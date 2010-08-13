铁路运输企业财务风险管理

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2016-09-12 11:46

我国铁路实现了跨越式发展，保障了国民经济平稳运行和人民生产生活需要，但也存在政企不分、与其他交通运输方式衔接不畅等问题。为推动铁路建设和运营健康可持续发展，保障铁路运营秩序和安全，充分发挥各种交通运输方式的整体优势和组合效率，有必要实行铁路政企分开，加快推进综合交通运输体系建设，然而竞争的激烈导致了企业不得不面对来自多方面的经营压力与风险，铁路运输企业也不例外，文章主要分析其财务风险的成因。

《财务与会计》杂志宣传党和国家有关财会工作的方针、政策，围绕财政部的工作部署，研究财会工作的理论和实际问题，交流财会工作经验，普及财会知识。是一份面向企事业单位财务会计实务的综合性财会专业指导刊物。主要读者对象：企事业行政单位、广大财务会计审计人员、注册会计师等经济鉴证及咨询人员、相关经济管理、大中专院校财会教学及科研人员、会计及注册会计师专业及执业资格类考试人员。

一、铁路运输企业出现财务风险的原因

首先，外部环境导致企业经营管理活动的多元化，铁路运输企业的经营主要 针对的是大量的货物集散，随着市场的繁荣所涉及到的业务也呈现出多元化，而此种外部环境的改变导致了企业财务管理的难度增加，给财务决策带来了诸多的不确定因素，从而容易导致管理的失误，这就是风险的成因。此种外部因素包括了经济、法律、市场、资源等。

其次，财务管理本身的复杂性导致其风险程度的加大。铁路运输企业的财务风险当然也来自内部，企业财务管理需要对企业的各种经营项目进行监督与管理，而目前企业的多元化投资、货物集散、账款管理等都较以往增加了复杂了复杂性与难度，因此导致铁路运输企业财务管理的复杂程度，当然就存在风险。

最后，风险管理意识薄弱。企业管理层与财务管理部门面对风险的出现与后果没有形成忧患意识，对风险的理解过于狭隘，缺乏将风险、预算管理纳入到日常管理中的思想，忽视风险也是产生风险的最大诱因。

二、铁路运输企业应对财务风险的根本对策分析

1.全面预算管理作用分析

全面预算管理是一种对企业战略目标进行现实规划的方式，即按照市场需求为导向，在企业内部管理中实现全面的预算与规范化管理，预算建立在对外部、内部环境的科学分析与预测基础上，用必要的制度来限定企业某个时期内的经营与财务管理目标，以此规范企业管理降低财务风险。

从本质上看，预算管理不单纯是一种制度而是一种经营的理念，管理的机制，甚至是企业的文化。全面预算制度是公司内部的一个十分严肃的管理观念，现代企业中财务管理与经营管理往往会出现矛盾，其中公司战略目标往往需要资金的支持，而财务管理的某些制度却制约此种支出，这就出现了财务管理目标与企业战略目标不一致的情况，当然也就增加了企业管理的风险。

从全面预算的角度看，风险就是一种无序化管理的后果，因为企业管理受到多种因素的干扰进而形成了经营的漏洞而导致风险。而预算正是利用有计划的科学控制来降低此种无序化的程度，将企业的资本运行控制在一定的范围内，然而此种控制不是完全消除了经营的风险而是降低了风险出现的几率与影响的范围，从而提高企业在市场中的竞争能力，也通过预算推动企业有序的发展。

2.铁路运输企业预算管理的实现思路

首先，预算管理应是一个系统管理项目。预算管理涉及到的是企业内部与外部的多元化经营行为，因此预算管理应是一个多因素的动态管理机制。在运输企业预算中，应保证其全面而完善的管理特征，注重全面预算与责任预算之间的关系，将预算细致化并与整个企业的各个部门进行挂钩，继而以全面预算为主导完成对部门预算的责任下达，从而使得预算机制更加的有效而具体。

其次，将预算纳入到运输企业的发展战略中。铁路运输企业在进行预算管理中应将其纳入战略规划中，因为预算管理如果仅仅作为一种管理手段是不能起到真正的实效的。要实现企业战略与预算管理的对接，因为企业战略必须具备可操作性，而预算是从资源分配的角度对企业战略发展进行规范与计划，是保证战略目标科学化的必要措施。

最后，利用预算降低风险时应保证其人本管理内涵得以实施。在编制预算与控制风险的时候应保证实现对每个人、每个环节的细化，尤其对基层部门的预算管理应做到一人文本，突出预算的合理性与可行性，做到既能突出管理效果也能激发积极性，使得预算的执行更加的容易且主动，这样才能保证预算管理降低风险的效果。

三、铁路运输企业预算风险的控制

1.控制编制

铁路运输企业在利用全面预算制度控制财务管理风险的时候应注重对编制工作的控制，明确编制德尔参考依据、程序、方法等，并对其内进行规范，避免预算过程中出现指标性偏差。在采用基数增减算法进行预算的时候应对上一年度的预算达成进行客观的分析，对因为特殊因素造成的预算超出的情况进行分析，力求全面而科学的借鉴，同时对本年度可以预见的经济形式与发展方向进行分析，以此获得科学的预算目标。

2.控制执行风险

逐级实施预算管理，铁路运输企业在实施预算管理降低财务管理风险的时候应注意制度的执行策略，即应保证预算目标分解的科学合理，并可以落实到每个基层岗位，从而实现控制成本，防堵漏洞的效果，让各个岗位、环节都应成为执行预算的责任人。

3.预算与考核挂钩

将预算的达成与绩效挂钩，从而使得预算首先成为一种常态化的管理制度，从而使得基层员工树立预算管理的意识，并自发的对预算执行情况进行总结与分析，提高预算的执行力度。同时也可反馈意见对预算的编制进行调整，使得预算区域合理化。

四、结束语

综合的看，应对财务管理分析的增加可以利用多种途径进行控制，但是最为有效的方式就是利用预算管理来构建风险控制体系，因为预算管理单纯是一种制度而是一种管理的意识，即利用有规划合理的资源调度与战略规划来提高企业经营竞争力与发展能力，这样才能提高企业抵御风险的能力。

参考文献：

[1]袁细寿.关于铁路运输企业全面预算管理的探讨.铁道运输与经济.2011(04).

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