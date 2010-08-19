学前教育的未来和发展

来源：中国鸣网位置：学前教育论文时间：2016-09-24 15:19

学前教育是教育学中一部分，一个人的成长过程中，学前教育可谓是影响深远，幼儿时期是一个人智力发展的基础阶段，因此，学前教育对一个人日后的成长起着重大的作用，近些年学前教育越来越受到人们的重视，同时，学前教育也暴露了一些弊端，那么学前教育目前存在哪些问题呢?未来发展如何?

《学前教育研究》由中国学前教育研究会和湖南省长沙师范学校联合主办的《学前教育研究》杂志创办于1987年，是全国学前教育理论核心刊物、全国教育核心期刊、中文核心期刊。该刊以即使反映我国幼教研究成果为特色，以有效指导幼教实践为宗旨，是我国唯一一本幼教学术刊物。该刊的读者和作者主要是幼教理论研究工作者、幼教管理工作者、各高等院校学前教育专业师生、幼儿园园长以及广大的幼儿教师。

现如今，学前教育已经从以前纯粹的幼儿园基础教育和学前班文化概念蜕变为一种全民高度重视的教育阶段，全国各地兴办幼儿园，幼儿教师供不应求，兴趣教育，特长教育立体发展……不过与此同时，通过媒体曝光下民众和社会各界的反应，也发现了个中弊端所在并透露着未来发展的几大趋势。

一、学前教育师资水平逐渐呈高文化趋势发展

随着高校扩招以来，全国各大高校陆续已经设立并稳定发展了学前教育专业的教学活动，据不完全统计，全国本科院校(除定向就业类学校以外)，学前教育专业的普及率近乎百分之九十，每年有大批量学前教育的本科生面临就业压力，换言之，现在学前教育机构对老师的招聘条件随着人才供给量的不断攀升而水涨船高，这也是国家重视教育，扩大高等教育普及率的一个结果。所以，现在学前教育师资水平的高文化趋势必将延续，这也必将是未来几十年来不可忽视的一个重要发展趋势。目前国家重点城市的幼师本科文凭已经是司空见惯了，未来的城镇幼师也将迎接大批量的大学毕业生，这种全国范围内的幼师高文化现象将是我国学前教育发展的重要力量。

二、学前教育内容逐渐呈多元化发展

由于市场经济的宏观影响，加上居民区域不断密集化，国内幼儿园办学热一直是个普遍引人关注的问题，很多城市一个小区就有不止一个幼儿培训机构，幼儿办学的竞争力可见一斑。为了保证生源和盈利需求，不少幼儿培训机构和幼儿教师将教育重点放在孩子教育内容的多元化上面，增强了很多所谓的“特色内容”，比如乐理知识，舞蹈培训，乐器培训，更有甚者，还出现了诸如：钢琴版、芭蕾舞班、二胡班之类的特色培育班级，来吸引家长眼球。儿童教育的可塑性和家长对孩子全面发展和特长教育的教育理念也借势助长了国内的“特色幼儿培训”之风，幼儿园已经不是当初纯粹的孩子玩耍，启蒙教育的地方，相反，在幼儿园里，孩子们要学习各门各类的知识来满足家长对孩子全面发展的欲望。这种畸形的教育观和幼儿培训机构追名逐利的办学风格使得学前教育已经逐渐丧失了其原本所要追求的启蒙目的。这样的学前教育往往以牺牲孩子情感、社会性和长远发展为代价，最终无辜受影响的，还是那些原本在学前教育中渴望得到身心启蒙的孩子们。

三、学前教育的普及范围逐渐向城镇区域化发展

对很多八零后的年轻人来说，他们的印象中好像没有幼儿园和学前教育这个概念。因为学前教育在我国的发展初期，主要是以城市为中心开展的，农村和城镇地区的孩子启蒙大多是父母的言传身教，“学前班教育”成了相当一部分人的童年记忆。但在国家教育高速发展的大环境下，现在乡村县城的幼儿培训机构如雨后春笋，学前教育已经被广大农村家庭所接受并得到支持，这显然是一个值得肯定的发展趋势，更多的孩子得到了正规化，规范化的启蒙教育。

随着新农村的建设和政府对居民区和商业区的宏观调控，现今社会条件下，往往幼儿园等幼儿培训机构在城镇具有定点区域辐射发展的趋势。一个镇，一个村都有其专属的幼儿园，给家长带来了极大的方便，也利于政府宏观调控，这不得不算是今后学前教育的一个最大的良性发展的趋势。这样的发展极大地从人才培养上缩小了城乡发展的差异，具有非常深远的意义。

四、学前教育办学单位的规范化发展

据媒体曝光，近些年来，很多社会单位开办学前教育机构的目的偏重于谋利，其真正重视学前教育、为幼儿学习成长提供好的教学和生活环境的为数不容乐观，特别是在农村。有很多个体民办幼儿园办园条件较为恶劣，其中园区建筑不乏租用某些民房甚至陈旧的闲置房，按国家相关法制法规本不具备应有的安全通道、采暖、采光、通风等条件，设备陈旧简陋，数量有限，甚至没有教学设备器材。与此同时，向幼儿收取的费用很少用于改善办园环境条件，收费标准逐渐在提高，幼儿的学习生活环境却没有多大变化。此外，农村幼儿园教师有些实行一人包班制，一个老师教学多种课程，完全达不到国家规定的每班幼师、保育员的人数，而且大班现象十分严重，有的幼儿园一个幼师要管带40—50名幼儿，为教师管理幼儿造成很多安全隐患。

针对这些问题，亟待一些责任心强，专业性高，师资力量合乎法律规定，收费合理的学前教育单位站出来，承担起学前教育的社会责任，并形成榜样的力量，向周围传递办学正能量。笔者也相信，在学前教育发展繁杂且不精致的今天，一定会有良心办学单位作出表率，来促进学前教育办学的规范性。

四、结语

一件事物的发展离不开大众的视角，特别是学前教育这样社会性比较强的学科。中国的经济发展速度和教育普及速度可谓是全球共睹，学前教育显然也是其中收益颇大的一部分，笔者在此希望并相信中国学前教育的发展会日趋良好，中国未来的启蒙教学会日益完善。

参考文献：

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[2] 潘亚男.关于学前教育实用性及古今中西问题的思考[J]. 才智，2011，(22)：214.

[3] 李季湄，冯晓霞.《3-6岁儿童学习与发展指南》解读[M]. 北京：人民教育出版社，2013.

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