，让小学生在快乐的心情、班级氛围中去学习知识和运用知识，是现代信息技术的重要功能之一。教师要积极学习和创新信息技术的教学运用方式，充分搜集、整理与整合充满数学知识的生活资源，使其成为高效引导、激发和培养小学生数学学习兴趣的重要资源，把信息技术、课改与培养小学生的主体地位统一起来，让小学生不断地在发现和思考中去学习数学知识并学以致用，服务于自己的生活，把知识学习、生活提升与知识运用统一起来。

参考文献

[1]张莉.运用信息技术演绎小学数学精彩课堂[J].中国教育技术装备，2015(3)：30-31.

[2]孙孝忠.走出小学数学课堂信息技术使用的误区[J].江苏教育：小学教学版，2013(12)：49-50.

[3]庄慧娟，李克东.计算机支持小学数学知识建构的研究[J].中国电化教育，2011(2)：97-101.

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