中职数学中老师数学意识的培养

来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2016-11-23 14:02

想要学好数学这门课，需要学生必须自己建立起知识的框架和体系，只有这样才能更好的学以致用，灵活掌握知识，学生知识框架的建立需要老师的教学引导。

《上海中学数学》中学数学教学期刊，创刊于1979年，是由上海市教育委员会主管、上海师范大学主办的中学数学教育研究学术类期刊。

1引入生活场景,从生活问题引入数学

应用数学来源于生活又高于生活。因此在进行中职数学课堂教学的过程中,教师可以适当引入生活中实际教学案例,从学生日常生活中可以接触到的内容出发,提升学生的数学应用意识。在该部分内容教育的过程中,教师要对生活数学教学的方法及内容进行合理深化,尽可能多得从各个方面、各个角度分析、处理问题,提升学生的数学应用能力。

教师可以通过建立“问题情境-问题模型-解释应用”教学大纲,对教学问题进行多层次编排,提升学生数学应用意识。教师要加强对数学应用角度处理问题的效果,从不同层次对数学应用进行阐述,确保学生深入了解和认识数学应用。

要培养学生应用实践能力,为学生创建应用环境,注重培养学生的数学应用意识,提升学生亲身实践的质量。例如,当前公园中票价10元一张,但是春节临近,为了满足游客的需要,公园在原票的基础上推行一种个人年票(个人年票从购买日起,可供持票者使用一年)。年

票分A、B、C三类:A类每年120元,持票进入公园后无需买票;B类每年60元,持票进入公园后需要买2元票;C类每年40元,持票进入公园后需要买3元票。(1)当每年你准备花80元在购票上,请问你该选择哪一种最为优惠?(2)当你每年到公园多少次选取A类票价最为合适?

2通过数学建模,提升学生数学应用能力

数学建模是当前中职数学发展中的重要内容。通过数学建模可以有效提升学生自身的数学知识运用能力,能够有效改善学生应用数学技术质量,确保数学教学又好又快发展。在对数学建模教学内容进行应用的过程中,教师要从课本中对最基础的教学题型进行全面讲解,为学生数学建模应用奠定坚实的基础。

教师要对学生的语言转化能力进行提升,从初级数学题中对数学建模思想及建模方法进行提炼,在教学过程中潜移默化提升学生对数学建模的认识,培养学生数学建模的能力。教师要在教学完成后对学生中的实际教学问题进行总结,应用“实际一理论一实际”教学模式,从实际问题出发,对各项数学问题进行解决和处理,逐步构建完善的数学建模构架。

教师要引导学生向数学建模方向发展,在日常教学中适当锻炼学生的数学建模能力,提升学生对数学问题及数学模型的转变化归效果。要确保学生能够对自身的检验效果,对各项数学计算方式及结果进行评价,保证学生不断完善和提升。

3结语

在中职数学教学的过程中,教师需要对课堂教学中学生数学应用意识进行讲解,建立大体的数学应用框架体系,确保学生形成良好的数学应用意识及应用观念,能够对数学知识学以致用。教师要提升数学意识,形成良好应用教学体系、引入生活场景,从生活问题引入数学应用、通过数学建模,提升学生数学应用能力,层层深入,层层递进,从根本上改善中职学生数学学习效果和质量。

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