经营收入和应收账款系统的内部控制

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2016-11-18 14:03

应收账款是企业重要的运营资金，随着市场经济的发展，应收账款管理越来越受到企业的重视，本文就对应收账款管理中存在的问题提出解决对策。

《江西财税与会计》财务会计期刊，为化工矿物与加工重点报道化学矿行业和相关非金属矿行业产业政策，行业发展和动态;矿产开发与利用，加工技术与装备、矿产资源、采矿、选矿、超细粉碎、矿粉在化工生产中的应用等的最新研究成果等。

随着我国市场经济日趋成熟，应收账款管理作为企业营运资金管理的重要方面已越来越引起企业管理者的重视，甚至已经成为我国企业当前学习的一门“必修课”。本文从经营与应收账款系统内部控制这一角度出发，指出我国企业在内部控制环境、人员与过程中存在的问题，并就所存在的问题提出相应的改进措施，以期为企业决策提供有益的帮助。

随着市场经济的发展和企业竞争的加剧，企业为了扩大市场占有率，越来越多地运用商业信用等手段进行经营。然而，市场存在大量的信用风险，这些风险使企业间的相互拖欠现象越来越严重，造成企业的应收账款大量增加。一些企业由于财务及管理方面的原因，将许多不属于应收账款的其它经济内容也包含在其中，造成应收账款不断增加。本文主要从加强经营与应收账款系统内部控制这一角度出发，指出我国企业在经营与应收账款系统内部控制中存在的问题，并就这些问题提出相应的改进措施，以期为企业决策提供有益的帮助。

一、加强经营与应收账款系统内部控制的意义

内部控制是为实现经营管理目标、组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施。在社会化大生产中，内部控制作为企业生产经营活动的自我调节和自我制约的内在机制，处于企业中枢神经系统的重要位置。企业规模越大，其重要性越显著。可以说，内部控制的健全、实施与否，是单位经营成败的关键。因此，正确认识内部控制的作用，对于加强企业经营管理、维护财产安全、提高经济效益，具有十分重要的现实意义。而加强应收账款的内部控制，对减少企业资金的积压、改善企业内部经营管理都是十分重要的。

二、我国企业经营与应收账款系统内部控制方面存在的问题

我国企业研究和实施内部控制的时间不长，经过最近20年的发展已经有了长足的进步，不少企业均建立了较完整的内部控制制度。但目前在经营与应收账款系统内部控制方面仍然存在不少问题，主要包括以下几个方面：

(一)经营与应收账款系统内部控制环境方面存在的问题

控制环境是内部控制的基础。控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施或实施效果的好坏。目前，我国企业内部控制环境方面存在如下问题：

1 内部控制意识薄弱。在我国，仍有相当部分的企业未制订成文的内控制度，这一事实反映出这部分企业尚未认识到内控对于企业经营的重大意义。

2 组织机构设置不合理。有些国营企业的组织机构仍然沿袭着计划经济体制下的老模式——政企合一的原则来设立。这种机构设置仅考虑到行政管理上的方便，而没有注意到企业组织的合理性问题，企业普遍存在机构臃肿、管理层次多、工作效率低下的问题。

3 企业制度不健全。(1)厂长(经理)负责制未真实落实，企业缺乏相应的激励与约束机制。多数的国营企业领导人还不能负起自主经营、自负盈亏的责任来，一旦出了问题仍由国家承担损失。(2)人事政策和实务不完善。雇佣人员时没有经过严格的考核;对职工未形成一套关于训练、待遇、业绩考评及晋升的制度;未根据不同情况对职工进行适当的道德教育。企业职工的胜任能力和正直性值得怀疑，即使设立了良好的内控制度，也会因执行者的能力不足或道德败坏而达不到应有的效果。管理者素质较低，在部分企业中的管理人员文化素质较低，企业亦未对这些管理者进行管理培训。

(二)经营与应收账款系统内部控制人员方面存在的问题

1 作为内部控制主体的会计及其相关人员整体素质不高，导致其不能为企业提供高质量、可信赖的信息;2 员工的在职培训不足，不能获得有效的知识更新，业务知识及专业水平适应不了业务发展的需要。

(三)经营与应收账款系统内部控制过程方面存在的问题

内部控制的环节很多，它是一项系统的工程，涉及到内部控制的各项工作和整个过程。目前，我国企业相关人员不能有效地对其工作过程进行科学合理的分解，不能有效规范有关人员在各阶段的行为，质量控制目标实现得还不够充分。

三、完善经营与应收账款系统内部控制的相应措施

(一)经营与应收账款系统内部控制环境的改善

1 加强立法，改善法律环境。1992年9月，COSO委员会发布《内部控制整合框架》是现代内部控制最具有权威性的框架，在业内倍受推崇，在美国及全球得到广泛推广和应用。我国的《会计法》也明确提出企业应建立相应的机构。十几年来我国虽然在内部控制制度方面取得了一定的成果，但同时也要认识到层出不穷的新的经济现象向现有的法律制度提出了新的挑战，内部控制制度法制化的进程是一个长期的过程，需要不断的发展和完善，这需要社会各界的努力和配合，在规范内部控制工作、提高其质量的过程中摸索前进。

2 完善经营与应收账款制度，提高内部控制的效果。任何企业的控制都存在于一定的控制环境中，控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施或实施的效果。一个良好的控制环境应包括经营管理的观念、方法和风格;组织结构;董事会：授权和分配的方法;管理控制的方法;内部审计;人事政策和实务等。应重视对单位内部控制制度的研究和评价，真正发挥制度基础审计的优越性。为此，笔者建议尽快建立内部控制制度评价准则。#p#分页标题#e#

(二)经营与应收账款系统内部控制人员的管理

内部控制人员必须坚持独立性原则。对各种问题的处理必须依据客观事实，而不能带有任何偏见。因此，组织应建立保证有关人员独立性的规章制度，并对其独立性随时予以监督。内部控制人员应定期汇报自己在工作中是否遵循独立性原则的情况，以及在单位有无应予回避的人际关系。定期检查相关人员有无损害本组织独立性的情况。

1 严格控制相关人员的录用和培训两个关口。建立严格的聘用制度，保证聘用的人员都能胜任工作。员工选聘应以年轻化、知识化、专业化和德才兼备为标准，选择热心事业、工作责任心强、业务技术精的人员作为中坚力量。内部控制组织应建立严格的专业培训和继续教育制度，不断提高人员的政治与业务素质和职业道德，保证全员随时掌握与更新履行其职责应具备的知识、技能。不断提高熟练程度并精通所承担的工作。

2 建立科学的、严格的、与淘汰相结合的晋升制度。通过有效的竞争上岗、项目招投标、整合内部资源降低内部控制成本f即对人员实行统一指挥，集中调配)等方式，优胜劣汰，保证各阶层的有关人员都能安其位、胜其任、展其能、出其绩。

3 强化有关人员的职业道德及相关责任的教育。为使内部控制人员切实担负起经济监督的神圣职责，为企业提供高质量、可信赖的专业服务，树立良好的职业形象和职业信誉，就必须加强对内部控制人员的职业道德教育，强化道德意识，提高道德水准。

(三)经营与应收账款系统内部控制过程的控制

1 建立专门的信用管理机构对赊销进行管理，完善内部控制制度。传统的企业组织结构一般以财务部门担当信用管理的主要角色，进行赊销管理，这已不能适应完善企业信用管理的需要。企业信用风险管理是一项专业性、技术性和综合性较强的工作，须特定的部门或组织才能完成。企业对赊销的信用管理需要专业人员大量的调查、分析和专业化的管理和控制，因此设立企业独立的信用管理职能部门是非常必要的。

2 建立客户动态资源管理系统。专门的信用管理部门，必须对客户进行风险管理，其目的是防患于未然。动态监督客户尤其是核心客户，了解客户的资信情况，给客户建立资信档案并根据收集的信息进行动态管理即客户的动态资源管理。调查的渠道一般包括：经营部门业务员掌握的客户资料、管理人员的实地考察、客户的其他供应商调查的情况、网络数据和其他公开的信息渠道。调查的内容主要有：客户的品质、能力、资本、抵押和条件(“5C”系统)，客户与企业往来的历史记录，客户的规模、财务状况、发展前景、行业的风险程度等等。

3 建立经营与应收账款系统的监控体系，加强各部门信息沟通。应收账款的监控体系应包括赊销的发生、收账、逾期风险预警等各个环节。

(1)赊销发生监控。一般销售业务要经过接受顾客订单、批准赊销信用、按销售单供货、按销售单装运货物、向顾客开具账单、记录销售、收回资金这样一个业务流程。赊销监控主要发生在接受顾客订单、批准赊销信用、记录销售和收回资金流程。而对于通过投标先签订合同后生产制造，并在较长的生产周期中逐步取得经营收入的建造业务，赊销发生监控是不同的。建造业务的赊销发生监控应主要包括：首先，投标前由信用部门和市场开发部门调查业主资信状况、项目审批手续、资金来源渠道等，选择诚信、合法、有实力的业主参与投标。其次。在生产过程中积极做好中期计量支付工作，对业主的延期支付问题积极向信用管理部门反映，以确定正确的处理方法。再次，在竣工阶段要加快竣工决算工作，为项目尾款、投标保证金、质量保证金的回收做好准备。最后。在完工后积极做好项目善后工作和使用情况回访工作，搜集业主资金状况的信息，以加强各种款项的回收并快速识别坏账风险。

(2)财务部门对应收账款的分析管理。财务部门应定期对应收账款的回收情况、账龄等情况进行分析，而不能将所有责任都交给主要负责确定赊销授信额度和资信调查的信用管理部门，这是内控制度的重要环节。财务部门应编制一定期间的赊销客户的经营、赊销、收账、账龄分析表及分析资料交管理当局。在分析中应利用比率、比较、趋势、结构等分析方法，分析逾期债权的坏账风险及对财务状况的影响，以便确定坏账处理和当前赊销策略。

(3)信用部门和经营部门进行应收账款跟踪管理服务。从赊销过程一开始。到应收账款到期日前，对客户进行跟踪、监督。从而确保客户正常支付货款。最大限度地降低逾期账款的发生率。通过应收账款跟踪管理服务，保持与客户的经常联系，提醒付款到期日，催促付款，可以发现货物质量、包装、运输、货运期以及结算上存在的问题和纠纷，以便作出相应的对策，维护与客户的良好关系。同时，也会使客户感觉到债权人施加的压力，使客户一般不会轻易推迟付款，极大地提高应收账款的回收率。通过应收账款跟踪管理服务，可以快速识别应收账款的逾期风险，以便选择有效的追讨手段。

(四)对应收账款的控制处理

企业管理当局对已经到期的应收账款应交由应收账款清收小组进行催讨。对于清收小组的组织管理工作要注意以下几个方面：

1 原款项经办人、部门领导或单位负责人应为某项应收账款的当然责任人，参加清收小组，在清收小组负责人的调配下参加工作。

2 清收小组成员按客户分工，并分解、落实清理回收目标任务。

3 严格考核，奖罚分明，提高催讨人员的积极性和效果。

总之，随着我国市场经济的日趋成熟，应收账款管理作为企业营运资金管理的重要方面已越来越引起企业管理者的重视，甚至已经成为我国企业当前学习的一门“必修课”。

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