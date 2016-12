小学英语词汇教学策略

来源:中国鸣网位置:小学教育论文时间:2016-12-06 14:46

词汇量是学好英语的基础,如何合理扩大学生的词汇量是英语教学中英语教师应当思考的问题,本文就针对这一问题提出了增加学生词汇量的教学方法。

《疯狂英语教学版》(原名:《疯狂英语教师版》,从2016年1月起,更名为《疯狂英语教学版》。《疯狂英语教学版》是一本由江西教育出版社有限责任公司主办、疯狂英语杂志社编辑出版的省级刊物,在本刊发表的论文可以作为教师职称评定的学术依据。

词汇是学习英语的三要素(语音、词汇、语法)之一,是英语的基本单位,一切英语活动的基础,词汇的重要性决定了词汇教学是英语教学的重要环节。如何使词汇教学变动更加生动、有效?下面是我在教学实践中所采用的词汇教学策略。

(一) 重视课前的预习、为课堂教学铺路。

陶行知先生曾指出:“教师的责任不在教,而在教学生学”。课前的预习过程就是学生自己学的过程。但课前预习一般都是要求学生自己在家里完成的,学生是否有预习,效果如何?老师很难监控。如果老师每节课都花时间去检查,那必然会花掉很多的时间,那显然是不科学的。学生能否主动预习,关键是有没有掌握正确预习的方法,有没有尝过预习所带来的甜头。

在词汇教学中,我很重视学生的课前预习。在教新内容的前一天,先让学生预习单词,并要求学生要按一定的方法和顺序去进行。1、猜单词的发音---怎么读;2、看单词的构成---怎么写;3、找词的出处(词在书中出现的位置及其相应的句子)---词义及用法;4、想同类同形的词---找回忆;5、查英汉字典---使用工具书。通过这样有步骤的课前预习后,学习对于他们来说不再是负担。如在教开心学英语Book 4 Unit 10. What do you want to do ?一课时,词汇部分是八个词组:go to the park, see a movie, play outside, go home, take a walk, take a nap, do a puzzle, surf the Internet. 一眼看下去好像很长很多,其实真正的新单词只有:see, movie, outside, take, nap, surf, Internet。学生如果在课前预习过了,哪些是新单词、旧单词,便能心中有数,上课时要学习的范围就缩小很多,课堂就不像是在进行新知的学习,更像在复习旧的知识。心理学家皮亚杰认为:“只有将新的知识与头脑中已有的知识建立联系,将新知识纳入到已有的旧知识结构中去,才能不易被遗忘。”

(二) 活化教学过程、为词汇教学添砖加瓦。

新课标指出:有效的英语学习不能单纯地依赖模仿与记忆,体验、实践、参与、合作与交流是学生学习英语的重要方式,因此,词汇教学应当紧扣新课标的这些要求。

1、创设情境,增强词汇教学的直观性

有位教授曾说过这样的一句话:情境好比美味可口的汤,知识好比盐,知识必须要融入情境中,学生才能容易理解、消化、吸收知识!的确,把单词通过相对真实的情境呈现出来,是提高词汇教学效率的关键。比如在教open一词时,我边打开书边说:Open the book; 边打开门边说:Open the door;边打开盒子边说:Open the box.,然后当我再拿一个笔盒打开时,学生很快就能说出Open the pencil case。可见,通过这样的语境,不能老师多说,学生就已经领会了open的意思。所以,在词汇教学中,教师应设计一些个性化的情境,让每个学生多使用单词,在生活化的气氛中自然地表达,灵活地运用各种单词,从而使学生在个性化的语言环境中不知不觉学会了单词,并能留下深刻的印象。

2、活用游戏,增强词汇教学的趣味性

小学生具有活泼好动、喜欢游戏的特点,所以在词汇教学中适当地加入游戏,不仅符合小学生的心理特征和性格特点,而且有利于激发和提高学生的学习兴趣,使学生自觉、积极地投入到学习中去。在进行词汇教学时,我们可以根据不同类型的单词引进各种不同的游戏,如:Guessing game, mouth game, TPR, Passing game, Touching game等等。如在教动词时,我们可以尽量用TPR的方式做动作让学生猜;在教动物时,我们可以通过录下动物的声音让学生来先猜,然后再把它串成歌谣,如:喵喵cat, cat,c-a-t; 汪汪dog, dog, d-o-g ;嘎嘎 duck, duck d-u-c-k; 咩咩 sheep, sheep s-h-e-e-p。。。。。。学生边拍手边chant。这样,学生就会很有兴致,再难读的词也会变得简单起来,再枯燥的单词也很快就会被记住了。

3、巧用歌谣,增强词汇教学的灵活性。

词汇的教学离不开跟读,它能给学生以非常清晰、明朗的印象,帮助学生准确把握单词的正确读音,但这种方法用起来比较枯燥,读多了学生会厌烦,读少了又怕他们记不住。此时,朗朗上口的歌谣就可以很好地帮我们避免这种尴尬,在教学中,我们可以选择现成的歌谣,或创作一些简单的歌谣,通过有节奏的说唱来重复、巩固所学的内容。如在教开心学英语Book 3. Unit 6.What do you want.一课时,我把Vocabulary部分的八个新词串成了一首节奏简单的歌谣:如:

Doll, doll, I want a doll.

Drum, drum, I want a drum.

Guitar, guitar, I want a guitar.

Puzzle, puzzle, I want a puzzle.

Toy car, toy car, I want a toy car.

Skateboard, skateboard, I want a skateboard.

Computer game, computer game, I want a computer game.

Stuffed animal, stuffed animal, I want a stuffed animal.

我先带学生着拍着手念一遍,学生兴趣浓厚,意犹未尽!随后,再来个小组竞赛,学生更是热情高涨,脱口而出,在不知不觉中掌握了知识,巩固了所学的内容

小学教育论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登小学教育论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网,中国核心期刊论文发表网,中国期刊网。杂志社直接对接合作,上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网,权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿,论文写作指导、小学教育论文发表正规机构。是您,论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠,最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物,具有CN和ISSN双刊号,发表程序正规,信息安全,有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复,有效期十五天,五个工作日内未收到回复,论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品,可直接向本网站投递,详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目;如果您没有小学教育论文发表的稿件,请提供写作提纲或要求,本网站给予指导,内容原创,保证通过,详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者,须向本站提供50%定金(30000字符以上毕业论文),本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用,本站退还全部定金,若客户不想发表了,此定金不退还。

鸣网系学术网站,对所投稿件无稿酬支付,谢绝非学术类稿件的投递。