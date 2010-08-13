如何应对企业会计信息系统中存在的风险

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2016-09-24 15:40

随着经济的发展，计算机信息技术取得飞速发展，各行各业都离不开信息技术，甚至成了某些行业赖以生存的技术支持，同时也给众多行业带来了发展机遇和经济效益，但是信息技术的发展也是具有一定风险的，表现最明显的就是中企业会计信息系统了，中企业会计信息系统直接关系着企业的生存与发展，因此，在会计信息系统中存在的风险是每一个财务人应该认真思考的，本文就对这些风险提出相应的建议以期对我国目前的企业会计信息系统内部控制有所裨益。

《会计研究》会计类学术期刊，创刊于1980年3月，是财政部主管、中国会计学会主办的国家一级学术期刊，是国家自然科学基金委员会确定的管理科学A类重要期刊，是CSSCI来源期刊中惟一的会计类学术期刊，是学术界公认的会计学权威期刊。内容涵盖财务会计、财务管理、管理会计、公司治理、审计等多个领域，读者群体主要是国内外具有较好理论基础的会计研究人员和实务工作者。30年来，刊物紧密结合中国经济和社会发展的实践，突出学术前瞻性、政策指导性和现实针对性，致力于推动会计理论的繁荣和发展，是集中反映我国高质量会计研究成果的学术平台。

一、企业会计信息系统内部控制的本质

企业会计信息系统的内部控制从本质上来说，就是通过记账、核对、职责分工、交接等方式来对投资活动以及销售、筹资等业务进行控制的过程，企业会计信息系统内部控制几乎存在于企业的整个经营过程中，对于企业的经营具有重大意义。

二、企业会计信息系统内部控制的分类简介

1.一般控制

企业会计信息系统内部控制中，一般控制大致分为企业人事控制、计算机控制、系统安全控制等三方面。企业人事控制主要目的是确保分工明确，保证部门间的正常运行：会计部门主管数据的处理分析，一般情况下，将会计信息相关部门进行单独分离，并且开发和管理工作都要有专人进行负责，防止徇私舞弊现象的发生，与此同时，企业也会有相应的档案管理员，防止其他人员对计算机程序等进行修改来达到其他不当目的，企业在进行会计部门的人事招聘时，都会对应聘者进行相应的审查，严防有信誉问题的人员进入公司，同时也会对会计工作人员进行定期地审查考核，不断提高员工素质，也会有工作轮换的措施来防止不良事件发生。计算机控制方面，企业会有相应专门的管控措施，保证计算机系统自身能够对基础的故障进行处理，但是由于影响计算机系统安全的因素众多，所以企业有专门的系统控制方案来应对，常见的计算机控制方法有重复检验、回声检验、设备检验等，但这些方法不是所有工作人员都能够使用。另外，由于企业的会计信息系统常常会受到蓄意破坏、灾害影响等因素的干扰，所以也需要对系统安全进行控制，企业会制定相应的补救方案来应对灾害影响，有灾害发生时，会采取提前制定好的应急措施来进行处理恢复，最大限度地降低经济损失，不仅如此，企业还会制定多种预防方案来应对此类问题。在企业选购计算机设备时，应注重售后服务，选择可靠的厂家，购买后设置访问权限来进行控制，只有被授权的工作人员才可以进行访问，这也是对企业会计信息系统进行保护的一个重要措施。因为计算机设备的运行需要用电，为了保证系统的安全问题，电源的选用也至关重要，最好是使用稳压电源，在进行数据的存储处理时，也要对周围环境的湿度等指标进行检查，保证存储环境的安全。与此同时，为了减少外来人员非法入侵的几率，要加强系统的防治工作，可以建立防火墙，也可以设置相应的代理服务器，对所有的信息进行过滤，有效阻止有威胁的信息。

2.应用控制

企业会计信息系统的内部控制汇总，应用控制大致包含了三个方面，即输入、处理分析和输出。输入控制最基础的就是对原始数据进行审核，一般输入控制可以采取两种方法，计算机法和人机法，计算机控制是对系统中的输入数据包括科目、金额等数据的合法性和逻辑性进行控制和检查，人机法主要是工作人员对输入的数据进行目测，发现错误地方及时修改，或者将数据进行打印，对打印后的数据进行逐个核对，通过这些方式对输入到计算机系统中的数据进行检验校对，严格把控，严防徇私舞弊现象。计算机在对数据进行处理的过程中基本不需要人为参与，但也正因如此，很多计算机的逻辑错误等都不容易被察觉，导致处理后的数据不一定完全准确，对此就需要进行处理控制。进行处理控制时，首先要保证被处理数据的准确性，另外在处理过程中，对于处理完毕的记录应予以保存，核对与输入是否一样，除此之外还要对处理的数据进行备份，防止计算机处理出现差错或者中断导致数据丢失等问题的发生。输出控制的方法有很多，较为常见的有抽样控制、对照控制、合计控制等方法。数据要与实物进行比对，一旦发现输出错误必须及时进行改正，另外相关的内部工作人员也要按时对输出的数据进行检查。输出的数据信息只能发送给有权接收的人，可采用登记等方式来进行管控。

三、企业会计信息系统内部控制的受控因素分析

1.外部因素

(1)法律法规的影响

法律法规会对企业的会计信息系统内部控制作出一系列规定，大都是强制性的，如果企业按照国家制定的法律法规对企业会计信息系统的内部控制进行管理，就需要制定出详细的执行方案，这些方案一定程度上会对企业的业务发展或者是职责权利的配置有所影响，从而影响了企业本身对于会计信息系统的控制。

(2)监管工作的影响

监管工作是企业进行会计信息系统内部控制的一个重要渠道，从另一个角度上说，对企业的会计信息系统内部控制起着调控作用，可能会产生较大影响。

(3)企业自身的影响

企业的性质不同，对企业会计信息系统的内部控制影响程度也不一样，我国企业目前只有国有和民营两类，国有企业与民营企业在所重视的内部控制要素上可能存在差异。导致企业会计信息系统内部控制工作的管理方式也不尽相同。

(4)不同行业的影响

不同的行业，企业经营的方式和遇到的风险也是不一样的，从而也导致了业务流程及特点也不相同，尤其是房地产业等行业，由于成本较高，需要处理的信息量也比其他行业要多得多，流程也较为复杂，因此诸如此类的企业更要重视企业会计信息系统内部控制工作的开展，防止出现财务问题，得不偿失。

(5)发展阶段的影响

企业处在不同的发展阶段，影响企业会计信息系统内部控制的因素也不尽相同，企业的发展阶段大致可分为四部分：建设期、发展期、过渡期和衰落期。在建设期，企业的建设重点在于企业文化等基建工作，着重于完善经营方针等规章制度，企业会计信息系统内部控制工作相关的规章制度还并不完善，但换个角度来说，在企业发展初期由于成长的速度较快，变化较多，对于企业会计信息系统的内部控制不会投入太多精力。当企业步入发展期后，企业的基础建设工作基本告一段落，企业开始不断拓展业务领域、扩大生产规模，实力不断积累，就需要着重进行企业会计信息系统内部控制工作。而当企业到了过渡期，重点就会放在设备的更新、资产的重整工作上，衰落期时大部分企业处于资金短缺、缺乏企业竞争力的萎靡状态。

2.内部因素

(1)领导风格的影响

一个企业，其领导风格如何决定了整个企业的发展方式和管理方针，同时也会对企业会计信息系统的内部控制产生重要影响，影响其规章制度的建立。目前在我国很多企业中，权利高于法律的现象并不少见，这些企业的经营过程中，权利往往大于制度，很多企业或者部门领导依靠手中的权力暗箱操作，出现修改财务数据等不良行为，置国家法律法规于不顾。

(2)会计工作人员的影响

如今已进入信息化时代，在企业会计信息系统中，计算机占据主导，但技术发展的同时对于会计工作人员也提出了更高的要求，现在要求会计工作人员不仅仅要能够管理账本，进行计、算、报账的工作，而且还要能够提供相应的信息服务，运用技术手段对整个会计信息系统进行内部调控，这些工作能力都要求会计工作人员具有良好的人文素养，对于整个会计信息系统具有完全、透彻的了解，并有良好的操作和处理能力。

(3)企业看重程度的影响

企业不同，对于企业自身会计信息系统内部控制工作的重视程度也不一样，有些企业十分重视企业内部的会计信息系统管控工作，为此制定和完善相应的内部控制规章制度，严防徇私舞弊的事情发生，而部分企业却过于形式主义，虽然也制定了相应的规章制度，但是并没有切实实施，只是在部门检查的时候规章制度才会发挥作用，从而导致了会计信息系统信息漏失、系统环境安全性不高、滥用职权等不良行为的发生。

(4)企业文化的影响不仅仅是企业的领导方式会对会计信息系统产生影响，企业文化的好坏也能够影响企业会计信息系统的内部控制工作，企业文化在影响企业运营方向和管理方针的同时，也会对企业会计信息系统内部控制工作相关规章制度的制定产生影响。

(5)权力分配的影响

公司权力的分配涉及企业风险等问题，权力的分配不同，企业风险也不一样，因此企业会计信息系统内部控制也受公司权力分配的影响。

(6)数据处理方法的影响

对于公司财务数据的处理方法主要指的就是在数据加工过程中计算机处理所占的比例即使用程度。一个公司在财务数据的处理过程中会计信息系统是否依靠计算机及依靠程度的大小，决定了这个公司业务的处理方法及它们所面临的风险，因此企业对计算机的依靠程度不同，对于企业会计信息系统内部控制的方法也不一样。

四、我国目前企业会计信息系统内部控制方面存在的不足

1.企业对于内部控制不够重视

我国目前企业会计信息系统大都处于发展阶段，很多企业对于企业会计信息系统的内部控制缺乏重视，没有认识到其重要性，而有的企业甚至搞起形式主义，制定了相关规章制度但却形同虚设，从来不按规章制度办事，仅仅将制度当做应付检查的工具，从而导致公司出现会计信息漏失、系统环境安全性不高、监管不到位、滥用职权等不良行为的发生。

2.企业内部的控制监督力度不到位

目前我国很多企业对于自身企业的会计信息系统内部控制缺乏控制与监督，尤其是审计部门没有真正发挥其作用。这种现象的出现一方面是因为企业相关工作人员专业素养不高，缺乏理论支撑，另一方面则是因为企业工作人员对自身要求不高，没有良好的工作态度。据调查，对于企业内部的会计信息系统内部控制制度，很多公司的审计部门都没有能够按时修订和改善，对于制度实施过程中出现的问题也没能够及时采取措施加以解决。

3.系统开发过程中相应工作人员参与程度不高

据调查，对于企业会计信息系统的建立过程中，我国很多企业都有错误的认识，很多与此相关的工作人员在企业会计信息系统的建立开发过程中参与不多甚至没有参与，即使建立完毕后会对这些工作人员进行相关培训，但仍然会使工作人员对本公司的企业会计信息系统缺乏了解，在实际工作中会存在很多不便之处。

4.没有做好安全管理措施

随着企业的不断发展，企业会计信息系统的规模也在不断扩大，并且功能也越来越复杂，与之关联的因素也越来越多，伴随产生的是更多的安全问题。据调查，很多企业的安全问题大都表现为职责分工不明确、文档信息保管不当、应急方案不够完善等问题，再加上公司缺乏安全预防措施，致使小问题造成大损失。

5.过于专制的领导阻碍了内部控制工作的进展

据调查统计，企业的发展走向与企业高层的领导风格紧密相关，并且与企业会计信息系统内部控制工作呈正相关的是较为民主的领导风格，专制的领导会在一定程度上限制公司会计信息系统内部控制的发展。之前已经提到，很多企业现在都存在着权力高于法律法规的现象，靠自身权力来管理公司，甚至进行暗箱操作，篡改公司数据等不良行为都会使公司业绩大打折扣，更是不利于企业会计信息系统内部控制宫缩的开展。

五、关于我国企业会计信息系统内部控制的建议

1.企业要加强对会计信息系统内部控制的重视程度

企业的类型和其所处的环境不一样，企业面临的风险也不尽相同。对于一个公司来说，企业会计信息系统内部控制工作的主要目的就是来降低这些风险的发生几率，最大限度减少这些风险给企业带来的损失。企业风险是任何一个公司在经营过程中必然存在的，但出现风险的几率及风险程度是与本公司企业会计信息系统的内部控制制度紧密相关的，虽然完善的内控制度并不能完全使风险不存在，但是可以最大程度减少风险带来的损失。因此作为一个企业，应当对企业本身的会计信息系统内部控制工作重视起来，最好能根据本公司的实际情况，结合公司的发展特点对内控制度进一步完善，更有利于企业的发展。

2.进一步发挥审计部门的监管作用

公司的审计部门应当发挥其应有的作用，对于企业会计信息系统的内部控制制度进行按时的修改、完善，在制度实施过程中一旦发现问题要及时采取措施进行解决，防止徇私舞弊的事件发生。在企业会计信息系统的研发阶段中，审计部门要多多进行参与，开发人员与审计人员要进行充分全面的交流，对企业的需求和发展进行分析，对存在的不足之处提出意见建议，并对整个开发使用过程进行监督管理，如此一来不仅可以起到监管作用，还能够更好地将内部控制系统与监督审计功能融合起来，帮助企业自身的会计信息系统内部控制更好地发展。与此同时，要注重对企业员工尤其是审计部门员工综合素质的提高，对相关的工作人员要按时进行专业的培训，不仅要使员工熟练掌握相关的法律法规和审计知识，而且要具备综合处理能力，并且要对员工的道德素质提出更高的要求，在进行人员招聘时对应聘者进行严格的审查，对于有信誉问题的应聘者不予录用，对于新进员工要进行定期的考核检查，改进自身不足，不断提高员工素质，更好地推动企业的发展。

3.做好系统安全的控制维护工作

除了提高员工综合素质之外，企业会计信息系统的安全维护也是很重要的一个方面，注重数据资料的保护和系统的正常运营，对于自然灾害及其他系统安全威胁因素要做好应急方案，防止这些因素对信息系统造成影响，因此公司要有专门的人员负责整个会计信息系统的运行安全，按时进行杀毒，防止系统被非法入侵造成数据漏失等情况。

4.注意领导风格的调整，多采用民主方式进行管理

整个企业高层的领导风格不仅能够影响整个企业的管理方针和企业文化，也会对整个企业的会计信息系统内控工作的开展造成很大的影响，因此企业高层要注重民主领导，多听下属意见建议，杜绝权大于法的不良行为出现，严格按照规章制度办事，民主管理企业员工。总结与展望随着我国社会经济的不断发展，对于企业的要求也越来越高，在企业的发展过程中，对于企业会计信息系统的内部控制重视程度还需要进一步提高，从各方面对会计信息系统的内部控制进行分析管理，重视企业会计工作人员综合素质的提高，为工作人员树立正确的工作目标，提出严格的工作要求，对于信息数据的准确性要严格把控，做好数据的审核工作。企业高层要能够根据社会发展情况和企业的实际经营情况制定相应的安全管控方案，最大限度地降低外界对企业自身的会计信息系统产生的影响，保证企业内控工作的正常开展，有利于企业的长远经营。

参考文献：

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