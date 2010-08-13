会计流程再造在企业财务信息化中的应用

来源：中国鸣网位置：财会论文时间：2017-07-27 14:16

会计流程再造对企业财务管理工作有着重要意义，可以提高企业财务工作的效率与效果，有利于各项工作的协调进行，本文主要探讨会计流程再造在企业财务信息化中的应用。

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一、会计流程再造的意义

企业财务信息化环境下的会计流程再造是指以网络信息技术为技术支撑，根据用户需求对原有的会计信息处理流程进行整合、简化和优化，进而改变信息收集、处理和输出的方式，实现财务与业务协同，信息生成与使用交互的一种新型会计业务流程。企业会计流程再造的意义主要表现在以下四个方面：其一，有利于实施集中化财务管理。会计流程再造为企业实施统一的财会制度和财会工作流程带来了契机，通过在线生成记账凭证、集中自动划转资金、协同处理财务和业务，使财务管理各个环节中产生的信息汇总成一条连续的信息流，信息使用者可依据自己的权限从信息系统中获取所需信息;其二，有利于强化事前和事中财务管理。根据企业财务信息化要求再造的会计流程，可以实现财务管理重心由事后财务核算转变为事前预测、事中控制，通过实时结账提高财务信息的实效性;其三，有利于增强企业数据处理能力。再造后的新会计流程支持高性能数据库，极大地提升了财务信息数据处理的高效性和安全性，同时支持会计信息录入、会计信息查询、会计凭证生成和会计报表报送的远程操控，进而提高了企业财务信息处理的便捷性;其四，有利于实现财务与业务的相互协调和协作。会计流程再造后，企业财务信息化管理系统可以根据企业业务要求自动生成财务处理方案，确保财务与业务协同开展，提高了财务管理的实效性。

二、会计流程再造在企业财务信息化中的应用

(一)满足企业财务信息化的建设需求

会计流程再造要符合企业财务信息化建设要求，满足企业决策与管理的需求，通过调整、改造和优化会计流程，提高企业财务信息化水平。首先，会计流程再造要实现企业经济业务数据的共享，减少数据处理的重复性环节，打破现有的信息孤岛;其次，会计流程再造要满足集中式管理模式的构建要求，统一各分公司的财务管理信息系统，通过信息系统强化财务集中管理;再次，会计流程再造要拓展会计管理职能，

使核算型会计向管理型会计过渡，增强财务决策能力;最后，会计流程再造要为网络化财务信息系统的应用提供保障，确保移动办公和远程控制更为规范化和制度化。

(二)会计流程再造在财务信息系统构建中的应用

首先，会计流程再造应当充分考虑财务信息系统的建设需要，确保系统的管理权集中于企业总部。企业要建立与再造后会计流程相适应的内部监管制度，对系统使用者查询、审计权限进行设置;其次，实现在线财务处理，可通过财务信息系统在线或远程处理信息录入、记账凭证生成、会计信息查询、报表报送等工作，以减少业务流程运行时间，提高会计工作效率;再次，通过会计流程再造，可确保信息反馈机制的有效运行，使企业决策者及时准确地获取财务信息。

(三)会计流程再造对财会岗位结构的影响

在信息时代到来的今天，会计流程再造应当以用户需求作为基本导向，并以财务信息高效流畅作为设计理念，这是信息时代对会计流程再造提出的基本要求。当会计流程再造完成以后，财务人员的工作重点将会逐步转移到对信息用户需求的获取以及优化信息等非事务性的工作上，同时财务部门的岗位也会随之减少，这样一来就对财务人员提出了新的要求。一部分财务人员只需要熟练掌握财务知识和计算机操作即可，而财务管理人员除了精通财务知识和计算机操作以外，还应了解与财务管理相关的知识。由此可见，会计再造流程对财会岗位结构造成了一定影响。

(四)会计流程再造在财务信息采集中的应用

再造后的会计流程简化了传统的会计工作流程，为会计工作提供了高效的业务处理手段，可利用先进的网络信息技术直接从原始凭证中主动采集信息、归类信息，不需要手工处理，极大地提升了信息传递效率。同时，会计流程再造后，使会计信息采集工作与业务活动协同进行，大幅度地提升了会计信息的相关性和完整性。会计工作从单一的货币信息处理延伸到非货币信息的处理，在将各种源数据信息存储于共享数据库后，再通过信息指令将相关信息同步输送到财务信息系统的会计数据库中，从而确保了财务信息与业务信息输出同源，提高了财务信息的有用性，可以为企业决策提供支持。

(五)会计流程再造在实施财务集中管理中的应用

会计流程再造可对现有的企业业务流程进行改进，在深入分析业务流程存在的问题基础上，进而提出解决意见，确保企业财务集中管理模式的顺利实施。首先，会计流程再造有效解决了企业会计工作重复性强的问题，通过简化冗余工作环节，提高会计业务处理的效率;其次，会计流程再造统一了企业会计科目的设置和会计核算方法的运用，使得企业降低了财务数据的分析难度，增强了同口径信息数据的可比性;再次，会计流程再造可支持高性能财务信息系统的应用，使企业与企业、部门与部门之间实现财务信息共享，便于各企业和部门了解财务状况，履行会计监督职能。

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