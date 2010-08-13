勘测设计单位财务管理问题及对策

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2016-09-21 11:46

近年来，随着我国勘测设计行业不断的发展和壮大，勘测市场的竞争也越来越激烈，所以勘测设计单位应该不断加强对单位的财务管理，提高单位的财务管理水平，勘测设计行业逐渐从事业性质转为科技型的单位。勘测设计单位如何在不断的发展中提高自己的综合竞争力，就需要综合分析目前勘测单位中存在的主要问题，并提出相应的解决对策，不断提高单位的财务管理水平。

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一、引言

在历史的发展中，财务管理是社会经济生活中重要的角色之一。财务管理水平的高低在单位的生存和发展中占据着重要的作用。随着科学技术的快速发展，勘测设计单位也在不断提高自己的技术和水平。勘测设计贯穿建设工程的整个过程，从前期设计阶段地形图测绘、地质勘探，施工期的建筑(构)物放线和验线、沉降观测、基坑监测，运营期的规划检测测量，这些产品的质量的好坏由各环节的控制力度的强弱决定。

二、勘测设计单位的特点

勘测设计单位一般为建设系统的下属单位或公司，生产的勘测成果资料是城市规划和建设的基础条件，是城市规划各编制阶段前期工作中极其重要的环节，专业性强，且需要不断补充和更新。单位的服务内容主要覆盖测绘、勘察二大业务领域，由于2个不同业务领域性质特点的差异性，决定了勘测设计单位性质特点的复杂性和特殊性。

1.基础公益性

勘测设计单位从事的基础测绘和完成上级指令性勘测任务等工作，是为社会公众无偿服务的公益性事业。生产的公益性勘测成果具有公共产品属性，广泛应用于各地方城市经济建设和社会发展，是准确掌握各地市情、提高政府宏观决策水平的重要手段，是实现各地经济社会可持续发展的基础性工具。同时为各地共享公共的地理信息资源提供了基本环境和有效机制。

2.管理辅助性

勘测设计单位担负着规划红线放线、规划监督测量等行政执法测量工作，各地方城市规划、建设及其他政府管理部门需要勘测设计单位对其管理工作提供勘测技术服务。勘测设计单位提供的勘测服务在各地方城市经济建设和社会发展中，特别是规划管理工作中的作用是不可替代的，这种作用主要表现在以下四点。一是勘测工作是各地方城市规划工作的基础和平台，是政府处理政务、决策信息的工作基础。二是勘测工作是各地方城市规划管理流程中不可分割的工作层次和工作环节。三是各地方城市规划局依靠现势的测绘成果为市政府科学决策、有效监管提供了科学的依据。四是为法人单位、公民的个人财产保全和市场交易提供空间存在的法律证据。同时勘测设计单位还具有辅助测绘管理管理等职能，如落实测绘成果资料保密，随时提供应急勘测保障服务等工作。上述工作性质决定勘测设计单位不仅仅是中介服务性机构，还承担着政府行政管理的辅助职能。

3.安全保密性

测绘产品和服务是一种特殊商品，它直接涉及国家秘密和国家安全。勘测设计单位作为各地方城市测绘成果提供者须遵守国家相关法律规定履行保密义务，确保涉密的测绘成果安全。

4.应急保障性

勘测设计单位为政府科学决策和城市规划、建设与管理提供应急保障服务，在各地方城市规划建设与管理、建设重大工程项目、社会公众服务等方面发挥着极其重要的保障作用。具体体现在以下几个方面：一是通过勘测服务，为政府部门、企事业单位的管理与决策提供测绘产品和技术支持，提供应急测绘保障。二是利用勘测技术，为各地方城市各项用地和建设项目提供定点、放线的基本依据，保证各地方城市各项规划、建设工程的设计和施工顺利进行。三是为社会公众提供现势性的地图服务。

5.市场参与性

与绝大多数城市勘测单位属差额拨款事业单位不一样，勘测设计单位属自收自支的事业单位，为了生存必须完全通过参与市场竞争，解决单位正常运转和提升勘测服务水平所需的经费。

三、财务管理中存在的问题

1.财务管理人员的素质不够高

对于许多勘测设计单位来说，其更多的注重对科研技术人员的培养工作，却忽视了对管理人员素质的提高，同时也缺乏对会计人员的轻视。造成许多会计人员在进行单位日常工作处理时，处于一种负荷的状态。单位的管理人员没有足够多的时间和精力去对管理问题进行深层次的研究，造成单位财务管理水平有限。

2.预算管理模式粗放

对于勘测单位来说，其在进行预算编制时是非常重视的，但是其在进行监控的过程中做的仍存在很多问题。在进行预算管理的全过程中，其重视程度是不够的，而且许多的业务部门经常会有许多抱怨，就更加大了其压力，使得财务部门在进行预算控制时变得虎头蛇尾、知难而退。主要原因：事业单位的体制要求勘测设计单位按机关事业单位财务模式运行，此类单位所有资金必须通过财政国库收付，各项支出指标受行政事业单位的标准限制，造成此类在参与勘测市场性竞争中处于弱势地位。

3.税收制度上的问题

对于许多的勘测设计单位来说，其工作性质具有自身的特点，其在进行工程建设时的周期是较长的，而且工地是处于偏远的较分散的位置，这样就使得项目不能集中进行。这样就给单位进行纳税时缺乏一致性。单位的收入不能按月份及时进行结算工作，其只能根据开具发票的时间进行结转工作，这样就使得税款的征收工作变得波动很大。单位的成本费用不能及时进行报销，出现当期成本和收入的确定存在差额，影响单位的税收税额。

四、解决财务管理问题的路径选择

1.购置或定制单位财务管理软件

购置财务收支管理相关软件，充分利用软件在单位经济管理中的预测、计划、控制、监督、核算、分析、考核等功能，真实、全面、准确、及时反应单位财务管理情况。通过软件辅助财务人员加强经济核算，挖掘潜力，合理、有效地利用各种经济资源，提高资金使用效益。加强国有资产管理，防止国有资产流失;如实反映单位收支状况，对单位经济活动进行收支控制和监督。充分发挥收支管理的职能作用，提高院的经济效益。

2.注重对财会管理人员的教育培训工作

对于勘测设计行业中的单位来说，其从事的财务工作掌握的工作经验很多，但其具备的理论知识是相对较少的，其对新政策和新法规的认识是较少的，这就需要不断加强对财会知识的认识和学习，不断提高自身财务管理素质。对于财会人员来说，需要加强对各项规章制度进行熟练掌握和会计知识的更新。不断使勘测设计单位财会人员树立起正确的人生观和价值观，不断提高财会人员的职业道德素质。

3.加强单位勘测设计成本管理

严格按照《测绘事业单位财务管理》和《勘察设计单位财务制度》的规定内容进行成本核算，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限。加强成本管理，健全各项基础工作，为单位各部门配备专人负责产值核算工作，实行年底绩效工资按产值核算，各部门之间产值不做横向对比，部门内部进行纵向对比。

4.加强税收制度改革

通过在勘测设计单位中建立财务考核机制。单位应该加强对税收工作的重视，使财务部门能够进行依法纳税，正确处理好税企关系。在单位中进行统一管理、分级办税工作。尽量将分散的税务部门统一到一个税务局进行税务缴纳工作。通过合理调节财务部们，不断提高勘测设计单位的合理节税工作，不断提高单位的税收改革工作。

五、结束语

对于勘测设计单位来说，加强单位的财务管理工作时单位的核心工作之一。其不仅仅需要单位的财务管理部门，同时需要其他各个部门的共同配合，大家齐心协力，共同进步，最终实现单位的最终战略目标，并且努力实现其可持续发展，努力实现勘测设计单位价值最大化。目前，我国的勘测设计单位在进行财务管理时是存在着多种问题的，

为了更好的提高单位的财务管理水平，就需要加强对单位财务管理人员素质的提高，不断加强对单位成本的控制，实现单位经济利益最大化，提高单位的财务管理水平。从而进一步提高单位的综合竞争力。

参考文献：

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[4]朱云华.谈谈勘测设计单位财务管理工作中存在的几个问题和应对策略[J]. 现代经济信息,2010.

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