培养高职学院学生干部的措施与方法

来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2016-12-01 14:32

高职学院的根本任务是培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，高职院学生干部是学生中的骨干力量，科学、系统的选择培养途径有利于促进高职院学生干部更加全面、健康的发展。

《高职论丛》职业教育杂志，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

学生干部“招新”犹如选料，培养学生干部则是制坯，工艺好坏直接决定产品质量，正确选择学生干部培养途径至关重要。基于高职学院学生干部学习压力大、培养时间紧、综合素质提升难度大等问题，结合近年来辅导员工作岗位实践，本人提出以下几点意见。

一、公开选拔，严格筛选

学生干部一般通过个人申请、班主任推荐、竞聘、自荐、任命等多种形式选拔，指导老师一定要严格标准，全面考察，公开选拔。在选拔时要注重选取思想品德优秀，群众基础好，有较强能力，学习成绩好，有干部经历的学生。公开、公平、公正选拔才能调动积极性，如果处理不当，不仅影响队伍纯洁性，导致人才流失，还会消退组织战斗力。

二、明确职责，强化认识

在干部培训、例会、谈话等场合中，指导老师要宣讲干部岗位职责，明确部门职能，使其明白：干部要全面发展，具备高度责任感，能起模范作用，做自我教育、自我服务、自我管理典范。同时要强化 “学生干部”双重性：一要注重个人素质提升，认真完成专业学习;又要做学校、老师、同学的沟通桥梁，能及时传达学校相关精神，落实工作部署，能积极投身学生管理、校园文化建设工作。

三、注重培训，提升能力

指导老师应积极为干部能力提升创造条件，借助理论培训、干部例会及各类校园文化活动、社会实践全面提升其各方面能力。

指导老师可以分配干部单独负责某项活动，或对具体活动的计划，执行，总结，改进进行分工，培养学生干部的组织协调能力;制定工作标准流程，定时上交个人或部门工作计划、总结，及时了解活动开展的进程，以提升其管理能力;要求干部定期汇报阶段工作，会议上设置讨论环节，让其表达工作的思考，撰写活动新闻报道，以培养干部的语言表达能力;鼓励学生干部积极参加各类创新、创业培训班，或参与 “挑战杯”大学生创业计划竞赛，利用校园文化活动及日常管理工作积极培养学生干部创新能力。

四、强调激励，量化考核

学生干部的特点是权力有限、责任重大、工作繁杂、时间短缺，没有报酬，管理者难以通过一般管理手段对其进行有效监管。因此，引入有效的激励机制是非常有必要的，它不但能加强学生干部工作的自觉性，更能使其工作时信心倍增，情绪高涨，提高工作效率。

当然，对学生干部应奖惩分明，奖励方面应以精神奖励为主，物质奖励为辅，在推荐优入党，评优评先方面要予以倾斜;对存在的错误，既要及时批评教育，更要让其认识到位，还要进行跟踪教育，促进他们改正缺点，不断进步。

学生干部培养是一个科学的管理过程，必须建立量化考核机制，可以分为四方面：

素质 首先是政治素质：学生干部政治信仰是否坚定，能否使用马克思主义立场，正确分析和解决问题;其次是业务素质：其能否熟悉岗位职责，是否有较强工作责任心，能否积极在同学中开展工作;最后是角色素质：学生干部在实事求是、诚信自律、助人为乐、团结同学方面能否做到位。

能力 学生干部能否在工作中按组织要求参与分工与协作，及时完成组织交付的各项任务;能否做好年度计划制定与工作总结，能否对活动的计划，执行，总结，改进进行合理掌控，能否灵活运用语言表达对工作的思考和想法，能否具备熟练文字表达能力，能否正确进行人际交往。

特色工作 校园文化活动丰富多彩，但难免重复，推陈出新是对学生干部的一个重要考核。在校园文化活动和日常管理工作开展中学生干部能否打破常规，运用创新能力，开创新举措，开拓新思路。

处分制度 学生干部队伍应强调纪律建设，应根据其不同程度的违纪给予批评教育、留职查看、撤职等处分。对于考试有两门以上不及格、严重违反组织纪律并屡教不改、严重违反校规校纪、考试舞弊等行为者应实行“一票否决”。

五、巧用“轮岗”，实施“代理制”

学生干部成长可分为纵向、横向发展，纵向来讲就是干部职务发展的由低到高;横向来讲就是干部能力的由少到多，由窄到宽。建立“轮岗”制度，借助学生干部岗位轮换，能激发学生干部的潜能，增强组织的活力，促进干部的全面发展。

传统学生干部培养模式，时间长，工作期限短，学生干部培养体系不建全，“代理制”是指新干部试用期满，由组织任命或增补部分素质高，能力强，责任心强，才艺突出的新干部担任部门负责人或组织主要领导。一般来说，学生干部是由“学代会”选举产生，“代理制”可使其更早接触高层次岗位工作，加快干部进步。“代理制”打破常规，大胆创新，开创了学生干部管理工作新局面。

学生干部培养没有永固模式，既要赋予思想，又要给予空间，既要热情鼓励，又要严格要求，只有不断创新培养途径才能为学校、为社会培养合格人才。

[参考文献]

[1] 《职业就业创业》，宁夏人民出版社，2006年，王雄伟主编

[2] 《高校学生干部的选拔与培养》，中国人事出版社，1995年，杜德新主编

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