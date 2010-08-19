高中语文文言文课堂教学策略

来源：中国鸣网位置：中学教育论文时间：2016-09-22 11:58

随着新课程改革与素质教育的不断推进，高中语文文言文教学更加追求简约化课堂，简约化课堂教学具有目标简明、内容简练、过程简化、语言简朴等特征，它追求一种言简意赅、有的放矢、清晰明快、深入浅出、环环相扣的教学境界。本文从追求教学目标的明晰简约化、关注教学过程的简约高效化、文言文课堂练习要简约精致化三个方面进行阐述。

《基础教育课程》国家级教育刊物，曾用刊名(中小学图书情报世界)1993创刊，本刊杂志是教育部主管、教育部基础教育课程教材发展中心主办的国家级正式刊物。设立“政策·热点”、“教学·教研”、“争鸣·讨论”、“信息·博览”四大板块，下分若干栏目，以满足教育管理者和教师、教研等专业人士在课程改革实践中的最大需求。

简约化教学符合语文文言文的文体特点，教师在具体的教学实践中应不断更新教学理念与方法，有意识地打造简约、高效、生动的文言文课堂。

一、追求教学目标的明晰简约化

毋庸置疑，要实现高中语文文言文教学简约化这一任务，语文教师首先要追求教学目标的明晰简约化。诚然，只有明晰简约、简明扼要且引导性强的文言文教学目标，才能引导和支撑文言文教学的高效进行。不得不说的是，新课改下很多教师为了凸显和迎合三维目标，将教学目标设定得五花八门，繁琐不堪，殊不知三维目标中的后两个目标是和谐统一、相互渗透的，教师可基于教学内容将二者进行融合，这样更有利于学生文言文的高效学习。例如，在《荆轲刺秦王》的教学目标设定上，教师如想凸显三维目标，可用简约的形式将其一一呈现:1.知识与能力目标:感知课文，掌握重要的文言字、词和句;2.过程与方法目标:借助工具书、多媒体网络进行互动学习，并进行分角色表演;3.情感态度目标:对荆轲刺秦一事有自己独特的看法。当然，目标2与3可合并为:通过引导学生自主合作学习，提高学生的学习能力，并使其领悟文本所蕴含的情感价值。毫无疑问，言简意赅的教学目标不仅能指导教师的教，更能强化学生的学，可谓一举两得。

二、关注教学过程的简约高效化

随着以多媒体信息技术为代表的多种现代教学模式的相继出现，高中语文教师在文言文教学方面也进行了诸多尝试，有的倾向于微视频教学法，有的倾向于情境教学法，有的更偏爱于小组合作探究教学法。这些新型教学方法的运用，一定程度上确实提升了文言文的教学效率，但教师倘若对以上教学方法运用不当，就很可能会造成文言文课堂“虚假繁荣”的现象，学生在热闹斐然的教学过程中看似活泼愉悦，实则却收获甚微。因此，高中语文文言文教学要褪尽繁华的外衣，回归简约平淡，进而实现课堂教学的高效性。例如，在《兰亭集序》的课堂教学中，教师可设计以下讨论任务，让学生进行小组合作探究:作者由兰亭盛会写起，极写盛会之乐，也有兴尽悲来，感慨万千，进而展开议论，抒发了“人生苦短，命运难测”的痛惜之情……作者提倡的到底是一种什么样的人生态度呢?在课堂讨论中，教师应以最简单的方式推动合作学习的进行，如规定讨论时间、代表发言时间、总结反馈时间，使整个过程简约高效且又有条不紊，这样便是把握好了小组合作学习模式的“度”，是简约教学的一种有效举措。

三、文言文课堂练习要简约精致化

对大多数高中生而言，文言文是其语文学习的重点，也是难点，文言基础知识薄弱、文言知识运用能力偏低等都制约着学生语文文言文的学习，很多教师为了提高学生的文言文水平，会为学生设计很多课堂练习，以此来强化文言文训练。但在习题设置方面，要么连篇累牍、繁琐复杂，要么只重拓展不重基础，教师的这些做法让学生在读题之后不知所措，题目的“新颖”让很多学生望而却步，最终并没有达到夯实学生文言知识的目的。鉴于此，文言文课堂练习要尽可能简明扼要、单刀直入、切中要害，避免繁冗复杂、盘根错节，以最鲜明、最直接的方式呈现问题，提高文言文练习效率。例如，《过秦论》是高中语文教材中一篇十分重要的文言文，其不仅涉及古代思想政治观点，具有极大的教育意义，其间更是蕴含着丰富的文言现象，教师要引导学生掌握文言文中的各类基础知识。在教学结束后，关于本文的古今异义词，教师可设置以下练习题:找出句子中的古今异义词，并解释含义:

1.不能不及中人。古今词语是();古义是();今义是()。

2.山东豪俊遂并起而亡秦族矣。古今词语是();古义是();今义是()。这样的出题方式简约直接，有利于学生迅速抓住做题要点，更好地巩固学生的文言知识，锻炼学生的文言能力。总之，人教版高中语文教材收录了多篇文质兼美、言简意赅、意蕴深刻的文言文作品，高中文言文教学旨在指导学生通过对教材文言文作品的学习，掌握一定阅读浅显文言文作品的能力，学会灵活运用少量古汉语知识，培养文学审美能力，提高古汉语素养。在新课改的推动下，很多高中语文教学追求课堂的繁杂趣味，而忽视了课堂的简约淳朴，这使学生眼花缭乱，方向性不足，不利于学生的文言文学习。因此，教师在追求花哨趣味性的同时，也要关注文言文课堂教学的简约性，让学生明确学习目标，用最简约的学习方法提高文言文素养，以此构建高效的文言文课堂。

参考文献

[1]杨红容.新课标下高中文言文教学探析[J].成才之路，2012(11).

[2]姚维领.高中文言文有效教学研究与实践[D].烟台:鲁东大学，2012.

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