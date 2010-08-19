农村初中学语文教学方法
来源：中国鸣网位置：中学教育论文时间：2016-10-11 10:43
语文一直是一门家长和学生都很重视的主课，语文是学习其他学科的基础，同时，语文也是重要的人文科学，是人们沟通交流的基础，我过农村地区语文教学由于资源不足等一些问题，导致和城镇语文教学水平存在一定差距，本文就这这一现象进行分析，并提出适合农村教学的教学方法。
《小学语文教学》小学教学期刊，创刊于1981年，由全国小学语文教学研究会、山西教育报刊社主办。为全国小学语文教学改革宣传理论,交流经验,传递信息。是广大教师、教研人员、教育科研机构的工作人员研究、探索、交流小学语文教学教材、教法、学法的新平台。
全日制义务教育《语文课程标准》(实验稿)指出：“语文的学习资源和实践机会无处不在，无时不有”。《纲要》指出：“要积极开发并合理利用校内外课程资源”。因此，我们农村教师要充分开发和利用农村特有的课程资源，弥补农村初中教学资源的不足，缩小城乡课程资源的差距，从而更好地提升学生的语文素养。
新课程改革推进的已经初见成效，但是语文学科的城乡差距也开始显现，初中语文素养的培养在我们乡镇地区开展的相对困难，所以要因地制宜，因为每所学校的课程资源都是丰富的，但不少教师却白白地浪费这些有用的课程资源。所以我们要想方设法探寻研究提升方法。经过一段时间的教学实践和探究，我初步摸索到了一些思路，下面在此提出一些自己的看法。
一、提升学生语文素养，要充分利用学校课程资源拓展思路，挖掘功能。
在新课程的改革过程中，教师应树立正确的课程资源观，根据各地和各学校的实际，广开思路，灵活多样，创造性地开发与利用课程资源，开发有限资源的多种功能。
2、拓展教材，激活教材。
孩子们丰富的想象，独特的思维，独到的见解，已获验证的成功的学习方式，自己的游戏等都有可能成为教材“二次开发”的契机。如《雪地里的小画家》一课学完后，教师给学生布置课外兴趣作业：搜集有关“青蛙”的资料。同学们不但了解了青蛙的生活特点，还知道了青蛙小时候是蝌蚪，是人类的好朋友，要好好保护它等等的知识。
二、提升学生语文素养，要合理利用家庭课程资源
学生的发展同其所在的家庭环境密切相关。抓住生活的点点滴滴，眼里有资源，心里有教育，课程资源无处不在。我们在使用学校资源的同时，还要发现、利用家庭课程资源。学习语文与认识事物相结合。
孩子们生在农家，对农作物的外形特点和生长过程自然有深刻的印象，不像城里的孩子只停留在熟悉的成品的表面。实践告诉我们，乡村孩子的见闻也不少，乡村特有的生活和学习语文结合起来，就能提高学生的认识能力。
2、理解课文与切身感受相结合。
学生本身就是特殊的课程资源。他们有特殊的生活经历和家庭故事，更多的体验和收获。教师要善于引导和利用，把学生的这些经验同课文的感悟结合起来，从而加深对课文的理解。
3、文本对话与心灵交流相结合。
乡村的人际交往相对城市而言更为纯真，更具有人性化。类似于《少年闰土》中乡村学生纯真的情感。作为教师，就应当善于发现每一个可能涌流无限生机的“泉眼”，精心疏通，引流学生的真情实感。学生可以敞开心扉纯真表达，因此更容易使文本的对话与自我的心灵碰撞融合，升华，在口语交际表达中更具“纯净”的语境优势。
三、提升学生语文素养，要积极开掘社会课程资源着力实践，提高使用语言文字的能力。
综合实践活动是新课程的增长点，对于培养学生的创新精神和实践能力至关重要。教师应鼓起热情，给予关注，给学生作现场引领，充分利用农村特有的资源，让学生实实在在去做，以实践代替想象。 如在学习口语交际时，可让学生以小记者、小调查员的身份去对一些有特色的农民进行采访、调查和研究，使学生在社会实践中提高处理信息的能力和语文表达能力。这样让学生进行口语交际就不是无源之水，就能切实提高口语表达能力和交际能力。
2、利用农情农俗，培养学生爱乡之情。
作为农村小学，应当让学生了解并熟悉农业生产，培养学生热爱农民、关心农业、热爱家乡的思想感情。教师可组织学生拍摄富有“农情”的照片，撰写关于“农情”的报道。在深入农村生活、具有切身体验的基础上的作品，显示出十足的“农情味”，从中也锻炼了学生的社会实践能力。
3、收积运用农谚农语，提升学生表达能力。
新课程强调语言积累，积累语言的途径、渠道很多，农民群众的语言生动活泼，富有深刻的寓意。如谚语、歇后语等既通俗易懂，又具有很强的表现力。我们可以因地取材，让学生虚心地问长辈请教，收集这样生动的语言。
四、提升学生语文素养，要努力开启自然课程资源，欣赏自然景观，培养美好情感。
如在学完《苏州园林》、《鼎湖山听泉》等风景名篇后，为进一步引导学生树立爱家乡、保护文物的思想感情，可作以下的课外延伸。将小镇划分为交通、旅游、田园风光等几个方面;再以小组为单位，让学生运用图片、文章等形式分别对这几方面进行特写;最后让学生的作品张挂在校园的展台上或编写成特写集，通过小导游队进行交流、宣传。这样既培养了学生热爱家乡、保护文物的思想感情，又在不知不觉中提高了学生的鉴赏能力和社会实践能力。
2、引用传说故事，感悟传说内涵。
乡村学生在他们的身边积淀着不少耐人寻味的传说故事。教师可让学生深入农村，向年老的长辈、邻里乡亲询问，收集民间传说故事，再进行整理、编写、交流，开展以“传说故事”为主题的活动。教师也是一种独特的课程资源，那睿智的谈吐、丰富的社会阅历、广博的文化知识、真诚细致的人文关怀、独特的人生感悟……都是学生终身受益、用之不竭的精神资源。
让我们在开发课程资源的过程中，也不断地发展我们自己，塑造我们自己，超越我们自己，让我们的乡村语文教育真正促进每一位学生的发展，真正有效地提升每一位学生的语文素养，达到活学活用这效果。
参考文献：
[1]中华人民共和国教育部制订∶《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》。北京∶北京师范大学出版社，2001年12月。
郑国民、马新国主编∶《新世纪小学语文课程改革实践与探索》。北京∶北京师范大学出版社，2002年5月。
严先元编着∶《课程实施与教学改革》。成都∶四川大学出版社，2002年3月。
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