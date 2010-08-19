企业办公室怎样适应企业生产经营的发展

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-09-19 11:19

企业办公室在服务领导、服务基层的工作中，发挥行政综合协调作用和保障作用;是沟通上下、协调左右、联系各方，保证机关工作正常运转的枢纽。办公室则是中枢神经系统，为探索市场经济条件下办公室工作的新思路，新方法，文章通过对办公室工作的职能进行阐述，从而引发出对市场经济下企业办公室工作的新思考。

《办公室业务》杂志是中央办公厅所属国家档案局主管、中国档案出版社主办的办公类国家级重点刊物，亦是我国唯一公开发行的面向各级各类办公部门的国家级综合性刊物，中国知网(CNKI)、万方数据库、龙源期刊网、维普资讯网全文收录期刊。

一、企业办公室工作的职能

职能是办公室权限的具体规定性，是办公室任务的进一步具体化，不同机构的办公室具有各自特定的职能。各级各类办公室职能的明确，对于建立健全办公室工作人员的岗位责任制，提高工作效率，加强目标管理等具有重要意义。

企业办公室的职能主要有：

1.参谋职能。企业办公室参谋作用的体现不限于一时一地，一个阶段，而是贯穿于领导者进行管理的全过程。主要体现在以下几个方面：1.收集信息;2.辅助决策;3.负责督办并及时反馈信息。

2.管理职能。指运用经济的、法律的行政的和其它手段来管理企业的行政和生产经营事务。

3.协调职能。指为了完成特定目标而是不同企业、部门、个人之间相互配合、协调一致的职能。通过协调使下属各企业、部门以及个人之间密切配合，避免各种工作重复与矛盾冲突;是他们在目标一致的前提下和谐的执行任务，提高工作效率;使多数人的努力汇成一股合力，把单独的行动汇成多数人的行动等等。

4.服务职能。企业办公室的服务和内容主要是，为发展企业生产经营服务，为领导、为机关、为基层、为群众服务，包括信息、咨询、会议、公关、公文、档案等服务项目。

二、计划经济条件下办公室工作的弊端

企业办公室作为企业的工作部门，长期以来，特别在计划经济时期认识片面，职能单一，凡是按上级意图办事，听命于领导的吩咐。工作缺乏主动性，很难发挥决策和主动参谋的作用。计划经济条件下企业办公室工作主要存在以下几种弊端。

1.工作职能上比较单

计划经济下的办公室工作，工作性质比较单一，主要起“收发室”、“档案室”、“打字室”的作用。办公室人员重点负责对来文来件的收发、整理和送交领导阅示，负责外来客人的接待和迎送，或者只能给企业领导起草讲话稿，这种单一性，主要是由于我国长期的计划经济造成的，在计划经济条件下，企业的经济运行，计划的制定乃至工作的方式都是被动的，主要靠上级的行政命令来进行，企业缺乏风险性，因而也导致了办公室的工作单一，企业领导面对的只是行政命令，计划指标由上级下达，产品销售靠上级分配，管理方式是计划模式下的对口管理，因而办公室工作也是按部就班的。工作计划、日程安排往往是一成不变的程序，办公室工作难有紧迫感、实效感、挑战感。进入市场经济时代，这些工作人员已明显不能适应时刊发展。

2.服务方向上偏重“向上”

在计划经济条件下，办公室主要服务于企业领导，对领导交办的事情，无论巨、细，均要悉听遵命。工作围绕着“领导”的指令转。指示一到，赶紧行动，文秘人员的思维活动局限在于领导的思维和行动之中，领导想到哪，文秘工作人员也应该想到哪，工作没有主动性，缺乏超前性，服务方向始终是偏向上级领导的，随着我国企业改革的进一步深化，特别是国有企业的转机建制，对企业办公室工作提出了新的要求，办公室工作既要为领导服务，又要联系基层，成为领导联系基层的桥梁，既要向领导反映职工的愿望和要求，又要向职工传达领导的意见和建议，使办公室成为领导与职工相互沟通的中介和纽带。

3.机构设置上较多重叠

计划经济条件下的办公室，机构设置上较多重叠。在人员配置上均设有文秘、打印员及后勤服务人员。由于办公室工作人员知识结构不合理，分工过细，综合应用能力差，会起草文字的而不会打字，会打字的又不熟悉文字工作。许多老的办公室工作人员，在新的办公自动化技术推广以后，仍不会使用传真机、复印机以及计算机等新技术。这种计划经济条件下的办公室必然造成机构重叠，人浮于事，工作效率低下。

三、企业办公室适应生产经营发展的思考

由于种种的历史原因，办公室工作较长时间处在一种封闭和半封闭的状态。随着市场经济大潮的撞击，为企业办公室转变观念，服务经济建设，适应企业生产经营的发展，提出了新的课题。

1.学习经济工作，转变工作思路

企业办公室适应市场经济的变化，必须更新知识，学习经济工作，转变工作思路，从计划经济下的办公室模式中解脱出来，为企业搞活经济开拓思路。

一是转变观念。企业走向市场，与计划经济相比已发生了重大变化。企业风险自担，生产经营的优劣决定了企业的生存和发展。作为企业的办公室，必须在思路观念上由“计划”转向“市场”，在工作方式上，也必须由适应“计划”，转向适应“市场”，一切工作紧紧围绕服务企业生产经营来进行。

二是学习经济工作。由于重心转移，办公室应协助生产经营部门，进行市场调查，提供营销策略，制定生产计划，运用经济手段监督生产过程，策划公关活动和进行经济分析。办公室参与经济活动贯穿于企业生产经营活动的全过程，原来熟悉的工作方法现在不灵了。因此，办公室工作人员必须努力学习市场经济知识，经济法律知识，营销策略知识等。掌握和鉴别经济信息，用丰富的知识武装自己的头脑。如葛洲坝集团由原来的工程局转变为集团公司后，企业办公室工作人员学习经济知识，主动地搜集、整理、反馈有关生产、经营、科技等方面的经济信息，从错综复杂的数据报表中抓住重点，为企业强占市场的“空白点”出谋划策，赢得了群众的称赞。

三是必须具备创新意识和创新能才。坚持从实际出发，敢于突破陈规，运用马克思主义基本原理解决显示生活中的具体问题。

2.即参与决策和督办执行是企业办公室的基本职能。

在过去的工作中，办公室多忙于事务，在参与决策方面显得十分薄弱，在督办执行方面也限于领导交办，使“督办”处在被动状态中，没有发挥出应有的作用。企业办公室适应企业生产经营发展，要做好以下几方面的工作。

一是协助领导深化决策思想。企业办公室应在决策前同生产、计划、经营、财会、人事等部门，广泛收集信息资料，超前研究企业发展规划，提出“可行性”预案，提炼决策思想和预案，供领导决断;

二是强化参与性。办公室的决策参与督办执行，都只有在实践中才能完成，即在实践中参与，在实践中督办。第一要参与企业的科技改造和科技攻关，了解“科技兴企”中的难点和热点，准确地向领导汇报;第二要参与到企业的各项管理活动中，如深入产品开发、技术引进、工程质量、市场预测、资金运转等活动中，生产经营的各个环节均应留下办公室人员的足迹，取得第一手资料;第三要配合供销部门跑营销、访问用户、走向市场、倾听用户呼声，向领导提供市场最直接的“回音”。

三是正确处理参与决策与督办执行关系。“参与”与“督办”二者不可偏废。参与决策在前，督办执行在后，参与决策的优劣直接关系到督办执行的效果，同时，督办执行又是实现为企业决策服务的重要途径，参与决策得当，督办执行得力，是服务企业生产经营，实现正确决策的基础。所以，办公室人员即要高度重视参与决策，又要身体力行督办执行。

3.既服务领导，又服务基层

计划经济下的企业办公室在服务方向上偏重于服务领导，忽视了基层群众是企业实践的主体。在市场经济条件下，企业办公室应既服务于领导，又服务于基层，最终实现服务企业生产经营的目的。

4.既办文办会，又公关协调

办文办会是计划经济下企业办公室的一项主要事务性工作。在市场经济条件下;办文办会仍是企业办公室的一项重要职能。但办公室的工作还具有综合性的特点，主要工作还包括辅助决策、接待来访、调查研究、处理信息，公关协调等。在市场竞争日趋激烈的情况下，办公室应从单纯事务性工作中摆脱出来，在公关协调等方面发挥更大的作用。

随着市场经济的发展，企业办公室在企业中作用越来越明显，企业办公室日益从传统的日常事务性工作，开始向科学化、程序化和高效率发展。办公室工作成为企业的“智囊团”的“指挥枢纽”，对于完善和强化企业自身的机能，提高企业的经营能力和管理能力，必将发挥越来越重要的作用。因此，搞好办公室工作是企业办公室人员责无旁贷的责任。

参考文献:

[1]经营管理者[J].2015(15):16.

[2]胡太球.现代企业文化[J].2001(17).

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