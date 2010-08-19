初中生物分层教学的效果

来源：中国鸣网位置：中学教育论文时间：2016-09-30 14:38

生物教学有自身的特性与需求，传统的初中生物教学缺乏活力，很难调动学生的学习积极性，也很难让学生产生发散性思维，教学效果一般，效率也一般，分层教学方式可以培养学生自主学习积极思考的学习习惯，课堂更具活力和趣味，真正的实现寓教于乐。

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随着新课程改革的不断推进与深入，逐渐提出“教师教学既要面向全体学生，又要兼顾学生的个性发展”的教学理念。本文针对初中生物教学中采用“学案导学，分层施教”教学模式的现实意义以及具体策略进行简要分析。

在实际教学过程中，学生利用教师设计的学案进行自主探究学习，满足教育面向全体学生这一基本要求的同时，还要求教师在实际教学过程中采用分层施教的教学方法，使不同层次的学生都得到最大化的发展。

一、初中生物“学案导学，分层施教”的现实意义

在传统的初中生物教学中，教师仍采用“传递———接受”的教学方式以班级为单位进行授课。传统教学方式的单一性致使学生缺乏学习的兴趣，难以调动起学生学习的积极性，导致课堂教学效率难以提升，同时还致使学生产生思维依赖性、缺乏课堂体验等。而在初中生物教学过程中采用“学案教学，分层施教”的教学方式，通过“学案教学”来引导学生进行自主探究学习，增强学生自学能力、团结合作能力等各项基本能力，而“分层施教”的教学方法则可以促进学生个性化发展，使得每个学生都得以全面化的发展。

二、初中生物“学案导学，分层施教”的具体策略

1.因材施教，因人而异“学案导学，分层教学”的初中生物教学模式使得课堂以教师为教学主体的传统观念发生了根本性的变化，使得传统的以教为主转变成了以练为主;同时使之前的以掌握知识为主的教学目的转变成在掌握相关知识的前提下，提升学生的个人能力的教学目的。这种教学方式不仅注重学生在学习中的主导地位，对学生个人能力的培养也会产生积极的影响。而所谓的因材施教，因人而异则是指教师在实际教学过程中，根据学生的实际学习情况来制定具体的教学方案。在保证每位学生都能学习到相关的知识，还使学生始终对生物这门学科充满着浓厚的兴趣，促进学生的个性化发展，使每个学生的个人能力都得到发展。教师在设计教学方案之前，应先充分了解每一名学生的学习情况，将学生分成不同的小组，针对每个小组设计一套教学方案。例如：在学习《人的呼吸》的相关内容时，教师便可以根据不同的小组设计出基础学案，增强学案，提升学案等不同类型的教学方案，使得学生在掌握有关人的呼吸相关知识点的同时，使每个学生的自身能力得以发展，促进所有学生的全面化的发展。

2.自学思考，小组探究教师在将教学方案精心设计完成后，在讲授相关内容的前一天将学案发给学生，让学生明确课堂内容的同时，并对课堂内容进行自主预习，使得学生在课堂上针对自己不懂的问题着重听讲，提升学生听讲的高效性。除此之外，教师在上课时应根据学生的预习情况适时调整教学速率，着重讲解学生在预习时难以理解的部分，提升课堂教学效率。在实际教学过程中，教师还应加强引导学生讨论教学中的重难点问题，引导学生进行小组探究讨论，激发学生的学习乐趣，调动学生学习的主观能动性，加强对相关知识点的理解记忆，提升课堂教学效率;同时还可以培养学生发散性思维以及团队合作的能力，提升学生的综合素养。教师在分组过程中，应注意分组的科学合理性，按照学生自身学习情况进行分组，使得学生在民主的氛围中积极参与到讨论中。例如：在学习《神经调节的基本方式》相关内容时，教师便可以采用“自学思考，小组探究”的教学方法。教师首先将学生分成不同的小组，根据每个小组的具体学习情况设置不同的问题，先让学生独立进行思考。然后在上课时，再让学生针对在思考过程中存在的问题进行小组讨论，每个小组选派一名代表将小组讨论的结果展示给大家。在当所有小组展示完成后，教师针对学生在讨论过程中存在的问题进行纠正，同时对表现良好的小组进行表扬，增强学生的自信心。通过这种教学方式，在加强学生进行独立性思考的同时，增进学生之间的感情，培养学生的个人能力，提升学生的综合素养。

3.达标检测，及时反馈为了更好地满足新课程改革的要求，教师在不断探索研究教学手段的同时，还要及时了解学生对知识点的掌握情况，以便及时调整课堂教学方法，提升课堂教学效率。值得注意的是教师在设置检测题时，应紧紧围绕课堂教学内容，充分展示出学生的真实学习情况。例如：在学习完《动物的运动和行为》这一章内容时，教师便可以抽出一定的时间进行达标检测，针对学生在答题时存在的共性错误统一讲解，使学生对知识点进行二次记忆理解;针对个别错误，教师便可以一带而过，提升课堂效率。通过学生的检测题，可以较为直观反映出学生对知识点的掌握情况，便于教师及时对教学策略以及讲课速度做出调整，提升学生的学习效率。

三、结语

综上所述，在初中生物教学中，教师应不断转换教学理念，使得教学在面向全体学生的情况下，还要满足学生个性化的发展，这就需要教师在实际教学过程中采用学案导学，分层教学的教学方式，以最大化的来满足学生个人发展为教学目标，同时教师在实际教学过程中应注意因人而异，因材施教;加强学生自主思考，培养学生团队合作的能力。为更好达到以上目的，还需要教师及时进行达标检测，用成绩反映学生掌握情况，及时调整课程教学方法，以达到提升课堂教学效率的教学目的。

【参考文献】

[1]钱太龙.初中生物中考高效复习的方法及途径探究[J].科普童话，2016年19期

[2]刘敏.分层合作教学在初中生物分组实验教学中的实践[J].教学与管理，2014(03)

[3]王艳利.初中生物课堂如何激发学生的学习兴趣[J].新课程研究(下旬刊)，2016(01)

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