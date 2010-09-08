如何开展中小学校园体育社团活动

来源：中国鸣网位置：中学教育论文时间：2016-11-22 11:47

我国中小学生的体质一直有待提升，如何让学生在学习生活之余保持一定量的体育锻炼需要家长和学校的共同努力，体育社团不仅可以帮助学生养成体育锻炼的好习惯还可以让学生与同学们一起学习相互监督，有良好的督促作用。

《体育师友》是由广州体育学院主办，广东省教育厅主管，全国公开发行，面向广大体育教师的数学辅导类刊物。着重实用性，可操作性。刊物内容贴近学校体育教学和训练的实际，及时报道教学改革动态，探讨教学新思路，新问题，反映体育教师心声，提供解决教学训练疑难问题的参考意见和建议。

从国家数据库中的信息显示，学生体育评价优秀率、达标率在下降，也就是说达不到原先的评分标准，出现体形发胖、奔跑能力下降、心脏机能差等现状，学生视力下降，戴眼镜的学生在增多，体质与日本及西方国家比相差甚远，令人担忧。由于高考、中考的竞争，从学校到社会、从家长到学生整天围着分数转，忽略了学生的身体素质的锻炼是其原因之一。如何让学生动起来势在必行。

中学应试教育仍然很普遍，学生参加体育活动的时间还在减少，学生对锻炼身体的时间、方法、方式尽失，从国家数据库中的信息显示，学生体育评价优秀率、达标率在下降，出现体形发胖、奔跑能力下降、心脏机能差等现状。据调查显示能积极参与锻炼的学生占35%，而被动参与锻炼的达60%，不愿意锻炼的有5%。没有了参加体育活动的兴趣，如何保证国家一直强调的每天锻炼一小时，仅靠体育课是不够的，还要加上课外活动，甚至校外参加的体育活动。为此，建立一些学生喜欢的体育社团很有必要，学生可根据自己的兴趣爱好，参加一些体育社团活动，使学生在自己喜欢的社团里参加活动，与其他同学共同学习、共同练习，养成积极参加体育锻炼的好习惯，从而使学生身心得到发展，为终身体育奠定基础。

一 体育社团的内涵

学习兴趣是激发学生主动学习的原动力，是调动学生的学习积极性和主动性，使学生能长期坚持锻炼身体的内驱力。体育社团是学生根据自己的爱好所选择的体育学习、锻炼的场所，学生能根据自己学习特点，选择独特的学习方式、方法，在最优的组合、专门的教师指导下，能促进学生个性发展及身、心等各方面得以全面发展，形成一个学生愿学、乐学、肯练的身体素质锻炼团体组织。

二 体育社团在校园群体育的作用与意义

体育社团是校园群众体育划分线若干个内容丰富的小模块。如：“篮球、羽毛球、足球、跆拳道、棋类、乒乓球”等，特别是选择棋类的学生要在指导老师的指导下不定期的加练一些身体素质的练习。当然，体育社团不是学生自由活动的场所，它也要在指导老师的指导和帮助下完成一定量的学习任务。主要是培养学生的兴趣、爱好、锻炼的习惯为主，能使学生掌握几项体育项目，自觉地参与到体育锻炼当中去，真正做到每天锻炼一小时，丰富自己业余的生活。

不仅如此，体育社团活动能充分调动学生的主动性和积极性，在学习中享受到团结合作的乐趣，为今后坚持体育锻炼，促进身、心健康发展，报效祖国打下基础。

三 在实践中的几点体会与思考

1.加强宣传和规划

学校制订总的群体体育活动计划，为体育各社团活动指明方向，实现学校体育和德育两手一起抓。利用学校宣传栏、海报、校园网等方式宣传“每天锻炼一小时，健康工作50年，幸福生活一辈子”的体育精神，让学生懂得身体锻炼的重要性和价值所在。同时，体育锻炼又是消除疲劳、放松心态、减轻压力的好方法，对建设和谐校园、营造良好的校园体育氛围有着很好作用。

2.学校可根据本校的体育设施的实际情况，设立若干种体育社团，并且指派好各社团的指导老师

学生可根据自己的兴趣、爱好，选择对口的体育社团参加活动。而且学生可在一个学年后重新选择其他体育社团，保证学生在学校里能学会两种以上的体育锻炼项目，为终身体育打好基础。学生加入社团后，竞选出一名负责人(团长或社长)和若干名干事，负责组织社团的事务(如团活动制订计划、社员的出勤、组织活动)，配合指导老师，搞好每次社团活动，做到互帮互学、相互合作、共同进步。指导老师要根据学生的实际情况，制定授课计划，设立不同的评价标准体系，区别对待不同程度的学生，培养学生兴趣，让学生在自己制订的学习计划、学习目标下自觉的、努力的学习和练习。

3.开设学习讲座，注重学生的理论学习，剖析学生的心理状况

学习各项目的基本知识、基本技能及基本应用能力，还要学习各项目的竞赛规则或游戏规则等，另外还要注重安全教育、损伤的处理方法。可在下雨天场地无法活动时，看录像、学习理论知识或体育精彩集锦。经常组织一些小型比赛和游戏，不仅丰富了社团的内容，还提高了学生的体育兴趣。

最后，建立学生社团活动档案，及时掌握学生的学习、锻炼、身心健康状况，并及时向学生及其家长提出健康指导意见或建议。学校教育仅仅是一部分，还需要每个家庭和社会的配合。每一个学生都离不开家庭和社会，我们一起关心每一位学生的健康成长是我们的责任。所以，应该在学校、家庭和社会之间建立一个立体化的教育教学“网络”，一起为增强学生的身体素质服务。毛泽东主席曾经说过：“身体是革命的本钱”、“增强体质为四化”，有了健康的身体才能成为祖国需要的栋梁之才。

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