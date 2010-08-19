环境艺术设计专业的教学实践问题

来源：中国鸣网位置：艺术教育论文时间：2016-09-24 15:04

环境艺术设计专业是高校艺术设计专业之一，是一门将美术学与建筑学结合起来的专业，现如今随着人们居住环境越来越重视，该专业人才的发展前景也是颇为看好的，这就离不开高校的培养，因此，教学方法就显得愈发重要了，本文就着重分析了环境艺术设计专业教学方法，更多关于环境艺术设计方面论文可参考《景观设计学》。

《景观设计学》定位于景观设计的学术研究与设计实践的交叉领域，探讨通过景观设计学途径，解决中国和世界生态与环境问题的新观念、新理论和新方法;通过介绍和推广前沿景观设计实践，倡导有助于实现美丽中国与美丽地球的新美学和新文化;架设研究与社会需求之间的桥梁、科学与艺术之间的桥梁，引领当代景观设计学科的发展。读者群为相关领域的科研人员和专业实践群体、院校师生、决策者和广大城乡环境的建设者。

环境艺术有着宽广的内涵，除了包括为美化环境而设计的艺术品外，还包括“偶发艺术”、“地景艺术”以及建筑界所称的“景观艺术”等。而环境艺术设计作为一门新兴的学科，在其发展过程中有其自身的规律和特点，它是二战后在欧美逐渐受到重视的，是二十世纪工业与商品经济高度发展中，科学、经济和艺术结合的产物。它一步到位地把实用功能和审美功能作为有机的整体统一起来。现阶段，我国环境艺术设计教育中存在着诸多问题，影响着学科的建设和人才的培养。

环境艺术有着宽广的内涵，除了包括为美化环境而设计的艺术品外，还包括“偶发艺术”、“地景艺术”以及建筑界所称的“景观艺术”等。也就是说人们所耳闻目睹的一切事物都是环境构成的要素。 “环境艺术”是一个大的范畴，综合性很强，是指环境艺术工程的空间规划，艺术构想方案的综合计划，其表现手法也是多种多样的。著名的环境艺术理论家多伯解释道：“环境艺术”作为一种艺术，它比建筑更巨大，比规划更广泛，比工程更富有感情。环境艺术的实践与影响环境的能力，赋予环境视觉上秩序的能力，以及提高、装饰人存在领域的能力是紧密地联系在一起的。而环境艺术设计作为一门新兴的学科，是二战后在欧美逐渐受到重视的，是二十世纪工业与商品经济高度发展中，科学、经济和艺术结合的产物。它在其发展过程中有自身的规律和特点，它一步到位地把实用功能和审美功能作为有机的整体统一起来。中国的环境艺术教育体系是在上世纪八十年代，源自日本的室内艺术设计研究方向的基础上并根据中国改革开放的迫切需要应运而生的。

现阶段，我国环境艺术设计教育中存在着诸多问题，影响着学科的建设和人才的培养。本文将通过对环境艺术设计教育的背景分析，从环境艺术设计教育存在的问题如何改进室内设计教学模式、摒弃固有的死板、陈旧的教学理念，在室内设计教学中强调设计概念的体现和建立室内设计多学科交叉融合的专业课程体系显得尤为重要。

首先，中国环境艺术设计教育的背景是怎样的呢?1982年，全国人大五届五次会议政府工作报告中指出，“要调整高等学校的专业设置，改进教学方法。过去专业划分过细，学生知识面狭窄，不能适应各项建设工作和继续深造的需要，对于毕业后就业和转移工作领域，也往往造成困难，这种情况必须加以改变”。于1985年开始组织修订学科专业目录，并在1987年实施了新的《普通学校社会科学本科目录》，其中工艺美术领域下设置了九个专业，分别是：环境艺术设计、工业造型设计、染织设计、服装设计、陶瓷设计、漆艺、装潢设计、装饰设计和工艺美术历史及理论。从此环境艺术设计便成为一门独立的学科。

由此可见，环境艺术设计教育开始之初是脱胎于工艺美术教育，以美术教育为基础的艺术教育。目前，在本学科的教育方面形成具有中国特色的设计教育，分成了理科教育与文科教育两种体系。理科教育是以科学理工为基础的艺术教育，这种教育具有明显的逻辑分析能力和较强的更改析能力，这是目前国内大多数理工类建筑院校所具有的基本特征。。另外，文科教育是以文字概念为基础的艺术教育。具有明显的表达个人思想情感的艺术特征。这种教育所具有优点是学生具有较强的形象思维能力。这是我国目前大多数设计院校所具有的最基本的特征。这两种院校都各自的缺点，艺术类院以美术教育为主，把环境艺术设计仅仅归于表面的视觉设计教育，而以理工为主的建筑类院校又明缺少艺术体系的支撑。这两种教学体系都偏离了环境艺术设计教学的本质。面对各自的缺点，这两类院校都应该根据自身的教学理念的不足做出相应的改变。

其次我们需要面对的是目前环境艺术设计教育中存在的一些问题。

1. 建立环境艺术设计多学科交叉融合的专业课程体系

随着经济的发展，社会的进步，以及生活质量的提高，人们对环境艺术设计提出更高的要求。而为了迎合时代的进步任何一门学科的发展都不能离开其它学科而独立存在了。环境艺术设计尤其如此，现代环境艺术设计的将体现以智能化、情感化、多样化，更加注重以人为本的特征，这种要求无疑表达了现代环境艺术设计教学思想内容的适时性，多元性、前瞻性。环境艺术设计教学内容除了注重科学技术与艺术的结合之外，也应注重与它学科的融合。如：建筑学、人文学、经济学、社会学、法律规范、符号学、心理学等众多学科内容的交融，教学内容横向联系，学科间纵向延伸，建立多学科为专业服务的教学体系，体现跨学科互融的教学特点，强调学生实验能力与创间接精神的培养，形成具有时代特征的环境艺术设计专业教学内容。

培养全面高素质环境艺术设计人才的关键是明确现代环境艺术设计教育的思想观念，在此思想指向下,较为全面系统地探讨环境艺术设计教育的专业与理论构架,组织以多样的学科背景为依托，合理设置室内设计课程体系。以多种学科为背景使得环境艺术设计专业从传统的美术扩展到艺术文化的范畴，符合现代科学、文化和艺术相融的设计观念。

2.设计教育体系不建全、人才质量不高

环境艺术设计是一门综合性非常强的学科，它既要有科学的理论作为基础，科学技术作为实践的手段，又要有较高的审美艺术价值。而就目前我国所开办的两类设计院校：艺术和理工两类而言，这使的环境艺术设计教育处一个很尴尬的地位。环境艺术设计的过程和方法是在理性的指向下，严格尊重自然、科学的规律来完成的，而艺术则体现在处理问题的灵活、创造性和对人性的充分关注上。而在现在的设计领域中，在理工类建筑设计领域中，建筑设计学科在建筑历史和建筑设计理论的研究基础上建立了一套较为完整的思想体系和科学的研究方法，并主要强调工程性，注重技术的培养。这就决定了环境艺术设计无论是在室内设计还是在室外环境景观设计上均缺少持续的、广泛的、系统的理论性研究，致使学生知识结构单一且不完善。

如果环境艺术专业不重视现代设计思想理论和现代科学技术理论的课程建设与理论研究相结合，是很难取得长足的进步和发展的。早在包豪斯设计学院就开始要求艺术与技术的统一，后来美英等国家更注重设计教育与经济、商业和管理等学科相结合。其目的就是协调学生知识结构，提高综合素质的培养、我们可以从中得到启发，消除偏差。

3.学生动手能力较差，社会实践课程缺少

据设计公司反映，刚毕业的学生，一般无法进行独立的设计和实践工作，必须要经过两至三年的锻炼后才能胜任。事实上，环境艺术设计作为一门实践性学科，经验的积累和精密的思维是需要在社会实践中不断完善的。而这些也可以在教学中通过把单纯的课堂学习转变为将课堂学习和社会学习相结合而得到一定程度的改变。

实践课是环境艺术设计教育中一个必不可少的环节之一，通过理论课程与实践课程的相互结合不但可以使学生从一个被动的学习者转变为一个主动、独立的学习者，同时也可以使学生在实际工作中检验自己所学的知识，弥补在学校所学的知识的不足。然而从实际情况看，有些学校对学生的社会实践课和毕业设计放任自流，疏于管理，而且有的实习单位为了符合市场的运行的需求，往往在实习的内容、要求等方面不能和教学内容相一致。这就加大了学校与社会生产实践的距离，产生了一个不可逾越的鸿沟，造成学生对实际的工程的整个流程全然不知的现象，这不得不使得学生走向社会后还需要通过很长时间的摸索学习才能适应。

综上，环境艺术设计教育应在艺术与理工这两门学科相结合的平台上形成资源共享，并根据自身学科的资源优势形成自己的办学特色。使学生在学好必要的设计理论与专业知识的基础上，注重与其它学科的互相结合并能过亲身参加社会实践的学习，全面的去了解把握这门课程。同时也应注意实现环境艺术课程的民族化。随着设计行业的不断发展，从事设环境艺术设计工作的人员逐渐增多，人才的教育与培养成为更严峻理为紧迫的问题，相信在全国的共同关注与努力下，我国的环境艺术设计教育一定能够蒸蒸日上，灿烂辉煌。

参考文献：

[1] 鲍诗度. 中国环境艺术设计[M]. 北京：中国建筑工业出自版社，2007.

[2] 李广，李慧君. 我国环境艺术设计教育现状分析[J]. 吉林省教育学院学报，2009.

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