职教园区的发展与重要意义
来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2016-11-30 11:45
职业教育是我国教育事业的重要组成部分，社会对高技能的职业人才需求量也在逐年增加，一些职业院校的毕业生就业率甚至远高于普通高校，因此发展职业教育具有重大意义。
《南方职业教育学刊》(双月刊)于2010年9月经国家新闻出版总署批准公开出版发行，由广东省教育厅主管，汕头职业技术学院与广州铁路职业技术学院合办，2011年1月创刊。本刊办刊宗旨为发表职业教育科研论文，反映职业教育学术动态与研究成果，服务学校教学科研工作，促进职业教育发展和地方经济文化繁荣。
近年来职业教育的规模进一步扩大，“职业教育园区”作为各国职业教育集约化发展的典型性模式，逐渐成为我国职业教育的发展趋势。职教园区建设的必要性和重要性，应该如何进行建设，如何与地方经济发展相适应，资源的整合与共享，校企良性互动等方面的问题就成为了当今关注的焦点之一。
进入90年代以来，我国经济、社会形势飞速发展，社会对于各类人才的需求量在大幅增长，因而一直存在着较大的用人缺口。但与此相对的却是每到毕业季都会出现的毕业生就业难的现状。这种情况出现的原因固然是复杂的、多方面的，但在2014年“两会”期间，全国人大代表、某著名企业家说出的一句话却给出了高校和教育工作者们一个合理的回答：“我们企业需要有真正技能的人才，不一定要求那么高学历。德国就仅有约20%的学生进入大学，80%的年轻人接受职业教育。”这个说法得到了大部分人的认同，也引起了人大代表们对“职业教育”的高度关注。
其实我国从本世纪初开始就已经提高了对职业教育的重视，在2002年召开了全国职业教育工作会议，并出台了《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》(国发〔2002〕16号)，进一步加强了对职业教育工作的支持。经过十余年的努力，职业教育的规模进一步扩大，服务经济社会的能力明显增强。但从总体上看，职业教育仍然是薄弱环节，还存在着诸多问题，还无法完全适应经济社会的发展。可以说，职业教育肩负着社会的殷切期望，那么我们需要的契机或者说是突破口在哪里呢?
“职业教育园区”作为各国职业教育集约化发展的典型性模式，逐渐成为我国职业教育的发展趋势。而职教园区应该如何进行建设，建设的必要性和重要性，职教园区与地方经济发展相适应，职教资源的整合与共享，校企良性互动等方面的问题就成为了当今研究者关注的焦点之一。
职教园区建设的必要性
1.职教园区建设是地区产业结构调整、加快城市化进程的客观需要。国家新型城镇化规划(2014～2020年)明确了未来城镇化的发展路径、主要目标和战略任务，是指向全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。该规划在第二十章《完善城乡发展一体化体制机制》中指出：“加快建立城乡统一的人力资源市场，落实城乡劳动者平等就业、同工同酬制度……”大量劳动力涌入城市，需要有一技之长得以立足，那么职业教育、技能培养就显得尤为重要。因此，这对于职业教育园区建设来说既是一个现实要求，又是一个良好的契机。
2.职教园区建设是推进地区教育改革、人才培养模式改革的重要突破口。教育改革一个很重要的目的就是要将教育和社会进行有机结合，推进教育的现代化进程，而职业教育是与社会、经济联系最直接的。月前有教育部官员表示：我国即将出台方案，实现两类人才、两种模式高考。据介绍，第一种高考模式是技术技能人才的高考，考试内容为技能加文化知识;第二种高考模式就是现在的高考，学术型人才的高考。由此可见国家对于技术技能型人才培养的重视，面对新时期对于人才的需求，教育也应做出调整。以职教园区建设为出发点，整合优势教育资源，建设技术、技能型人才培养基地，大力发展职业教育，有利于推动教育改革的顺利进行。
3.职教园区建设是促进地区职业教育蓬勃发展的必然要求。经过十余年的发展，我国大部分地区已构建起了较为完整的职业教育体系，培养出了具有一定技术、技能型的人才。但是这种人才培养体系仍然存在一些问题，如职业教育的办学理念和人才培养模式陈旧，无法适应新形势的发展;办学规模和专业设置不合理，学生的动手能力差;师资队伍良莠不齐等问题。从而影响了技术、技能型人才培养，成为制约地区经济社会发展和进步的障碍。职教园区建设有利于促进地区职业教育走集约化、一体化发展的新道路，促进职业教育蓬勃发展。
职教园区建设的重要意义
有利于地区经济发展，增强地方经济实力。职教园区建设落成后，地方政府积极统筹，发挥带动示范作用，争取实现校企合作、校际合作，以点带面，实现学校与企业合作的双赢。学校培养的人才进入企业，在实现自身价值的同时，通过所学的技术技能为企业带来效益;企业在收获利润后，加强对职教园区建设的支持和投资，从而构建起适应地方经济发展的技术、技能人才培养基地。这就为地方产业结构调整和优化提供了强有力的智力支持。
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