如何建立中等职业学校教研工作体系

来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2016-11-24 14:19

教育工作离不开教研，教研是对教师教学工作的阶段性总结，并找出问题，以及对下阶段教学工作的规划和安排，当前中等职业院校的教研工作还存在一些问题，需要及时解决，本文就针对中等职业院校提出教研工作的管理要点。

《中德职业技术学院学报》学报征稿，坚持国际化与本土化相结合 、理论研究与实践应用相结合、全面和重点研究相结合的方针，积极吸纳国内外优秀高职教育理论与实践研究成果，以促进中国高职教育创新发展为宗旨，刊发关注中国高职教育领域理论与实践热点与难点的研究成果，追踪国际高职教育前沿理论与实践，服务中国高职教育创新发展。

一、提升教师素养的需要

教师的组织管理能力、认知能力、设计能力、表达能力及其教学基本功、教学艺术、人格魅力的形成与提高，需要长期的修养与磨炼。只有积极从事教研活动，才能及时了解学生的心理需要和个性差异，做到因材施教;才能及时了解本专业(或工种)、本学科的发展动态，把学科的最新知识反映到教学内容中去;才能轻松自如地驾驭课堂教学，深入浅出、有章有法地引导学生从不知到知，由知之甚少到知之甚多，并发展思维能力、创造能力，形成良好的人格品质;只有从事教研活动，教师才能摆脱各种偶然性因素的束缚，透过纷繁复杂的教育现象，找出职业教育教学的客观规律，从而使教育教学活动在更高层次上得以开展;也只有长期坚持教研活动，教师才能将自己零散的教学思想系统化、理论化，进而形成自己独特的教学模式，形成具有鲜明个性的教学风格。

二、当前校级教研存在的问题

1.思想重视程度不够一是不少学校认为职校的主要任务是抓好招生和毕业生推荐工作，而且这两件工作的确每年都要耗去职校领导和老师的大量时间和精力，没有时间进行教研活动;二是缺乏合理的利益导向机制，有无教学研究成果一个样，好的成果与一般成果一个样。

2.重形式、轻效果，被动开展教研活动上级职教教研部门每年都要对职校教学研究工作进行组织指导，有具体的活动要求。而学校往往从单位声誉和教师个人利益出发，按照活动要求，仅仅参加而已，或仅为取得个好的成绩。一些有多年教学实践经验的骨干教师，虽然教学能力强，经验丰富，但由于缺少应有的教育科研能力，达不到骨干教师应有的水平。

3.研究范围狭窄一些学校的教研工作停留在优质课评比活动、论文交流活动、多媒体课件评比活动等传统形式上，很少触及教学的细微环节和规律。

4.职教特色不明显职业教育面对人才培养目标、素质结构、专业设置、课程体系、教学模式等诸多问题，与其他教育相比，尚未形成成熟的系统体系，特别是微观操作层次的研究成果缺乏，或虽有少量研究成果，但应用少、水平低。教学研究一直是职业学校教学工作的一项薄弱环节，能否搞好职业学校教学研究工作，是当前职业学校教学改革能否深入开展并取得成功的至关重要的因素。

三、校本教研的开发

根据职业学校特点，从宏观层面讲，教学研究的重点应定位在专业建设、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段的改革与探索上。从微观层面讲，教学研究要触及课堂教学环节的设计、具体内容的处理、学生个体的教育和教学的评价等方面。

1.开发原则

①“微观、当前、应用”原则。教育对象的可变性决定了教育必须因材施教，施教对象不同必然遇到不同的问题与困惑。作为校本教学研究，需要研究当前教学中面对的问题，善于发现问题、提出问题。问题是校本教研的资源和动力，这就要集中教师的智慧进行研究，寻求解决问题之道，开展改革实验，验证试验效果，最终形成成果，成为学校的学术财富。

②教育教学规律与改革创新相统一的原则。应该支持和鼓励广大职校教师积极参与职业教育教学改革，勤于探索，勇于创新，但是这种改革和创新一定要结合职业教育的对象、培养目标、学制长短等具体条件，按照教育规律扎扎实实地进行，注重职业教育教学改革的实效性。

③教学领域与职业领域相互联系的原则。教学与职业的结合是职业教育的特征，教学研究始终不能脱离职业教育所承担的任务，如果离开对学生综合职业能力培养的目标，所有的教学研究都是徒劳的。

④提升教师水平原则。师资水平始终是影响办学质量的重要因素，开展丰富多样的教学研究活动，是教师成长的重要途径，教师也只有在教研活动中提高教学理论素养、教学基本功和教学研究能力。

⑤全员参与与协作原则。开展教学研究实验，单靠行政命令是不能实现的，需要多数教师甚至全体教师的认同和理解，只有这样，才能在学校形成科研氛围。另一方面，学校还可采取与职教教研机构协作、校内协作、校际联合、区域合作等方式，共同选择研究课题，分工合作，各个击破，不断提高职教教学研究成果的学术水平和实践价值。

⑥外来经验本土化改造原则。任何好的经验和做法都有其可取的地方，也有其推广的局限性，经验拿来后，多会出现“水土不服”的现象。学习外地的经验，关键是汲取思想精髓，然后根据本校情况，研究其应用的可行性，加以改造，为我所用。

2.开发内容职业教育教学要以培养学生的全面素质为基础，综合职业能力为核心，依据现代教育思想和观念，运用科学的方法，系统地进行课程体系、教学内容、教学方法和手段、评价体系的改革，构建适应现代化建设需要的合理的教学体系。职业教育要强化创新能力，学校在教学改革上，要注重调整课程结构和课程设置，更新教学内容，改进教学方法，提高教学手段。课程设置要适应现代经济、科技和社会发展的趋势，考虑社会对人才的需求。

教学内容要反映先进的自然、社会、人文科学的最新成果。教学方法要采用开发人的智力、培养人的创新意识和创新能力的科学方法。教学手段要采用最先进的电化教学设施。教育科研为学校教育改革发展服务，教育改革发展必须依靠教育科研。

教学的本质要求提高全体学生素质，而客观上学生又存在着差异性。教育教学改革要在提高学生整体素质的基础上注重每个学生积极性和创造性的发挥，这就需要我们不断地进行科学研究，使教学改革在破除陈规陋习的同时不断创新，成为学校发展的不竭动力。

四、校本教研体系的构建

1.思想构建教师是教学研究的主体。教学研究不是少数专职人员的专利，而是教师的权利和义务，这一点毋庸置疑。教学的改革与发展需要专家型的教师，而非“教书匠”。教师只有以研究的态度来对待自己的教学实践，并且在这个过程中不断提高解决教学问题的能力，学校教学质量的普遍提高才能成为可能。教师开展的校本教学研究应是“解决问题”式的行动研究，应是自觉和自动的，这是学校教学改革与创新的活力所在。

2.组织构建搞好校本教学研究，校长是第一责任人。校长要真正确立科研兴校的办学理念，建立教学研究的导向机制，整合学校教学研究力量，建立直接服务于教师发展的、开放的学校教研网络。通过开放的教研网络，经常和校外的同事保持沟通和联系，使每位教师的困惑能得到及时的回应，问题得到及时解决，每位教师的经验能及时与同事分享。校长要及时、有针对性地组织教师开展不同形式的学习、研讨，给教师以人文关怀、尊重、保护教师教学研究的积极性和创造性，增强教师的职业自信心。

3.内容构建基层职业学校开展教学研究工作，简单来讲可以从构建以下几个模块展开：专业建设模块———学校教学工作的龙头;课程开发模块———教学改革的核心;技能培养模块———培养综合能力的重点;教学方法模块———确立学生的主体地位;教学手段模块———以信息技术为主的灵活方式;课堂环节模块———教育教学的主渠道;教学艺术模块———理想课堂;教学评价模块———建立学生多元化成绩评价体系;业务提升模块———促进师生的共同发展。

4.制度构建建立校本教学研究模块关键是骨干队伍的建立和机制的保障。学校需要有一批校本教学研究的引领者，他们应是学科教学的佼佼者，具备扎实的教育教学理论功底，具备教学研究的能力和水平，能够团结和协调周围教师一起工作，共同发现问题、解决问题。学校要建立校本教学研究的畅通渠道，从研究课题的确立、论证、实施到成果的认定，学校应给予时间和物资上的保证，给予物质和精神上的奖励，以调动全体教师参与校本教学研究的积极性。

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