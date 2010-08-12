小学英语词汇教学策略
来源：中国鸣网位置：小学教育论文时间：2016-12-06 14:46
词汇量是学好英语的基础，如何合理扩大学生的词汇量是英语教学中英语教师应当思考的问题，本文就针对这一问题提出了增加学生词汇量的教学方法。
《疯狂英语教学版》(原名：《疯狂英语教师版》，从2016年1月起，更名为《疯狂英语教学版》。《疯狂英语教学版》是一本由江西教育出版社有限责任公司主办、疯狂英语杂志社编辑出版的省级刊物，在本刊发表的论文可以作为教师职称评定的学术依据。
词汇是学习英语的三要素(语音、词汇、语法)之一,是英语的基本单位,一切英语活动的基础,词汇的重要性决定了词汇教学是英语教学的重要环节。如何使词汇教学变动更加生动、有效?下面是我在教学实践中所采用的词汇教学策略。
(一) 重视课前的预习、为课堂教学铺路。
陶行知先生曾指出:“教师的责任不在教,而在教学生学”。课前的预习过程就是学生自己学的过程。但课前预习一般都是要求学生自己在家里完成的,学生是否有预习,效果如何?老师很难监控。如果老师每节课都花时间去检查,那必然会花掉很多的时间,那显然是不科学的。学生能否主动预习,关键是有没有掌握正确预习的方法,有没有尝过预习所带来的甜头。
在词汇教学中,我很重视学生的课前预习。在教新内容的前一天,先让学生预习单词,并要求学生要按一定的方法和顺序去进行。1、猜单词的发音---怎么读;2、看单词的构成---怎么写;3、找词的出处(词在书中出现的位置及其相应的句子)---词义及用法;4、想同类同形的词---找回忆;5、查英汉字典---使用工具书。通过这样有步骤的课前预习后,学习对于他们来说不再是负担。如在教开心学英语Book 4 Unit 10. What do you want to do ?一课时,词汇部分是八个词组:go to the park, see a movie, play outside, go home, take a walk, take a nap, do a puzzle, surf the Internet. 一眼看下去好像很长很多,其实真正的新单词只有:see, movie, outside, take, nap, surf, Internet。学生如果在课前预习过了,哪些是新单词、旧单词,便能心中有数,上课时要学习的范围就缩小很多,课堂就不像是在进行新知的学习,更像在复习旧的知识。心理学家皮亚杰认为:“只有将新的知识与头脑中已有的知识建立联系,将新知识纳入到已有的旧知识结构中去,才能不易被遗忘。”
(二) 活化教学过程、为词汇教学添砖加瓦。
新课标指出:有效的英语学习不能单纯地依赖模仿与记忆,体验、实践、参与、合作与交流是学生学习英语的重要方式,因此,词汇教学应当紧扣新课标的这些要求。
1、创设情境,增强词汇教学的直观性
有位教授曾说过这样的一句话:情境好比美味可口的汤,知识好比盐,知识必须要融入情境中,学生才能容易理解、消化、吸收知识!的确,把单词通过相对真实的情境呈现出来,是提高词汇教学效率的关键。比如在教open一词时,我边打开书边说:Open the book; 边打开门边说:Open the door;边打开盒子边说:Open the box.,然后当我再拿一个笔盒打开时,学生很快就能说出Open the pencil case。可见,通过这样的语境,不能老师多说,学生就已经领会了open的意思。所以,在词汇教学中,教师应设计一些个性化的情境,让每个学生多使用单词,在生活化的气氛中自然地表达,灵活地运用各种单词,从而使学生在个性化的语言环境中不知不觉学会了单词,并能留下深刻的印象。
2、活用游戏,增强词汇教学的趣味性
小学生具有活泼好动、喜欢游戏的特点,所以在词汇教学中适当地加入游戏,不仅符合小学生的心理特征和性格特点,而且有利于激发和提高学生的学习兴趣,使学生自觉、积极地投入到学习中去。在进行词汇教学时,我们可以根据不同类型的单词引进各种不同的游戏,如:Guessing game, mouth game, TPR, Passing game, Touching game等等。如在教动词时,我们可以尽量用TPR的方式做动作让学生猜;在教动物时,我们可以通过录下动物的声音让学生来先猜,然后再把它串成歌谣,如:喵喵cat, cat,c-a-t; 汪汪dog, dog, d-o-g ;嘎嘎 duck, duck d-u-c-k; 咩咩 sheep, sheep s-h-e-e-p。。。。。。学生边拍手边chant。这样,学生就会很有兴致,再难读的词也会变得简单起来,再枯燥的单词也很快就会被记住了。
3、巧用歌谣,增强词汇教学的灵活性。
词汇的教学离不开跟读,它能给学生以非常清晰、明朗的印象,帮助学生准确把握单词的正确读音,但这种方法用起来比较枯燥,读多了学生会厌烦,读少了又怕他们记不住。此时,朗朗上口的歌谣就可以很好地帮我们避免这种尴尬,在教学中,我们可以选择现成的歌谣,或创作一些简单的歌谣,通过有节奏的说唱来重复、巩固所学的内容。如在教开心学英语Book 3. Unit 6.What do you want.一课时,我把Vocabulary部分的八个新词串成了一首节奏简单的歌谣:如:
Doll, doll, I want a doll.
Drum, drum, I want a drum.
Guitar, guitar, I want a guitar.
Puzzle, puzzle, I want a puzzle.
Toy car, toy car, I want a toy car.
Skateboard, skateboard, I want a skateboard.
Computer game, computer game, I want a computer game.
Stuffed animal, stuffed animal, I want a stuffed animal.
我先带学生着拍着手念一遍,学生兴趣浓厚,意犹未尽!随后,再来个小组竞赛,学生更是热情高涨,脱口而出,在不知不觉中掌握了知识,巩固了所学的内容
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