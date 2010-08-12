职高会计电算化新教学发展模式

来源：中国鸣网位置：职业教育论文时间：2017-08-02 14:34

学生学习会计电算化，是为了适应现代会计发展的需要，将来走上工作岗位能够胜任会计的实际工作，在校期间的技能学习与训练就格外重要，本文主要依据职高会计电算化新教学方法与模式。

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1 电算化对学生能力方面的培养

我认为，那么我们应当注重培养学生的自学能力、管理能力、实际操作能力和对相关会计问题的独立处理能力，必须承认，学生面临的是一个真实而又千变万化的信息化世界，知识陈旧的周期相对缩短，大量的知识已经经不起时间的检验，我们不可能在短短的一个学期之内考虑到会计电算化领域的所有变化，即使能够考虑到，那“明天”的世界又将如何?当会计电算化所依赖的客观环境变了，他们能“适者生存”吗?学生在学习期间已不可能一劳永逸地获取知识，而只有将知识转化为能力，才可能终身受用，而从学习会计电算化知识到形成会计电算化能力，最终具备会计学科能力，中间经过了一系列的过程，其中最为重要的就是具备比较合理的知识结构，以充分利用有限的教育资源，取得更经济的教学效果。因而会计电算化作为一门实用性、针对性很强的应用学科，必须以培养学生的能力为中心来设计其课程内容，要求理论与实践并重，加强实验性的模拟教学，划出更多的课时采取适当的方式安排学生现场实习，以增强学生的适应能力，绝不能“一手软，一手硬”。

2 会计电算化教学内容

我认为会计电算化一般包括三个部分的教学，第一部分理论教学，主要介绍有关会计电算化的基本理论，如我国会计电算化的起源、目标、概念、研究对象、任务、意义等等。

第二部分实验教学，会计电算化实验包括教学实验和毕业实习两部分内容，教学实验应围绕前述理论课的教学内容来组织，平时的实验教学注重能力和基础知识的掌握。如果不参加高考的学生还可以进行毕业实习，毕业实习则应在把握和分析会计电算化实际工作的基础上，进行有针对性、集中的、专门化的强化训练，对那些在教学环节被忽略或应该给予重视而没有重视的部分，特别要注意补缺补差，把毕业实习既作为岗前培训的重要一节，又作为教学过程的总结和延续。

第三部分是案例教学，就是直接取某一个企业的案例，让学生利用会计电算化进行处理。长期以来，在会计教学过程中，人们对于案例教学没有给予足够的重视，会计电算化案例教学则更是凤毛鳞角，这对于激发学生思维、增强其实际分析、解决问题的综合判断能力、促进学习的主动性都有一定的束缚。

3 教学过程和教学方法

在实验和实习的过程中，还要根据教学内容的不断变化而采取不同的教学方法，总结目前各种会计电算化实验教学的方法，主要有以下几种：

(1)验证式实验教学，学生按实验教程或指导书中给定的实验步骤进行实验操作，最终验证性的观察、记录实验现象或结果，这种形式的实验对学生的要 求不高，一般只要求学生能够对实验现象或结果能够有所认识就“过关”了，实验过程也容易进行组织，可以使学生对整个实验的过程获得一些感性的认识或体验。

(2)模仿式实验教学，学生按照具有参考性质的实验内容，对实验资料进行实验加工，以达到课程所要求的实验结果，并观察、分析、研究实验过程或结果，这种形式的实验对学生掌握所学内容的要求较高——要求学生部分掌握实验结果及方法，掌握分析问题和解决问题的技能。

(3)探索式实验教学，按照教材内容，对学生不指定实验步骤，也不给定实验内容，而要求学生根据课程要求和企业资料，自行设计实验方案、构造实验内容，从而获得某种所要求的实验现象或实验结果，这种形式的实验对学生的分析问题及综合设计能力有了相当高的要求——要求学生熟练掌握实验设计，并具有较高的分析问题和 解决问题的能力，可以使学生对协调局部和整体的关系有较好的把握，极大地提高学生的设计能力。

(4)开放式实验教学，学生可以不受具体教学内容的限制，自行选定所开发的实验项目，独立或合作设计调试和运行实验系统，这种实验教学模式可以使学生完善和提高自修能力及创造能力。

在会计电算化实验教学中，也可将上述几种方法有机地结合起来使用，让学生通过实验增加实际体验和感性认识，从而进一步加深理解书本上或课堂上教师讲授的知识与方法，最终达到对所学内容能够融汇贯通、使其成为完全属于自己掌握的知识，因而，实验教学必须与理论教学和案例教学相衔接、相配合，使同步实验教学成为培养学生自修能力，最终 完成教学过程的重要环节。

对于案例教学， 学校应鼓励教师深入企、事业单位、会计师事务所等实际部门锻炼或实现社会兼职，密切实业界与教育界的关系，一方面可以凭借教育科研工作者的实力帮助企业解决一些实际 问题、另一方面教师可以在实际工作中收集整理有关资料、编成会计电算化教学案例，充实教学内容，同时还可以进一步扩大学校影响。

4 上课时间安排

我认为电算化课程一般安排在高二第二个学期比较合适，这时的会计班学生已比较熟悉手工会计模式及会计业务循环了，对手工会计的帐簿、凭证、报表的格式及内容已相当了解，这时从手工做账过渡到会计电算化比较容易。

如前所述，会计电算化教学包括三方面的教学，我认为理论教学大概用一个学期五分之一的时间，实验教学用五分之三的时间，而案例教学用剩下的时间来完成。

5 上实验和案例课的环境要求

现在大部分职业技术学校都有计算机专业，而且几乎都具有计算机实验室，应该来说，计算机实验室并不能完全满足会计电算化的教学需求。就我校而言，就有会计电算化软件不能满足教学的需要，没有完整的会计电算化模拟数据系统，实践过程缺乏系统性等问题。

解决这一问题最好的办法就是建设会计电算化实训室，在建设时还应突出仿真性。对学生进行课程实训的主要目的是为了提高其操作技能，提高职业能力。如果实训室能够做到全方位地模拟日后的工作流程，工作环境，职能岗位，会非常有利于实践教学。同时，要考虑功能的全面性和前瞻性、运行的稳定性、结构的开放性、性能价格比等因素。会计电算化模拟实验室的建设，保证学生具有良好的实践基地。

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