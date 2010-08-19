营改增中营业税制如何进行规范管理

来源：中国鸣网位置：财税论文时间：2016-10-20 11:33

随着营改增的范围不断扩大，有也来越多的行业加入其中，可见营改增是有着必然性，是顺应市场经济发展需求的，那么营改增究竟有哪些必然因素呢?本文就营改增的现状及需要注意的问题进行分析。

《浙江财税与会计》 会计发表杂志， 是由浙江省财政厅，浙江省地方税务局，浙江省会计学会联全主办的财税、财会刊物。积极宣传财税、财会方面的方针、政策，贯彻改革精神，提倡理论联系实际，注重研究实际问题。

目前营业税税率按税目实行分类比例税率。基本与当前适用行业的经济发展水平和经济效益相适应.但是由于一些税基和税率配置不合理，出现了名誉税负与实际税负相脱节的现象。针对这些现象，可采取对建筑安装业等工程做业，只对其劳务收入计税.并将其税率由3%提升到5%或更高的税率;对于服务业和邮电通信业可适当凋高税率到5%;将金融保险业的税率调低为3%为宜;将娱乐业的税率恢复改进为区间较为合理的幅度税率;将音乐茶座改换饮食业征税。

1营业税制改革的必要性

现行营业税是对在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人.就其营业额征收的一种税。我国1994年实行的以分税制为主导的税收管理体制，是在短缺经济条件下制定的，十年的实践表明，作为流转税主体税种之一的营业税，在平衡地方经济可持续发展过程巾起到了举足轻重的作用。为了更好地适应我国建没小康社会发展的需要，营业税制的改革和完善势在必行。随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善，尤其是加入wT0以后，我国第三产业发展迅速，现行的营业税税制各要素已难以满足目前经济发展的需要，深化营业税制改革已是当务之急。地方税收入增长缓慢，影响了一些地方政府当家理财的积极性。从历年地方税占地方财政的比重和营业税占流转税的比熏演变看.地7b-分享的税收增量部分逐年下降，地方财政愈来愈困难。地方税的税种较多，但缺乏对地方财力具有决定意义并且长期稳定的主体税种。营业税应当继续作为地方税的主体税种。分税制实施后，国家比较注重中央税制的建设，忽略了地：税制的完善，严重影响了整个税收体系的完善和整体功能的发挥。从营业税运行的总体分析来看，地：税法规制定权、解释权、税目税率调整权及减免税权等高度集中于中央，削减了地方因地制宜发展地方经济的积极性和主动性。改革我国现行营业税制是确立和强化地方主体税种的需要，优化地方税制结构的内在要求，应给予地方政府一定的地方税收管理权限。

2现行营业税运行过程中出现的问题和不足

2.1营业税税目的列举式规定.造成营业税征管困难和收入流失现行营业税条例对课税对象采用列举法，将应税项目逐一列出，列举出属于营业税的课税范围，但缺乏概括性条文规定。使得未列举的应纳税劳务和行为被排除在营业税的征管范围之外。例如公交线路营运权和出租汽车经营权转让，拍卖机动车号和道路冠名权，拍卖住宅电话、手机特殊号码的行为等等。

2.2从营业税计税依据看，部分行业存在重复征税的弊端

例如对交通运输业税目巾不允许扣除票价中所含的保险费金额。房地产公司代收的天然气、暖气、集资费、维修费、基金等代收款项不允许扣除。

2.3营业税的税率设计不尽科学.多层次与简单化并存.导致税负不平衡

交通运输业与代理业、租赁业等服务业税率为5%。于是很多企业都有可能将适用税率较高的营业收入全部或部分转换为税率较低的收入。

服务业中包万象，HlJ使是同业之间也会因设备档次、收费标准差距较大，却都适用5%的税率，对暴利行为缺乏有力调控。

对娱乐业适用全国统一的20%的税率，实施效果不如以前幅度税率的效果好。如此规定。将影响巾西部等经济欠发达地区第三产业的发展。将音乐茶座列为娱乐业的征税范围也不合适，再加收3%的文化事业建设费，使其总体税负偏高。

2.4营业税纳税义务发生时间的规定比较笼统，不便于操作

营业税暂行条例规定，营业税的纳税义务发生时间为纳税人收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。但是“对取得索取营业收入款项凭据”中的“凭据”，到底包括些什么，相关的税收法律规章及规范性文件和财务制度中均没有明确的解释。由于对凭据缺乏具有法律意义的解释，在实践过程中分歧很大。还有因为预收款以收入是否实现来确认纳税义务的发生，纳税人有很大的选择余地.为税款及时入库带来相当的难度。

2.5营业税有关税目的扣缴义务人、税目的解释及规定不适合现代社会的发展实际

例如。对建筑安装业务实行分包或转包的，以总承包人为扣缴义务人，这个规定范围太小，造成大量的私人建房、私房装修的建筑安装工程营业税的流失。

2.6由于“费挤税”，造成了长时期的、多层次的、大范围的税收缺损

在实际征管巾，收费挤占税收的现象依然，重。对行政事业单位收取的应税(基金)项目，即经营性、服务业的收费(基金)，征管难度很大，税收流失比较严重。

3完善我国营业税制的改革建议

通过以上分析。笔者认为。现行的营业税应进行修订和完善。作为间接税的营业税设计时应当充分考虑效率和公平，坚持效率优先兼顾公平的原则，既要体现行政执法效率，更要发挥资源配置的调节作用。应将营业税的多环节全额征税逐步向增值税的差额征税靠拢，消除重复征税、税负不公的弊端。营业税的改革必须要和其他相关税种的改革配套进行，以保证整个税收体系的完善协凋。

3.1增加对税目概括性规定条款.并适当扩大营业税的征收范围

为了增加营业税对经济发展的前瞻性和适用性。应在营业说暂行条例巾增设一个概括性科目，即“其他应税劳务和经营行为”.这样，就可以把不断出现的新型劳务和经营行为及时纳入营业税征收范围.避免税法的滞后效应，既扩大了营业税的征收范围.增加了财政收入，又保持了不同经营者之间的税负公平。同时。在实现增值税转型逐步扩大范围的同时.营业税在将一部分征税范围让渡给增值税后，营业税亦应在符合税制改革大政方针的前提下稳步扩在自己的征收范围。让分税制更科学可行合理。如将修理修配业、小型商业企业改征营业税，把一些与营业税性质相近的基金收费改征营业税。

3.2对计税依据进行调整。克服重复征税的现象

首先。应允许将代收款项从计税依据中扣除。把营业税实施细则第十四条中的“条例第五条所称价外费用。包括向对方收取的手续费、基金、集资费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价3't-费用”改为“条例第五条所称价外费用，包括向对方收取的续费、基金、集资费、代垫款项及其他各自性质的价外费用，代收款项除外。”因为代收款项是属于代收代付性质的款项并不属于纳税人的收入。为了避免税收漏洞.要严格界定代收款项的范围。其次，对新出现的一些劳务和经营行为，要及时明确其计税营业额。如规定对订房服务行为、承办会议行为等差额计征营业税。

3.3调整税率.公平税负。使名誉税负与实际税负相一致

项或取得索取营业收入款项凭据的当天”中的“凭据”含义应明确为确确实实能使收入(经济利益)流入企业的凭据如汇票等，才是确定营业税纳税义务发生的合法“凭据”.并且严格界定其范围。另外。对于提供劳务所收预收价款的纳税义务发生时间。应依据不同行业做出具体规定。

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