高职教育中职业能力与养成教育发展

来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2016-11-18 13:45

高职院校的教学目标就是培养适应社会需求的高技能人才，养成教育是高职教育的重要组成部分，对学生形成良好的行为习惯至关重要，但是高职院校的养成教育有一些不同之处，本文对此进行分析与探讨。

《辽宁高职学报》高举毛泽思想和邓小平理论伟大旗帜、坚持“双百”方针，以扶持和培养学术研究新人、繁荣学术交流、促进学校教学科研工作、推动新疆尤其是南疆经济和文化的发展为己任。为辽宁和中国高等职业教育服务，努力探索高职教育和教学理论，指导高职教育实践，提高辽宁高职院校的教学和科研水平。主要刊登政治、经济、法律、哲学、历史、宗教、文学、语言、艺术，数学、物理学、化学、生物学、体育、技术学科和教育等学科领域有新意、有理论深度的学术研究论文。

养成教育是学校对学生形成良好行为习惯的教育，是高职学生思想政治教育和职业能力培养的逻辑结合点。切实提高学生思想政治素质，提升职业道德水平，加强职业技术能力培养，以及建立能力考核机制是当前高职学生职业能力发展模式构建的重要途径。

一、高职学生养成教育的特殊性及其价值

养成教育是大学生思想政治教育的重要组成部分。曾丹、王体正指出，养成教育是一个“外化”与“内化”结合过程。具体而言，“外化”指教育者将教育目标具体化，通过语言、行动对未成年人加以外在教育。“内化”则指通过训练活动，将接受的教育信息内化到自己的思想和行为上。由于未成年人的生理、心理特点，只有重复多次的训练活动才可能取得效果，因而，对其进行养成教育，要做到不断反复、循序渐进，渗透到思想行为的各个方面。孙莉、孙静认为，高等教育不仅要使学生掌握扎实的知识基础和专业技术，而且要求学生具有良好的思想道德品质。对学生实行养成教育，是培养学生具有良好的思想道德品质的重要手段。因此，养成教育其实就是对当代学生进行良好行为与优秀习惯的教育，使其树立正确的世界观、人生观、价值观，具备高尚的思想道德品质，养成良好的行为习惯，以正确的思维做正确的事情，取得积极的社会效果。

高职学院对学生进行养成教育，具有当代大学生养成教育的一般特点和共性，但是也存在一些独特的地方。正是因为高职学生群体的特殊性，造就了高职学院养成教育的特殊性，应引起我们关注和重视。高职学院的学生，不但具有当代大学生的一般特点，比如价值多元化、思想相对独立、权利意识较强、社会责任心较高等等，也具有一些特殊的元素，比如职业技术知识相对丰富、职业技术动手能力相对较强，职业发展能力与自身专业定位结合较为紧密等。因此，由于高职学院学生的特殊性，使得高职学院的养成教育更具务实性、职业性、技术性，更注重对学生的职业能力与养成教育结合培养，让学生学会把养成教育理论运用到职业技术能力自我学习中去。

对于高职学院而言，对学生进行养成教育，事关高职学生的思想道德素质，事关高职学生的职业能力发展，更事关我国职业技术教育的未来。因此，养成教育在高职学生中具有重要意义。第一，养成教育有利于大学生养成健康的思想与心态。“大学生正处于生理发展的成熟期和心理发展的成熟过渡期，他们的思想、情感、行为是复杂的、矛盾的。表现在心理上是自我意识增强与认识发展不协调的矛盾，感情丰富与现实性贫乏的矛盾，喜欢交往与自我封闭的矛盾，强烈的求知欲与鉴别力不强的矛盾。”通过养成教育，使得大学生树立良好的思想道德素质，养成健康的思想心态，以积极的精神面貌应对学习和生活。第二，养成教育有利于大学生树立正确的世界观、人生观。当前时期“一些学生存在着政治信仰迷惘、理想信念模糊、价值取向扭曲、减信意识淡薄、社会责任感缺乏、艰苦奋斗精神淡化、团结协作观念较差、心理素质欠佳等问题”。通过养成教育，让大学生牢牢树立正确的世界观、人生观，坚守正确的思想观念，努力成为对社会有用的人。此外，养成教育还有利于大学生提高职业发展能力。

二、高职思想政治教育与职业能力培养的结合点：养成教育

何为职业能力?有学者认为，职业能力是指“从事某种职业必须具备的，并在该职业活动中表现出来的多种能力的综合。职业能力也常被称为跨岗位、跨职业的能力，即要求劳动者不会因为原有的专门知识和技能对新的职业不再适应时而茫然不知所措，而是能够在变化了的环境中重新获得职业知识和技能的能力。这种能力不仅包括技能，还包括了胜任、称职所需要的其它各项条件，例如思想品德、职业道德、科学文化基础、人文素养、专业能力、身心健康要求等等。”职业能力不是单单某一方面的技能，而是包括了人文素养、心理素质、专业技能、职业道德等方面的综合性能力。因此，职业能力作为一种综合性能力，需要全方位、多层次进行培养和学习，才能获得并不断提高。

大力加强学生的职业能力培养，切实提高学生的各项技能，是高职学院教育的重要任务。那么，加强对高职学生的职业能力培养和教育，可以通过什么途径进行呢?我们知道，让学生学会自我学习，学会自我生活，学会自我发展，是基本的教育逻辑，也是教育的基本命题。因此，如果通过对高职学院学生进行养成教育，并运用到职业能力的学习和培养中来，有利于提高学生职业技能的自我获取，有利于提高学生自我学习的主动性、积极性.从而提高学生学习职业能力的效果。以养成教育为突破口，是高职学生职业能力培养的重要途径。

在高职学院中，加强对学生的思想政治教育是最基本的教育教学任务，意义重要，不可或缺。而加强对学生的思想政治教育，需要对学生进行深入的有意义的养成教育，努力让学生树立正确的思想道德观念，形成良好的日常行为习惯，以正确的政治意识、道德意识指引自身的各种行为和活动。因此，养成教育，是高职学生思想政治教育的重要渠道和基本途径。高职学院需要通过对大学生养成教育的实践，努力提高学生的思想政治素质，成为一个对社会、对国家有用的人才。

由此，对高职学院学生的思想政治教育，需要通过养成教育途径进行，对学生职业能力发展的培养，也需要通过养成教育方式实践。不难发现，养成教育其实是高职学生思想政治教育和职业能力培养重要的逻辑结合点和连接点。通过养成教育，高职学院可以提高学生的思想政治素质和道德品质，即思想性养成;通过养成教育，高职学院也可以提高学生的职业技术能力和各项配套能力，即技术性养成。思想性养成和技术性养成是高职学院学生能力养成的基本组成部分，二者相辅相成，缺一不可。思想性养成，为技术性养成打下坚实的道德基础和思维基础;技术性养成，又为思想性养成提高充分的实践途径和广阔的舞台。高职学生思想政治教育和职业能力培养可以通过养成教育得以达成和实现。因此，养成教育，在高职学生思想政治教育和职业能力培养当中发挥菪极为重要的作用。对于具体的养成教育内容，我们认为主要通过以下几个方面进行：首先，是加强人文思想教育，提升学生的思想层次和道德修养。其次，要加强规范制度教育，让学生学会遵纪守法，学会尊重制度。此外，要加强团队合作能力教育，注重对学生的团队合作意识的培养，切实提高学生的合作能力。这是学生思想政治教育的重要内容，也是职业能力发展培养的应有之义。

三、基于养成教育的高职学生职业能力发展模式构建

(一)充分利用社会资源，切实提高思想政治素质思想政治素质的养成，需要日积月累的积淀和积累。党的大政方针、国家各项政治、经济政策都需要大

学生好好学习和消化，以提高自身的思想政治素养。高职学院也可以组织学生参观历史文化古迹，感受红色文化和历史文化，提高社会责任感和使命感。此外，另一个十分重要的社会资源值得我们关注：就是通过网络对大学生进行思想政治养成教育。“网络思想政治教育是思想政治教育适应现代科技发展的表现，它具有不同于传统思想政治教育的显著特点，是计算机网络和思想政治教育的联姻，是思想政治教育的一种现代方式。在现代信息社会，进行网络思想政治教育的建设具有重要的时代意义。”因此，高职学院应该创造各种条件，鼓励学生参与网络学习，让学生在具有娱乐性的网络中提升自身思想政治素质。

(二)巧用案例教学方式，努力提升职业道德水平当前，大多数教育，往往倾向于用同一个方法、同一种模式进行，创新性远远不够。其实，可以通过采用案例教学法破解这一难题。案例教学法，即就某个具有典型意义的案例进行深入的分析解读，引导学生从案例中认识自己，感悟自己，从而树立正确的人生观念和处事方法。案例教学法把理论和实践结合在一起，具有可读性、可感性、启迪性等功能，越来越受高校教育的重视。因此，高职学院可以在当前发生的各种社会事件，选择具有代表性的关于职业道德的热点问题，引用到养成教育当中，让学生分析热点事件、理解职业道德，感悟人生真谛，在具体的案例中学习、提升职业道德水平。

(三)加大职业技术培养力度，逐步增强专业技术能力

职业技术资源是高职学院得以办学的基础，也是高职学院最重要的教育资源。高职学院应该充分利用自身的职业技术资源，利用各种途径和渠道，加大对学生的职业技术培养力度，提高学生的动手能力。有条件的高职学院还可以与企业进行联合办学，采用“工学培养”模式，让学生到企业、到工厂亲身体会、学习各种业务技能，加快职业技术理论知识转化为技术操作能力的速度。高职学院通过构建产学一体化模式，让学生有更多的机会和平台接触职业技术实践知识，增强自身专业技术能力。

(四)建构能力考核机制，提高职业能力发展水平在管理学理论范畴，计划、组织、协调、控制是现代管理的基本流程和纬度。而考核又是控制的基本方式。如前所言，高职学院通过充分利用社会资源、实施案例教学法，加大职业技术培养力度，目的在于切实提高学生的职业能力，包括思想政治素质、职业道德水平以及专业技术能力等等，培养学生成为一个全面发展的有用之才。但是，这一过程的实施，离不开构建学生职业能力考核机制，具体包括考核主体及其对象、考核方式和手段、考核时效及其反馈机制。职业能力考核机制的构建，有利于及时掌握学生职业能力发展的成绩和不足，有利于高职学院及时对培养模式进行相应调整。

参考文献：

[1]曾丹，王体正.养成教育：未成年人道德教育的重要途径[J].湖北社会科学，2011，(6).

[2]孙莉，孙静.从新生入学教育谈90后大学生的养成教育[J].黑河学刊，2011，(3).

[3]石磊.高校思想政治教育应注重养成教育[J].学校党建与思想教育，2011，(6).

[4]林秋英.关于改制转型职业学院思想政治教育创新的若干思考[J].济南职业学院学报，2007，(8).

[5]傅莉萍等.职场新形势下高职生的培养定位与职业能力培养[J].重庆科技学院学报(社会科学版)，2011，(9).

[6]刘梅.论网络思想政治教育建设[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版)，2000，

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