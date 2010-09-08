电子商务中第三方物流模式的应用与特点

来源：中国鸣网位置：电子商务论文时间：2016-11-22 13:59

第三方物流是电子商务物流模式之一，有许多从事电子商务业务的企业都会选择这种模式，第三方物流模式可以提高企业的经营效率，本文就第三方物流模式展开讨论，重点分析了第三方物流模式的优点以及机遇和挑战。

《中国电子商务》是经国家新闻出版署批准，由国家工业与信息化部主管，中国电子企业协会主办的国家级综合性期刊。国内统一刊号CN11-4440/F，国际标准连续出版物号ISSN1009-4067。创办于2000年1月的《中国电子商务》是国内第一本专注于全面研究国际、国内各行各业采用信息技术所带来的商务新理念、经营新模式、管理新思维和市场新机遇的综合性媒体。在中国已经进入数字化时代的今天，中国电子商务将携手经济领域和信息化领域的管理人员、科研开发人员、高校师生一起解读信息化给中国经济、管理、教育、医疗等方方面面带来的进步和繁荣。

现代物流业的发展水平，一定程度上反映了一个国家的综合国力和企业的市场竟争力。电子商务作为21世纪最具竟争力的商务形式，针对我国物流业发展的具体情况，对于开展电子商务的我国企业而言，目前可供选择的物流模式有自营模式、物流联盟模式、第三方模式、物流一体化模式等。本文重点分析具有代表性的模式：第三方物流模式。

第三方物流(Third Party logistics, TPL)是指由物流劳务的供方、需方之外的第三方去完成物流服务的物流运作方式。第三方就是指提供物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者。第三方物流随着物流业的发展而发展，是物流专业化的重要形式。物流业发展到一定阶段必然会出现第三方物流，但它的占有率与物流业的水平之间有着非常紧密的相关性。西方的物流实证分析证明独立的第三方物流至少占社会的50%，物流业才能形成。因此，第三方物流的发展程度反应和体现着一个国家物流业发展的整体水平。第三方物流是现代物流服务发展的趋势所在，第三方作为我国物流业发展过程中的一种新型管理模式，经过近几年实践的检验，并在实践中不断发展完善，己经具备如下条件：

(1)物流业务的范围不断扩大

一方面，商业机构和各大公司面对日趋激烈的竟争，不得不将主要精力放在核心业务，将运输、仓储等相关业务交由更专业的物流企业迸行操作，以求节约和高效;另一方面物流企业为提高服务质量，也在不断拓宽业务范围，提供配套服务。

(2)提供客户定制的物流服务

很多成功的物流企业根据第一方、第二方的谈判条款，分析比较自理的操作成本和代理费用，灵活运用自理和第三方两种方式，提供客户定制的物流服务。

(3)物流产业的发展潜力巨大，具有广阔的发展前景。

1第三方物流模式的忧点

第三方物流自20世纪80年代在欧美等工业发达国家出现以来，以其独特的魅力受到了各企业的青睐，并得到迅猛发展，被誉为企业发展的“加速器”和21世纪的“黄金产业”。企业利用专业的第三方物流服务，能够获得如下利益：使主业更集中以及降低成本、减少库存、提升企业形象、提高企业经营效益。

1.1有利于企业集中核心业务，培育核心竞争力

对于绝大部分的企业而言，其核心竞争力并不是物流，生产企业的核心能力是设计、制造和新产品开发。生产企业使用第三方物流可以使企业实现资源的优化配置，将有限的人力、财力集中于核心业务，进行重点研究，发展基本技术，努力开发出新产品参与世界竞争，增强企业的核心竞争力。北京图书大厦专注于图书的采购和宣传、销售，对电话或网上购书的用户，委托邮政系统作为第三方物流进行配送，企业没有在物流上耗费太大的精力，却取得了很好的效果。著名的当当网上书店也是采用与邮政系统、速递企业合作的方式，迅速把业务伸向了大江南北。

1.2降低成本，减少资本积压

专业的第三方物流提供利用规模生产的专业优势和成本优势，通过提高各环节能力和利用率节省费用，使企业能从分离费用结构中获益。生产企业随着规模的不断扩大，对营销服务的任何程度的深入参与，都会引起费用的大幅度增长，只有使用专业服务公司提供的公共服务才能减少额外的损失。美国田纳西大学，英国EXEL公司和美国EMST & YOUNG咨询公司共同组织的一项调查显示，很多货主表示，使用第三方物流使他们的物流成本下降了1.18%，货物周转期平均从 7.l天缩短到3.9天，库存降低了8.2%。

1.3减少库存

企业不能承担原料和库存的无限拉长，尤其是高价值的部件要被及时送往装配点以保证库存最小量。第三方物流提供者借助精心策划的物流计划和适时运送手段，最大限度地减少库存，改善了企业的现金流量，实现成本优势，日本丰田的及时化生产方式得以实现的基本前提就是优质高效的第三方物流服务。

1.4提升企业形象

第三方物流提供者与顾客是战略伙伴关系，他们的共同目标是为顾客提供体贴的服务，通过全球性的信息网络使顾客的供应链管理完全透明化，顾客随时可通过internet了解供应链的情况;第三方物流提供者利用完备的设施和训练有素的员工对整个供应链实现完全的控制，减少物流的复杂性;通过自己的网络体系，不仅帮助顾客改进服务树立自己的品牌形象，而且使顾客在竞争中脱颖而出。第三方物流提供者通过“量体裁衣”式的设计，制订出以顾客为导向、低成本高效率的物流方案，为企业在竞争中取胜创造了有利条件。

1.5提高企业经营效率

首先，可以使企业专心致志地从事自己所熟悉的业务，将资源配置在核心事业。其次，第三方物流作为专业的物流行家里手具有丰富的专业知识和经验，有利于提高货主企业的物流水平。第三方物流系统通过其掌握的物流系统开发设计能力，信息技术能力，成为企业间物流系统网络的组织者，完成个别企业特别是中小型企业无法完成的工作。以上种种原因极大地推动了第三方物流的发展，使其成为本世纪国际物流发展的主流。#p#分页标题#e#

2第三方物流模式的缺点

在我国的具体情况下，把物流外包给第三方物流公司，有两点需要注意。

2.1第三方物流尚未成熟

第三方物流在西方出现不到20年的历史，而在我国只有不到10年的时间，分析我国第三方物流的发展现状不难看出，我国第三方物流尚未成熟，没有达到一定的规模化与专业化，成本节约、服务改进的优势在我国并不明显，而且常常会造成外包物流的失败。

2.2容易受制于人

签订物流服务外购合同后，物流业务交由第三方物流公司打理，双方的力量对比因此发生了变化。就物流公司来说，他们对电子商务物流企业有依赖，但不强烈，充其量这笔交易是其众多交易中的一单，但对电子商务企业而言，服务质量与效率将对企业的正常生产经营活动产生重大影响。在供应链中，由于第三方物流企业还不成熟，电子商务企业若过分依赖供应链伙伴，容易受制于人，在供应链关系中处于被动地位，供应链的控制能力差，与最终顾客失去联系并有被淘汰出局的危险。

3第三方物流模式成功案例

冠生园集团第三方物流案例——冠生园集团是国大白兔内唯一一家拥有“冠生园”、“大白兔”两个驰名商标的老字号食品集团。近几年内集团生产大白兔奶糖、蜂制品系列和酒、冷冻微波食品、面制品、互易鲜等新产品市场需求逐步增加。市场需求增大了，但运输配送跟不上。集团拥有的货运车辆近100辆，要承担上海市3 000多家大小超市和门店的配送，以及北京、太原、深圳等地的货物运输。由于长期计划经济体制造成运输配送效率低下，出现淡季运力空放、旺季忙不过来的现象，加上车辆的维修更新，每年维持车队运行的成本费用要上百万元。为此，集团专门召开会议，研究如何改革运输体制，降低企业成本。

据统计，冠生园集团自2002年8月起委托第三方物流以来，产品的流通速度加快，原来铁路运输发往北京的货物途中需要7天，现在虹参物流运输只需2到3天，而且实行的是门对门的配送服务。由于第三方物流配送及时周到、保质保量，使商品的流通速度加快，使集团的销售额有了较大增长。此外，更重要的是能使企业的领导从非生产性的后道工序——包装、运输中解脱出来，集中精力抓好生产各产业，较好地开发新品、提高质量、改进包装。

在电于商务环境下，我国企业必须根据自己的实际情况选择适合自身发展的物流模式，而各种物流模式也各有利弊。国际上流行的做法是电子商务企业将物流全部交给第三方物流企业，由于我国的第三方物流还不够成熟，加之其本身具有一定的可替代性，针对我国的实际情况，在积极推进第三方物流发展的同时灵活运用自营物流、物流联盟或者多种模式共同发展，使企业获得最佳的经济效益，最终实现物流一体化的目标。

参考文献：

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