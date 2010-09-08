如何应对网上交易的信用缺失问题

来源：中国鸣网位置：电子商务论文时间：2016-12-06 14:31

随着电子商务在我国的蓬勃发展，网络交易日益普及，由此引起的诚信问题也越来越引起人们的关注。如何解决网上交易中存在的虚假宣传、不守信用、欺诈等问题，已成为制约网上购物发展的瓶颈。而这一问题的解决最终要通过建立完善的电子商务法律法规，建立网上交易诚信机制。

《中国信息安全》电子信息期刊征稿，坚持为社会主义服务的方向，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，贯彻“百花齐放、百家争鸣”和“古为今用、洋为中用”的方针，坚持实事求是、理论与实际相结合的严谨学风，传播先进的科学文化知识，弘扬民族优秀科学文化，促进国际科学文化交流，探索防灾科技教育、教学及管理诸方面的规律，活跃教学与科研的学术风气，为教学与科研服务。

1 信用缺失问题的提出

近年来，随着电子商务在我国的蓬勃发展，许多企业都开设了网上商城为用户提供网上购物服务，由于这一交易方式具有方便、快捷的特点，参与网上购物的网民数量不断增加。但与此同时，网上购物引起的信用问题也引起了包括政府、网站经营者和消费者的广泛关注。由于网上购物不是面对面地进行，导致交易虚拟性强，而一些网站由于缺乏诚信，给消费者购物带来很大的不安全感。有的夸大其辞，虚假宣传，提供假商情;有的利用巨额奖金、奖品或低价诱惑消费者;有的不履行售后服务的承诺，说一套做一套。如此种种，导致消费者上当受骗事件不断发生。据国家工商行政管理总局公布的2003年消费者申诉举报的十大热点，网上购物赫然在列。如何规范网上交易市场秩序，保护消费者的权益，已经成为制约网上购物发展的关键问题，直接影响我国电子商务活动持续健康的发展。

2 网上交易中的诚信缺失及表现

2.1 通过网络诈骗，以销售之名，行诈骗之实

有的网站以虚假不实的公司名称、地址诱导和欺骗消费者，而网站本身既没有通信管理部门核发的经营许可，也没有在工商部门进行登记注册，却在网站上提供虚假的商品信息，以低价诱导消费者，待其向指定的银行账号上汇入款项后便没了下文。如深圳就多次发现行骗网站冠以“深圳某某公司”，使用“沙头角中英街”等地址，甚至将一些香港的名称、地址、电话号码和网址都用上，打着免税、批发甚至走私的幌子，使外地消费者误以为深圳的电器商品都比内地便宜，从而达到骗取消费者钱财的目的。

2.2 商品质量低劣

有的网站虚假宣传，夸大其辞，在网上将自己的产品吹得天花乱坠，以此来误导消费者，但实际销售的商品质量低劣，与网上宣传的并不一致。消费者购买此类商品后往往费时费力去投诉，而网站则不肯承担责任。

2.3 不及时送货

有些网站承诺在顾客购买后在一定时间内送货上门，但往往不能在承诺的时间内及时送货，影响到顾客的消费信心。特别是食品、饮料等即时消费性的商品，这一问题就尤为突出。

2.4 不履行售后服务承诺

说一套做一套，对网上售出的商品不承担“三包”责任。一些网站在网上销售打印机、电脑等商品，但是当消费者购买的这些商品在出现质量问题后，网站却让消费者直接去找厂家。

2.5 客户隐私得不到保护

有些网站需要顾客在购物前登记个人资料，却出于商业目的或恶意被传播或公开，消费者的个人隐私难以得到有效的保护。

2.6 违法开展经营活动

有些网站钻国家法律法规的空子，大打“擦边球”，如违法提供有奖销售服务，以巨额奖金、奖品吸引消费者浏览其网站，以提高网站浏览量，有一家网站推出的“10分钟做主页”大奖活动，头等奖竟然是一套价值不菲的商品房。甚至还有的网站置国家禁令于不顾，违法在网络上开展非法传销活动。

3 信用缺失的原因分析

网上交易之所以会出现这样那样的欺诈问题，主要原因在于缺乏诚信。

3.1 没有一套健全的经营法规对网上交易行为进行制约，使得不法经营者有漏洞可钻

在我国，目前市场法制建设还不健全，尤其是在电子商务法律法规很不完善的情况下，缺乏明确的法律法规对电子商务进行规范，这样一来，相关电子商务的法律滞后就会给企业和消费者在从事网上交易活动时带来一定的风险。如我国现行的《消费者权益保护法》没有涉及网络消费管理的内容，出了问题，有关部门很难监管，消费者的诸多投诉，由于无法可依，解决的难度较大。再加上受传统贸易制度的影响，国内企业的交易多限于面对面地进行，电子商务意识还比较淡薄，导致网上信用意识较差。

3.2 部分经营者唯利是图的心态导致了网上交易缺乏诚信之风，致使各种欺诈行为愈演愈烈

应该说，互联网为网站经营者提供了一个发展的机会，但由于网上交易虚拟性强，买卖双方通常互不见面，这一点就很容易被一些不良经营者所利用。此外，一些网站的经营者仅仅注重短期效益，抱着“捞一把就走”的心态经营网站，结果在商品质量、物流配送和服务承诺方面很难让人满意。以上种种，导致网上交易诚信之风日下，给消费者购物带来很大的不安全感。

3.3 部分企业网上交易的条件不够完备也是一个重要的原因

从网上交易的整个流程来看，包括信息流、资金流和物流三个方面。对许多企业而言，并不具备全面开展网上购物的条件，甚至有的企业仅限于在网上发布和收集信息，也要仓促上马搞网上销售。而其物流配送体系则不具备向购物者及时送货的要求，结果发生无法送货和送货延迟等后果。对这些企业而言，夯实电子商务的基础，推进企业信息化的建设，健全物流配送体系是非常重要的。

4 信用缺失的对策研究

4.1 切实推进电子商务活动的立法

我国要推动电子商务的快速发展，解决网上交易中的信用缺失问题，最迫切的是要尽快健全电子商务的相关法律法规，明确参与电子商务各方的法律责任，遏制交易商和服务商的不良行为和不法行为，使得网上交易有法可依。此前广东、上海、北京等地为规范电子商务发展，已经出台了一些地方性的法规，在此基础上应该进一步努力，加快电子商务相关法律法规的建设，同时也需要对各地的地方法规进行综合考虑，统一立法，以解决各地法规不统一易造成法律冲突的矛盾。最近，《电子签名法》的颁布就迈出了很好的一步。制定相关法律，不仅能有力打击网上虚假广告等欺诈行为，维护消费者的合法权益，也有利于营造良好的社会诚信环境，促进我国网络商务活动的繁荣发展。

4.2 充分发挥政府的主导作用，尽快建立网上交易诚信机制

这需要政府、行业、企业及金融和保险机构的共同努力。政府主管部门对从事网络销售的企业以往通过评选诚信网站的方式来进行监督和管理，这种方式在一定程度上对一些企业起到了肯定和鼓励的作用，成为强化电子商务信用体系建设的有机成分，但还是不够的。以后，还需要进一步加强政府的引导作用，建立和完善对企业电子商务的评级制度，并在开展电子商务的机制和社会配套上给予配合。同时要积极探索各种形式的信用机制实现方式，如实行资格审核制度，拒绝那些假冒伪劣产品或侵犯知识产权的产品参与网络交易;还可以建立信用追溯机制，如果供货上曾经发生过交易纠纷，将被列入网上黑名单，不能进行网上交易;与保险公司协商，设法增加网上交易安全险种，以保证交易的安全和解决前期赔偿问题。

4.3 经营者要做好商业诚信和商业道德的建设

市场经济是一种信用化的商品经济，信用是市场经济的基础和生命线。一个没有良好商业诚信和商业道德的经营者最终是无法立足于市场经济时代的。网上交易的信用缺失问题已引起了很多企业的关注，并为此作出了努力，如易趣网推出了独特的信用评定体系，并承诺对客户在交易过程中因信用风险而导致的交易损失给予补偿，阿里巴巴网则推出“诚信通”，通过提供第三方认证、网上交易记录、网上信用评价及反馈等，为企业建立 “网上诚信活档案”。解决网上交易的诚信问题还是要靠广大企业的努力，建立相应的监督机制，达到自觉守信遵约。

4.4 提高消费者网上购物的保护意识

网上购物有别于传统的购物方式，不少消费者还缺乏必要的购物经验，因此，提高消费者网上购物的保护意识尤为重要。消费者要认真区分网上商城所提供的平台的真实性，以及其服务质量的好坏。应尽量选择熟悉的购物网页，并要求提供货到付款的服务来降低风险。在购物之前，要了解网上商城是否在当地工商部门备案，这样一旦出了问题，有利于维护消费者的合法权益。同时，对与网民之间的交易，在目前还没有相应的法规来约束的情况下，更要提高警惕，提防网上“陷阱”。

4.5 加快建立电子商务便利的物流体系也是非常必要的

目前，我国还没有成熟的覆盖全国的网络商务物流体系和支付体系。由于电子商务经营者大多采用的是自营方式，即自己建立仓库、自己直接卖东西，无法保证物流的及时与畅通，造成网络商务不能保证货源供给。同时，由于产品过于广泛，也使销售成本增加。建立系统化、专业化、全国性的货物配送中心，形成一套高效、完备的网上配送管理系统，已成当务之急。

参考文献

1 万以娴.论电子商务之法律问题，以网络交易为中心[M].北京：法律出版社，2001

2 黄进才.网络交易中的若干法律问题[J].经济论坛，2003 (5)

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