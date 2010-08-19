思维导图教学方式在初中英语学习中的作用

来源：中国鸣网位置：中学教育论文时间：2016-09-29 13:52

初中英语的学习在一个人学习英语的道路上至关重要，是打基础的阶段，许多学生都觉的英语的学习过程比较痛苦，其实主要是没有找到一个学习的有效途径，有效的途径需要老师们的引导，经过教学实践，思维导图教学可以帮助学生通过图形、线条充分理解并记忆知识，是一种有效的学习英语的方法。

《英语研究》2007年度被重庆市评为优秀内部期刊。本刊主要反映语言学、翻译、英语教学、叙事理论与作品研究等领域的最新研究成果和动态。2008年，《英语研究》将与外语教学与研究出版社合作，推出《英语研究》(精编版)集刊，每年出版两期，力争早日成为CSSCI来源集刊。

英语复习随着新课改的不断深入有了不断的改革和发展，而英语复习教学中通过思维导图的办法实现了将知识通过结构图的方式对复习内容进行优化和表现。它按照人脑发散性思维的特点，通过颜色、线条、图案的表现形式将复习内容进行关联性的呈现，让学生在大脑中形成对知识结构的理解和记忆。

英语复习课的根本目的是为了把学生知识中的重难点和较为零散的知识进行整合，从而加深和巩固学生对其的学习，更好地建立良好的知识结构，提取知识重点，提高学习效率。

一、通过线条导图优化的方式

英语复习教学中线条的思维导图是把两个或多个关键词之间的线段进行连接所形成的一种方式复习教学，这种线条是一种自然弯曲的形式，这是因为人的大脑是非线性的，所以这种线条能够带给学生更加集中注意力的效果。而线条中通过实线和虚线的组成，让学生能够发挥复习的主观能动性，更好的主动复习，而且线条还有箭头标识以及曲线方向等的不同，这样可以让学生形成一种思维的可逆性，在英语复习过程中建立主次分明的复习内容。

二、通过颜色的思维导图方式进行教学

颜色能够给学生带来记忆上的印象，而且还会使学生开拓自己的想象力，而英语复习中很多重难点可以通过颜色思维导图来增添跳跃感和加深印象，尤其是在很多相近的单词和短语表达中，通过颜色的思维导图来对其进行区分，能更好地帮助学生进行准确的记忆。

三、通过图形进行思维导图教学

学生的英语复习工作知识内容多而广泛，通过图形或图像的方式来进行复习更加立体化和整体化，学生能够通过图像来对一些常见的易混淆的词汇短语进行涵义和写法的辨别，同时还能通过图形来激发右脑的记忆功能，更可以通过图形的变化和不同让很多有细微区别和不同的词汇短语被分离开来，给学生更加深刻和认真的复习指向，并使用图形改善学生在视觉与语言之间的技巧和刺激形成一种平衡，从而加深复习内容。

综上所述，初中英语复习教学过程要有针对性的通过合理有效的思维导图进行优化，并在合理的课堂教学过程中采用思维导图来实现对相关知识的系统和综合型的复习，从而加深学生对知识的记忆和重难点知识的强化学习，形成一个清晰而又立体的知识框架，不断提高英语复习的效率，并从整体上提高英语学习能力。

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