高中美术教学方法的创新模式

来源：中国鸣网位置：艺术教育论文时间：2016-09-29 14:08

美术是一门从小学阶段就有的课程，素质教育离不开关于美的学习，不但可以陶冶学生的情操，更可以提高学生感知和形象思维能力，可以促进学生的全面发展，高中时期的美术教育同样重要，但眼下高中美术教学方式存在一些问题还需要改进。

《中国美术教育》办刊质量是杂志得以长远发展的生命线。作为全国惟一国家级美术教育期刊，《中国美术教育》目前是全国各级各类普通学校美术教师发表论文以进行职称评定的首选刊物，多年来通过杂志社编辑部对每一篇刊登论文质量的严格把关，“学术权威性最强、论文含金量最高”在美术教育界已形成共识，在广大美术教育工作者和学校管理者心目中树立了良好的品牌形象。

在新一轮课程改革背景下，教师应该更加重视学生的习得过程和意识培养，要用独特的方法去陶冶学生的情操，用多样化的教学语言来发散学生的学习思维，将美术学习变成一种思维能力和感觉感官的学习。那么如何在新时代的教学中将创新教学模式改革彻底?怎样的教学模式才是最有效的?笔者就揭开高中美术创新教学的面纱，让教学模式更加透明化、有效化。

1.美术教材的创新教学模式

仔细观察教材，我们不难发现，新教材中将“欣赏”变成了“鉴赏”。这就突出体现了学生的自主探究的过程，让学生的习得过程更加主动，意愿也更加明确。面对新教材，教师应当摒弃以往按部就班的教学方式，接受课堂中出现的“意外”，并且将这些意外转变成教学财富。例如，在“辉煌的美术历程”一章教学中，学生可能会因为自己的人生经历不一样，而对作品有不一样的理解。老师在教学当中要有这种包容态度，允许不同的声音存在。在教材的利用上，要充分利用每一幅画、每一则介绍，向学生展示美术的魅力。争取做到每一幅作品都有不同的欣赏角度，每一个主题都有不一样的感悟。这样教材中的美术情感才得到了最完整的挖掘，学生审美情感才能得到丰富，学习积极性才能提高。

2.开启娱乐化高中美术教学模式

美术本身虽然就有吸引人的地方， 但是课堂趣味性的营造也是不容忽视的。要创设有效的教学模式，激发学生兴趣，提高学生积极性是非常关键的。为此，教师必须在课堂上提供符合学生这个年龄段认知和兴趣的东西，或者是借由这个东西让课堂变得有趣起来。比如在学习中国古代青铜器的时候，如果只是展示图片和讲解的话就显得乏味。此时可以让学生先自己查阅资料，了解其背景特征，并让学生点评分析其构造;或者还可以让学生一起来猜这件青铜器的功能：可能是餐具，也可能是装饰品，可能是权利的象征，也可能是生活物品。这样简简单单的“吊胃口”方法，让课堂变得很有趣。娱乐化高中美术课堂，符合美术的本质，也是欣赏当中的重要一环，寓教于乐，方能构建高效教学模式。

3.建立开放式的美术教学模式

教师要建立开放式的美术课堂， 将能动性作为课堂的基本特征，不再依赖于现有的教学模式，创新现有的知识教学。将单向教学变成双向的合作、多向的交流，从而创造出一种学生主动创新课堂的教学模式。一节成功的美术课堂是互动的，而不是单方面阐述的“假教学”。例如，在“心灵的慰藉”这一章节当中，欣赏作品的目的是为了能够调动学生情感，了解画作背后的含义。如果老师只注重讲解作画知识，讲解作者背景，或者是要求学生记忆这些知识点，那么本章的教学就失去了其意义，而且对学生的欣赏能力和水平也不会有很大的影响。所以要建立一个开放性的美术教学模式，除包容更多的美术教学内容，吸收更多的美术教学知识之外，还要充分和学生交流，建立一个“先学后教”的教学模式，先让学生表达自己的理解，然后老师再作点评。

4.构建课后学习的教学模式

虽然高中美术作为一门课程来教学，但是因为美术本身的特点，使其变成了一种对兴趣爱好的培养。从长久的教学来看，学生只有对美术感兴趣，才能够实现高效率的学习，其审美水平也会达到一定的层次;相反，如果只是进行课堂的知识教学，则很难发挥美术文化熏陶的作用。因此老师要将课堂拓展到课下。改变高中美术课堂学习的概念，这样不仅能够降低学习压力，还能够让学习范围更加广泛，对知识的了解更加透彻。目前，因为信息科技发达，学生可以通过网络、图书等资源查阅到自己想要的信息。教师可以安排学生在课下将本节课作者的背景和他的其他画作查阅清楚，如果能够了解他生平中的一两件趣事的话更好。如果本节课作者比较多，就可以采用小组合作的形式，每个小组查阅不同的作者，然后在课堂上交流，看看哪个小组表现得更好，久而久之，学生就会养成课下学习的习惯。和美术接触得越多，“爱上”它的机会就越大。无论是课上还是课下，培养兴趣是最重要的，发自内心地了解美术也是最重要的。

参考文献：

[1]丁 丁.新课标下高中美术“有效教学”思考[J].教师，2010，(12)： 69.

[2]陆 云.浅谈新课改下高中美术鉴赏教学的问题及对策[J].新课程学习(学术教育)，2009， (12)：288-289.

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