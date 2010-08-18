如何建立房地产企业工程管理体系

来源：中国鸣网位置：房地产论文时间：2016-12-07 11:21

随着我国社会主义市场经济的快速发展，我国的房地产企业也呈现出快速发展的趋势。房地产企业数量众多，竞争日益激烈，在竞争中暴露一些问题，严重影响了房地产企业的快速发展。为了更好的促进房地产企业的发展，房地产企业工程管理体系随之产生。本文将详细探究房地产企业工程管理体系。

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科学的管理手段促进企业的向前发展，为了更好的促进房地产企业的快速发展，实现利润的最大化，科学的管理必不可少。为了能够更好地促进我国房地产企业的发展，提高企业的核心竞争力，建立房地产企业工程管理体系，以期能够促进我国房地产企业的快速健康的发展。

一、工程管理体系建立的基本原则

在建立工程管理体系的过程中，必须要求满足一下原则：1、符合相关的法律法规的要求，当前我国房地产行业的相关法律法规相比比较系统和完善，为了更好的建立房地产企业工程管理体系，促进该体系的健康发展，在建立的过程中要充分了解相关的法律法规、房地产专业的法规以及地方相关的政策方针，使得建立的体系符合相关法律法规的要求，保证体系的合法性。2、结合房地产行业的特点，在建立房地产企业工程管理的过程中，时刻要注意结合房地产本身的特点，不要盲目建立体系，脱离房地产本身的特点，这样反而会阻碍管理工作的顺利开展。只有充分了解房地产本身的特点，建立相应的管理体系才能更好的促进房地产行业的发展,这是建立管理体系所必须遵循的原则。3、加强对影响因素的控制，为了更好的促进管理体系的建立，还要建立相应的房地产管理信息体系，这样可以对相关的行业信息有一个细致的了解。当前影响房地产工程项目众多，建立信息管理体系可以保证随时了解施工的工艺、科学的施工技术和施工方面的经验等，并且能够随着了解施工方面最新的信息。只有这样，建立的工程管理体系才能够促进我国工程管理体系的发展。

二、工程管理体系建立的步骤

建立房地产企业工程管理体系的过程中，必须要充分利用各种资源，分阶段进行体系的建立，其主要分为以下几个阶段。

(一)统一思想认识，培训相关的工作人员

建立完整的工程管理体系要做好充分的准备工作，要求相关的工作人员统一思想认识，充分认识到建立房地产企业工程管理体系的重要性和迫切性，培养相关的工作人员特别的重点参与管理工作的人员对体系的认识，对与工程管理体系相关的工作人员要进行重点培养。使其明确在体系建立的过程中所承担的责任以及应尽的义务，提高工作人员的责任心。

(二)制定相关的制度、流程，收集相关的资料文件

为了更好地促进工程管理体系的建立，首先要进行的是信息资料的收集工作。只有充分掌握这些资料，才能够为体系的建立提供必要的保证，保证所建立的管理体系具有较强的说服力，最终更好的促进该体系的顺利的建立。制定相关的制度和工作流程，有利于工作的顺利开展，提高办事的工作效率。

(三)建立相关的管理标准，保证管理工作顺利进行

为保证建立完善的工程管理体系，相关的标准必不可少。在工程质量、工程技术和何工管理等方面建立各项企业标准，做到有章可循、有法可依。这样才能促进该体系的实际执行,充分保证管理工作的顺利进行。

(四)建立完整的体系，实现体系的作用

房地产企业工程管理体系的建立以后，还要对体系进行完善，使整个系统专业化。对相关信息和资料进行补充和完善，将这些材料组成一个有机的整体，促进其功能的发挥。因为管理体系建立并不是一时的应用，还要为企业长远的发展考虑，所以这个体系的建立具有重要的意义。不但能够对我国房地产的发展提供重要的指导，还能为我国房地产的改革提供重要的参考依据。该系统建立之后，结合我国房地产工作的具体情况，最终实现我国房地产企业的快速长远发展。

三、工程管理体系建立的内容

该体系的九大结构的内容是重要组成部分，结合房地产企业本身的特点，该体系所涉及九大结构分别是：

1、综合管理，这个环节主要是包括对内部协调的管理和外部协调管理，其中内部协调管理主要是对涉及工程的相关工作人员的管理，以企业内部的人员为主;外部协调管理主要是对施工方和建立单位的管理，并且涉及与政府进行相关协调等工作

2、施工成本造价控制，为了更好的促进工程的施工，前期必须要对施工的成本进行控制。当前随着工程利润的逐步缩小，成本造价管理就显得尤为重要，成本造价控制为企业获取利润提供可靠的数据，是企业获取利润的主要手段，受到很多施工单位的信赖。

3、质量管理和保障，这个环节是施工中必不可少的环节，建立相应的质量标准以及相应的质量检查体制，让施工人员做到有章可循，发现问题及时的解决问题

4、文明施工，制定相关的文明施工管理办法，这个管理办法涉及两个方面，首先是与相关的法律法规相结合，其次要能够制定相应的安全预警系统和方面，有效的减少施工中的损失，保证施工工作顺利开展。

5、施工计划的管理，编制相关的施工流程，制定详细的施工计划，制定总体和分项的实施计划等等

6、风险的规避，建立对相关工作人员风险知识的培训，建立风险责任制，以及对风险的有效控制以及处理风险的手段等等。

7、项目管理的信息化，对于施工前各种信息的收集以及施工具体信息的收集和分析，在此基础上建立信息化管理系统，方便对整个施工过程做到系统化、科学化的分析和管理。

8、标准化的执行，制定施工过程中相应的标准，在施工的过程中严格按照标准进行，以便更好地保证施工进度。

9、对这个工程的系统评估，对施工过程进行系统化的评估，做到发现问题解决问题，以保证工程的质量。

结束语

当前我国房地产的发展进入一个新的历史时期，市场规模不断扩大，激烈的竞争不可避免。面对当前的新形势，做好工程管理是房地产企业生存的根本保证，也是实现其可持续发展的关键因素，因此做好管理工作至关重要。本文结合房地产本身的特点与管理体系相结合，促进房地产企业健康发展。

参考文献

[1] 张家麟. 房地产开发项目管理及成本控制分析 [J] .科技资讯,2010(06).

[2] 王鹏军.房地产工程管理与工程项目策划[J].科技风采,2008(08).

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