现代会计管理体制新思路

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2016-11-28 14:35

会计管理体制是一个国家会计模式的重要内容和经济管理的组成部分,在不同的社会经济环境中就造就了不同的会计管理体制。文章将从我国现行会计管理体制的缺陷及原因进行分析,对会计管理体制的创新模式等进行分析,并对现代会计管理体制的发展趋势及现代会计管理体制的理想模式等内容进行探讨。

《中国会计评论》高级会计职称发表杂志，创刊于2003年，由北京大学、清华大学、北京国家会计学院联合发起、16所综合大学加盟创办的《中国会计评论》(China Accounting Review)，由北京大学出版创刊号。2003年12月13-14日在重庆大学承办的“第二届实证会计研究学术年会”上正式面世。

一、现存的会计管理体制面临的弊端

会计管理体制,是指会计机构设置、隶属关系及会计人员职责、人事管理与会计运行机制的总称。我国传统的会计管理体制存在着“两重性结构”特征,会计人员既是管理者,必须维护本单位的利益,同时又要站在国家利益的立场上,履行监督职责,维护国家利益。任何一种会计管理体制模式的选择,都是与一定的社会经济环境相联系的。

在国家利益与单位利益相冲突的情况下,会计人员的立场势必会出现摇摆移位。在高度集中的计划经济体制下,利益主体比较单一,企业成为国家政府部门的附属。随着我国社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,面对世界经济全球化、投资主体多元化、所有制结构多样化格局的形成,传统会计管理体制的弊端也就日益显现出来。

主要表现在:企业会计管理者及会计人员的权力无度;财政及企业主管部门对会计管理失控;会计目标的单一指向无法满足社会各利害关系人的需要;基础工作薄弱、监督职能弱化、财经秩序混乱。

这些存在的问题可以看出,传统会计管理体制,已成为制约会计工作和社会经济发展的重要因素。抛开传统会计管理体制,将会计推向市场并形成专业市场,适应社会生产力水平多层次、发展开放型经济、所有制结构多样化的要求,逐步建立起符合市场经济规律和现代企业制度相协调,并与国际惯例相接轨的新型会计

管理体制已经是势在必行的。

二、我国会计管理体制的发展趋势

会计随着经济的发展而产生,也是随着社会的政治、经济、文化、科技等方面的变化而不断进行完善和发展的。由于我国长期处于社会主义初级阶段,社会生产力水平的多层次性和所有制结构的多样性将长期存在。从我国经济改革的进程情况来分析,经济体制改革和企业改革要远远超前于会计改革,会计改革的滞后性也就随即产生与改革中的现实经济体制和企业发展的各种不相容性。

主要是体现在会计准则体系和会计制度改革不能跟上经济形势发展的需要,不能完全服务于各利益主体迅速发展所带来的对会计信息全方位的需求。此外,会计活动是一种提供劳务、技术和信息为一体的活动,必定能形成自己的市场。会计服务市场化——会计机构和会计人员独立化、会计事务产业化与会计劳务商品化,是社会发展的必然趋势。

从传统的会计管理体制和理论界与实务界众多的改革设想就可以发现,这些都无法从根本上去适应社会主义市场经济规律和社会经济发展的要求。只有以市场需求为导向,把会计推向市场并形成专业市场,以促进竞争、改善效率、提高质量为宗旨,彻底实现会计机构和人员独立化、会计劳务商品化、会计事务产业化,发挥出会计的微观经济效益和宏观经济调控中的职能作用,这是我国会计管理体制改革的基本思路和必然走向。

三、现代会计管理体制的理想模式

(一)建立三级管理体制1、政府管理,这是对会计市场运行机制的高层管理和宏观管理,并带有一

定的强制性。政府运用法律、经济和必要的行政干预等宏观手段来监控会计市场的运行,使会计市场在社会主义市场经济建设中发挥应有的作用,完成所承担的任务,达到既定的目标。

2、会计公司管理,会计公司管理是会计市场的中枢,也是会计市场运行机制中的微观管理,是政府管理和行业管理内容的具体体现。这几个层面相互作用,共同形成了有机的会计市场运行机制。3、会计行业管理,这是介于政府管理和会计公司管理之间的中间管理,在政府与会计公司之间发挥了“桥梁”与“纽带”的作用,维护了会计职业良好的社会形象和声誉,确保会计市场的健康发展。

(二)成立会计公司

会计公司实行独立核算、自负盈亏,具有独立的法人资格。会计人员的工资、奖金、福利及业绩考核、职务职称晋升,均由所在的会计公司负责管理,会计公司实行双向选择原则,企业向会计公司提供会计事项,由会计公司进行会计核算与监督。企业按委托人与会计公司签订的合同规定,向会计公司支付会计服务费,会计公司按合同要求,向委托人及社会有关方面提供会计报表。总之,会计公司之间实行的是公平竞争,以充分、合理、高效地利用会计资源。

四、会计管理体制的几种创新模式

(一)会计委派制

会计委派制是国家以所有者身份凭借管理职能,对国有大中型企业(事业单位亦可)的会计人员统一进行委派的一种会计管理体制。在这种管理体制下,各级政府相应设立会计管理的专设机构,负责国有大中型企业(含事业单位)会计人员的委派、考核、调遣、任免及日常管理。企业经营者在尊重会计人员账权的同时,拥有法律、法规所赋予的完全的财权,并对企业一切收支的合法性、合理性、经济性、效果性责无旁贷地负有全部的受托责任。会计委派制能够全面、公正地反映企业经营者的受托责任完成情况,防止会计信息的严重失真。#p#分页标题#e#

但是也有缺陷存在,如:不符合政府机构精简的原则,成本大,违背成本效益原则;它与经济体制改革的总体思路相悖;会计独立性不强与会计工作秩序紊乱的相关程度有待进一步的实证等。

(二)财务总监制

财务总监制是国家以所有者身份凭借其对国有企业的绝对控股,向国有大中型企业直接派出财务总监的一种会计管理体制。在这种体制下,国有资产经营公司或国有资产管理局对国有企业的整体财务进行专业、专职财务监督。他作为委派的董事进入董事会,对企业财务计划的制订有参与权,对财务计划的执行有监督权,企业经营者享有不受财务总监制限制的、法律法规所赋予的完全财权。

在推行该制度的同时,也要注意:对财务总监的慎重选择是财务总监制有效性的保证;适度允许其他投资主体对财务总监职位的竞争,是财务总监制得以推广的前提;对财务总监的组织地位和职责权限的界定。

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