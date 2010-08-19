艺校美术教学新改革发展方向

来源：中国鸣网位置：艺术教育论文时间：2016-10-12 11:32

艺校是培养艺术人才的摇篮，因此，艺校的教学质量和水平至关重要，关系到学生未来的发展，目前艺校美术教学存在的问题主要是教学模式单一，并没有根据学生自身的特点因材施教，本文就针对这一问题提出解决对策。

《南京艺术学院学报(美术与设计版)》一直重视刊物的学术品位，宏扬传统艺术，关注当代艺术，探索艺术教育改革之路。刊物发表的文章被中国人大《报刊复印资料》收录甚多。主要反映学院科研、创作和教学成果，广泛吸收校外专家、教授和研究生来稿，开展学术研究和交流，促进科研、创作和教学改革。面向社会各个相关高校及单位的读者，拥有大量的阅读群体。

美术基础课聘请的老师大多都是比较有名的画家、学者、教授之类的老教师,年龄普遍偏大,对新事物特别是新技术掌握不多,这就导致美术基础教学中使用现代教育技术较少,普遍采用的方法就是给学生进行现场范画演示,虽说这也能提高学生的学习积极性,但因上课的老师较为固定,也容易把学生培养成风格单一,缺乏个性的发挥。也会严重影响学生的美术创作激情。

一、造成艺术院校美术基础教学现状的原因

基于艺术院校美术基础教学的现状,它的弊端日趋明显。笔者认为,当前美术基础教学出现上述不足的现状有以下几个根源:

(一)造成艺术院校学生进校的美术基础差的主要根源,还是在与我国的教育体制和社会环境上。首先,现阶段我国的教育体制导致了衡量一个中学办学的好坏主要还是看他的升学率。中学为了自己的业绩和名声以及办学条件的升级等等,都会把高三的学生作为重点看护的对象。成绩好的学生不用说,学校自然也会鼓励他(她)们考取普通高校中的文化类专业学科,而成绩差的学生,中学为了升学率就会让他们去选择一些艺术类的院校,其中又有大部分的学生并不是喜欢艺术而选择的,甚至很多学生以前从来没有进行过美术方面的培养就直接从高二或高三才开始进行美术基础的集训,所以最终导致了高校入学的艺术类学生大多数美术基础都不过硬。其次,现在的社会环境和风气都不太良性,大多数学生的家长和亲朋好友以及街坊邻居等,对娃娃的教育和培养过于单一,每天只知道学习,根本没有去发现或者挖掘一下娃娃们的兴趣特长,每一种特长不是说学过一两年就可以有成就的,就那美术来说,如果没有过三五年的坚持训练和学习,根本就不可能有说的上对美术有一定认识。大多学生都是眼看靠文化成绩考不上大学了,才开始转行学习美术,这就是我们常说的应试教育,为了考试而去学习,观念都没有摆对,如何学有所成。

(二)导致现在全国艺术类院校师生比例严重失调的主要原因,还是现阶段我国的教育体制问题,当然笔者相信这只是一个过渡时期,是一个必然过程。高校不断的在扩招,考入艺术类院校的学生一年比一年火爆,以及各学科专业现在划分的越来越细,各个高校都在争先开设艺术类学科。学生是有了,老师怎么办,于是我们就把前几年才毕业的艺术类学生留校任教,或者是在外面相应的公司里面请一些技术型人才到学校任教等等,但是专业性质过硬又有教学经验、又有实践经验的教师还是少的可怜。

(三)造成美术基础教学过程中教学模式单一的原因,主要在于基础课程教学与专业课程教学之间缺乏有效的衔接。随着改革的潮流,现在也有一些改进,如绘画专业在素描上更加强调体积表现,黑白灰的概括控制能力,在色彩上更强调环境及色彩的空间变化,设计专业则强调结构素描,速写以及三大构成的练习等等。但这都还只是些表面上的调整。最主要的问题是:由于美术基础课教学基本上都是由搞纯艺术专业的教师担任,这就难免将美术基础课上成绘画课,他们对于广告、景观、动漫等设计类的专业了解并不多,且美术基础课教师又基本上不和其它设计类专业课教师一起开展教研活动,导致教学内容和方法都偏离了各专业对美术基础技能及艺术修养的特殊要求。另一方面,基础课程教学中运用多媒体教学较少。

二、艺术院校美术基础教学的改进方案

针对美术基础教学出现的各种弊端,我认为艺术院校的美术基础教学可以尝试以下几个方面的改革和创新:

(一)打破美术基础教学过程中单一的教学模式,遵循艺术人才培养特珠规律。首先我们要了解什么是艺术,西方哲学家狄尔泰认为艺术在上下文中才有意义;艺术在特定的历史中才有意义;艺术在人们的兴趣(关注)中才有意义,因此不存在没有前提(先决条件)的艺术。而美国美学家莫里斯?韦兹和肯尼克,都根本否定给艺术下定义的做法,宣称艺术是不可定义的。其次,艺术是一种以情感为主的活动,情感的激荡构成了艺术活动的基本意义。既然艺术本身是不可固定的,那么艺术教育更应该生动、活泼、有趣,特别是美术基础课教学,它只是以素描色彩等基础造型的表现为载体或手段来不断提高学生的艺术修养,触发学生的艺术冲动,激活学生的创作神经,提高学生的艺术表达能力。传统的基础教学固然重要,但也不应花大量时间在传统写实训练或三大构成上纠缠不休。艺术教育也与其他学科一样担负着对学生实施“传道、授业、解惑”的任务,故可以采取更多的方法,如以生动、通俗地讲述一些名家名作的典故或古今各个专业的艺术家成长的故事,以及成功的商业设计案例使学生对艺术家、对美术基础、对相关设计知识的深入研习先有一个深刻的了解,然后提高对学生的学习产生积极性与浓厚的兴趣,从被动接受教育转换到主动学习的状态。

(二)关于基础课程教学与专业课程教学之间的知识点衔接不上,各自为阵,严重脱节。因为不同专业的基础课程的要求侧重点是不一样的,最好的处理就是从美术基础课程开始就由各个艺术类学科和设计方向的专业教师任教,或者是从事相关专业的专家、学者任教,把好钢用到刀刃上,做到有的放矢。比如:动漫专业对基础课程的要求主要就侧重在造型、构图和色彩上,另外一个就是动画速写,主要是以短时间、小开本画面练习为主,以夸张的画面世界和思维能力去创作作品;平面设计专业对基础课程的要求侧重在构图、色彩以及三大构成上,多以辩证的方法去观察身边的事物,因为世界上的所有画面和建设都离不开设计,就看是否有能力去提炼出来;景观设计专业对基础课程的要求侧重在造型细节的刻画和空间透视变化上;而绘画方面的专业对基础课程的要求主要侧重在造型和构图,以及材料运用上,可多练习长期创作的作品和人体结构练习,多走进社会、走进生活,感悟事物的变化,才能够创作出优秀的作品。

(三)重视示范教学的可变性,在基础教学中可以运用大量的多媒体教学,可以激发学生的兴趣,可以满足学生的求知欲,提高获取知识的质量。比如观摩国内外优秀的美术作品,往往能引起人的情感共鸣,能陶冶情操,塑造美的灵魂。观看优秀的美术作品创作过程,更是学习的一大方法。然后走出学校尽早的让学生参与各个专业的相关展览、比赛、讲座等,拓宽学生的视野,增加学习知识的范围。尽可多的引导并开发学生们各自的潜力,打破单纯的技术和技巧性传授,每一轮创作完成后应举办一个小型教室画展,便于教师讲评以及学生之间相互揣摩与学习。

(四)艺术类院校应该加大对青年教师的培养,让他们多和有经验的老教师进行交流,学习他们的教学经验,相反老教授也可以多跟青年教师学习一下前沿知识比如对媒体的展示等等。针对艺术这门学科的教师培养,还是要多走出去看看,体验不同的生活环境。有条件的学校建议每年暑假集体组织一次外出旅游、参观、交流、学习,还可以在每个省份、城市(包括国外)的不同高校我们都可以建立一个外援交流合作关系,每年走一个地方,以当地的外援交流合作学校为主人公,带领来参加的青年教师进行交流活动,这样即开拓了视野,还增强了相互的学习。

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