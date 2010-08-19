完善我国税收信用体系的策略与途径

来源：中国鸣网位置：财税论文时间：2017-07-27 14:22

税收信用体系的建立有利于优化经济环境，提高税收管理水平，保护守法纳税人的权益。本文主要研究完善我国税收信用体系的策略与途径。

《税务》辽宁省税务研究期刊，创于1994年， 是由辽宁省国家税务局主办的刊物，主要栏目：研究报告、文献综述、简报、专题研究。

然而从现实情况看，当前税收诚信立法缺位与不足，权利义务观念错位，税收执法诚信不足等问题严重制约了税收信用的建设和发展。据此，应从立法、执法等各环节加强和完善相关政策措施，促进税收信用体系建设。

一、中国税收信用现状分析

( 一) 税收诚信立法缺位或不足。

虽然中国税收法制建设取得了一定成就，但还不够完备，在一定程度上仍滞后于经济形势发展的客观实际。主要问题有： 一是缺少专门有关诚信方面的法律，造成对守信者保护不够，对失信者惩处不力，也使得税收信用体系建设的规范性受到很大制约; 二是税收立法时对有关信用方面的规定明显缺位，在立法过程中对税收诚信内容考虑不够甚至没有考虑，不利于和谐税收环境的营造;三是现行税收法律以及其他有关税收的法律对涉税案件的处罚规定弹性过大，容易造成税收执法、司法自由裁量权滥用，造成税收执法、司法不公，破坏了征纳之间诚信的法律基础。

( 二) 权利义务观念错位。

众所周知，市场经济条件下的权利与义务是对应的、相互的，比如纳税人既有纳税义务，同时也享有相应的权利。但长期以来，中国不仅在法律上而且在舆论宣传上，都片面地强调纳税人的义务而忽视纳税人的权利，使得纳税人滋生逆反心理，甚至不惜违约失信进而发生偷逃税行为。对征税人和用税人而言，则过于强调其拥有的权利，而忽视了其应尽的义务，这不仅不能为纳税人所认同，而且在相当程度上阻挡了政府在税收与其关系问题上的视线，使纳税人的契约观念和诚信意识日趋淡化。

( 三) 税务机关执法诚信不足。

税务机关在执法过程中一些有违信誉、违法乱纪的行为时有发生，突出表现在以下几个方面： 一是部分税务人员在执法过程中滥用职权、贪污受贿、徇私舞弊，甚至内外勾结，致使国家税款大量流失，严重扰乱了税收秩序; 二是对纳税人重复检查现象较为严重，如国税部门查完了地税部门又查，甚至税务稽查人员调账检查时，一查就是几个月，检查缺乏效率，给纳税人正常生产经营造成极大影响; 三是有些税务干部素质不高，执法随意性大，在税收执法程序、执法尺度、适用法律等方面都存在问题; 四是由于目前评税标准、“双定户”的定额核定标准均掌握在少数税务干部手中，一些税务人员凭借手中的权力，以权谋私，捞取个人好处，人为地造成企业之间税负不公，直接恶化了税收信用环境。

二、建立和完善税收信用的政策建议

( 一) 建立征税信用的政策建议。

1. 抓好税务机关内部管理机制建设。要抓好税务机关内部管理机制建设，实行奖惩有别和严格的责任制，建立失信于纳税人的惩罚约束机制。在干部管理体制上，要建立充分体现奖优、罚懒、惩贪、治庸的管理机制。工作人员具体到每个人应定岗定责、职责分明、权责清晰，实行严格的岗位责任制。

2. 优化税务服务，抓好办税服务的软硬件建设。在软件建设方面，有步骤、有计划地抓好人员教育、学习、培训，不断提高整体素质和综合素质。在硬件建设方面： 一是大力发展网络服务，统筹建设专业性税务网站并纳入电子政务系统; 二是积极推广电话服务。

3. 完善税收征管机制。要注重在传统的行之有效的征管手段基础上嫁接现代化、信息化的最新科技成果，逐步建立健全税源监控管理的集约化、专业化、信息化，赋予税收征管新的时代内涵和特色。特别是要加强税源监管和税务稽查两个环节的工作，大力整顿和规范税收秩序。

( 二) 加强税款使用信用的政策建议。

1. 调整政府职能，加快政府角色的转变。政府职能调整要争取与市场机制建设协调进行，市场能做到的事放手让市场做，其中首要任务是加快财政资金从竞争性领域退出，将政府由经济建设型转变为提供公共产品和服务型，将其角色真正定位于弥补市场失灵。

2. 调整财政支出的范围和结构。主要表现在将支出重点放在提供公共产品和服务上，尤其是广大农村公共产品的提供，在结构上压缩经济建设支出和行政管理费支出，增加社会科文卫、社会保障以及支援农业和农村的支出。

3. 细化预算，加强对预算安排和支出全过程的监督。编制预算时，在大的分类下尽可能分设若干款、项、目级科目，将支出项目细化，增加预算的透明性和监督性。

( 三) 建立失信惩戒机制和诚信激励机制。

针对失信纳税人追逐眼前经济利益，不惜损失信用的短期行为，应提高失信成本，增加诚信收益，促使作为“理性经济人”的纳税者诚信纳税。这主要通过建立失信惩戒机制和诚信激励机制来实现。具体体现在： 一是对企业或个人在税收信用上有了不良记录时，在税收征管系统中自动划转为“纳税信不过企业”，重点稽查和监督; 二是对待上述“纳税信不过企业”在一定时期内不得划转为正常有信用的企业，在此期间再次违反税收法律规定的行为时，要从重处罚; 三是建立对纳税信息不实的企业和个人进行公告的制度。

( 四) 降低纳税人遵从成本。

遵从成本是指纳税人在履行纳税义务时所花费的各种资源的价值，主要包括纳税人办理涉税事务所花费的时间价值、非劳动成本和支付给税务顾问的费用。税收遵从成本越高，纳税人负担越重，也就越可能相应地选择应对方式逃避纳税义务。因此，征税人在依法办税的前提下，应尽可能使纳税人遵从成本最小化，简化办税程序，提高工作效率，降低纳税人承担的额外费用，给予纳税人申报和缴纳税款等方面的指导，并提供纳税援助等。

( 五) 完善纳税信用等级评定管理。

2003 年国家税务总局正式出台了《纳税信用等级评定管理办法》，规定了评定内容、评定标准、激励与监控措施、评定组织和程序等内容，一定程度上规范了纳税信用等级评定管理，但仍存在许多不足之处需要完善： 一是对不同级别纳税人在税收管理上给予不同待遇，实行差别管理; 二是关注个体经营者、小型企业，尽快落实信用等级管理和社会对他们的认可; 三是国税、地税应尽快将信用等级评定信息实现共享，做到统一标准，给纳税人一个公正、合理的评定。

【参考文献】

[1]杨海燕。 关于加快税收信用体系建设的思考[J]。 财会月刊： 综合版，2009( 02)。

[2]张媛。 构建中国税收信用体系[J]。 经济合作与科技，2008( 16)。

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