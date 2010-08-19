加强企业用电管理工作的要点

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-10-11 11:52

电力是企业正常运转的最基本能源，企业由于其用电量大需要进行科学的用电管理，合理高效的用电不仅可以节约资源，还可以提高企业的经营效率和效益，因此，企业用电管理工作至关重要。

《电源世界》电力工业期刊投稿，一份面向电力工业和电力设备制造产业，技术与产经相结合，多种媒介形式立体出版，集权威性、导向性、实用性、信息性于一身的大型综合性媒体技术版——传承科技服务电力立足于技术进步与普及，栏目包括：专题特稿，技术与应用，政策与标准，讨论与建议，经验交流，可靠性技术，国际电力，质量监督，企业产品纵横市场版——致力于记录产业变革关注企业发展洞察市场商机以产业政策、资讯、行业分析、评论为主，栏目包括：资讯，关注，特别策划，市场观察，企业成长，人物特写，对话，管理，商情自创刊以来，始终坚持“三位一体”办刊特色，实现纸介期刊、网站、光盘多种形式的立体出版，刊网互动，每季度还免费赠送海量信息光盘，更多精彩、更多资讯，真正搭建起连接电力行业用户与电力设备制造业供应商之间沟通的立体平台。

随着社会发展的需要，电力事业对国家的发展和人民的生活起到了极大的推动作用。文章就如何加强用电管理，为企业增效益，真正实现新形势下供电企业社会效益、经济效益相统一，探讨了个人实践经验。

在实行农网(两改一同价)后，实行统一规范化管理，通过农网改造，大大降低了用电价格，减轻了农民群众经济负担，使广大人民群众得到实惠，得到广大人民群众的赞扬。然而由于一些用户盗窃电能或拖欠电费现象严重，电网线损严重、电费回收率下降，直接影响企业的经济效益，管理难度也随之加大，因此，如何加强用电管理，为企业增效益，真正实现新形势下供电企业社会效益、经济效益相统一，是目前值得我们探讨的一大课题。

一、完善企业内部管理体制

改革是社会发展的动力，是企业发展的源泉，供电企业要想在经营管理上更进一步，首先必须要针对当前供电范围扩大、管理难度随之加大的现实困难，立足以人为本，改革内部经营管理体制，充分调动职工的主观能动性，不断提高企业的管理水平和效益。

1.建立公平、公开、公正竞争上岗机制

单位用人必须采取聘用上岗的方式，在企业内部彻底打破铁饭碗的做法，坚持干部能上能下，职工能进能出，收入能高能低的原则;建立公开招聘、公平竞争、公正用人机制;使全体员工多加强政治理论和技术业务学习，自我加压，树立经营管理紧迫感和危机感;岗位机制要实行动态管理，促使员工形成一个时时学习业务、时时严格要求自己提高思想素质的良好氛围，做到人人业务技能强、积极向上工作的局面，只有这样才能为搞好企业经营管理提供强大的动力。

2.建立绩效考核管理责任制

由局长、副局长抓主线，做到一级抓一级，层层抓落实，充分发挥激励机制的作用，调动广大干部职工的积极主动性和创造性。建立健全和不断完善单位的考核管理办法，经职工代表大会讨论，讨论通过立即执行。对企业内部各基层单位要定期进行经济效益指标考核，对各部门的指标完成情况要和奖金相挂钩，认真考核，严格执行。

3.建立定岗定责制度

对企业内各职能部门的管理岗位及管理权限做进一步的规范，做到职责分明，责任落实到岗，使各部门各职工各尽所能，做到既分工又协作，共同做好工作，提高工作效率。

4.建立网络平台，收集采纳治企良策

网络信息时代是当今企事业发展不可缺少的一部分，很多工作都用到网络，我们要充分利用好这个网络平台，建立起企业职工论坛，让职工人人都有发言权，人人都有发言的机会，谈谈对企业发展有哪些更好的建议和想法，哪些工作需要做什么改进等等，这样做会对企业的管理工作起到非常积极的推动作用。

二、强化降损管理，增加经济效益

综合线损率是供电企业最重要的经济效益指标之—，由于目前农网用电负荷面广量少，配电设施布局不合理，线路残旧，抄表不及时，导致线损严重，直接导致营运成本的增加，因此，能否降低线损率是供电企业提高经济效益的关键。当前，要结合经营过程的各个环节，必须弄清降损的思路，让每个关口都能做到规范化管理，力求从管理中增加效益。

1.强化用电营销管理

首先，认真做好各供电区内用电客户的详细数据统计，各司其责，要定期集中召开营销经济分析会，找出工作中出现的漏洞和不足。其次，要使用电客户的档案管理标准化、规范化，加强营销部门的抄、收、核管理工作，认真管理好营销电费台帐，对应收电费实行严格考核管理，发现问题并及时解决问题。

2.强化计量装置管理

目前还有相当部分用户的电能表应该进入校验期而没进行校验，这样的用电客户还占有相当数量，这会对电能计量的准确度有直接影响，也是偷漏电的原因之—，所以必须加强对现有计量装置的校验工作。用电检查部门要定期到用电客户进行用电检查，发现计量装置问题及时处理，尽最大力量减少不必要的损失。特别是对关口表的重点用户要定期校验电能表，不定期进行抽查，同时对台区和各分支线路要设立考核表计随时对线损情况进行跟踪考核，减少不必要的内耗，进一步提高企业的管理收入。

3.加强营运成本管理

供电企业一是必须从单位实际情况出发，大力加强营运成本的科学管理，推进内部财务管理各项规章制度的落实，严格财务开支，建立财务预算约束机制，规范财务审批手续，堵塞各种不必要的开支漏洞。二是加强电网经济运行管理，降低购电成本，优化购电结构，在兼顾社会效益的情况下，按成本核算原则，加强结构调控，以达到购电成本最小化。三是要认真做好工程项目投资可行性分析，切实降低投资成本。建设和改造农村电网是农电管理的重要环节，对农网进行大规模的改造势在必行，因此，必须建立项目投资可行性制度，贯彻效益优先观念，加强科学决策，降低工程项目成本，使有限的资金发挥最大的投资效益，总之，要通过强化以上几个方面的规范化、科学化管理，减少损耗，增进效益，尽最大限度从管理中实现增加经济效益的目标。

三、整治供用电秩序，从法制中增加效益

随着供电企业管理区域范围的扩大，一些不法分子利用薄弱环节大肆窃用电能及电能装置，甚至还盗窃配电变压器、导线、水泥杆等重要电力设施，这势必严重影响供用电秩序，造成大面积的人为停电，造成很大的直接和间接损失。同时，用户拖欠电费问题现象仍然存在，特别是一些临时个体户尤为严重，因而影响了企业的资金周转和正常运行，破坏了供用电的经济运行秩序，在很大程度上制约了电力建设和发展。因此，整治和规范供用电秩序，实现依法治电，是推动供用电管理水平的重要环节，也是实现企业管理增效益的有效手段。

1.大力做好宣传工作，提高群众法制观念

工作中要采取各种形式把电力法规及相关政策等深入到客户中去，如采取悬挂标语、宣传车的广播、电视媒体等多种形式，广泛深入开展电力法的宣传教育活动，使电力法深入人心，提高群众依法用电的意识和观念，形成懂法、守法、依法用电的环境氛围，杜绝违法用电的现象发生。

2.加大用电检查力度

坚决打击偷窃电能和盗窃电力设施设备行为。要层层落实区域管理责任制，建立定期和不定期相结合的用电巡查管理制度，要突出重点区域，抓住典型，依法给予从重查处，打击犯罪分子，教育广大群众。对检举窃电的用户要加以保密，要按规定给予适当的奖励，以鼓励他们的正当行为。

3.采取有利措施追缴电费，以提高电费回收率

在加强追收电费宣传的基础上，—方面，要查清、核实各欠费用电客户情况，尤其是临时个体户等欠费大户，要分片分组落实，耐心做好工作，使其自觉交清拖欠电费。另—方面，要与用户签定缴交电费协议书和用电管理合同。对还清电费有困难的可实行分期、分批限期缴清电费，对教育说服无效的顽固用户、老大难用户，应该坚决依照《电力法》的规定向人民法院申请支付或提起民事诉讼，用法律武器追缴电费，以维护企业的经济利益。

总之，要把依法治电贯穿于管理的各个方面，体现在解决问题的各个层次，在新形势下把供电管理推向一个新台阶。

四、加强农村电网建设与改造

电网是电力企业生产的生命线。电网设施的好坏，关系到电网安全程度和效益质量的高低。综合线损率降不下来，最重要的原因就是农村配电网损耗幅度大，就笔者所在城市情况来看，配电结构有的还不合理，还有些输出配电设备设施老化程度严重亟待更换，运行中高损耗变压器仍存在，低压线路还有采用裸铝等劣质导线架设，致使线损率增高，安全系数低，随时都有危及人身安全的可能。这样的配电设施，必会影响到线损率，也直接影响经济效益。因此，加强农村电网建设已成必然趋势。

1.认真开展农村电网改造可行性研究，全面做好农网改造规划

组织专业技术人员对本区域内的农网情况进行深入调查。按照确保安全，效益优先，统一规划，分步实施的原则，开展改造项目的可行性研究。科学做好农网改造规划、设计、工程预算等基础性工作。要根据实际突出重点，优先解决好用电量多、人口集中、线损率高的10kV级以下配电台区的建设与改造。

2.制定农网改造工程管理制度，确保农改工程正常有序进行

农网改造是一项系统工程，涉及范围广，为严格管理，必须认真制定建设与改造工程的相关规定，把工程勘测、设计、施工、资金管理、材料供应管理等各个环节都纳入规范化、制度化的轨道。

3.落实项目责任制，保证按质按量完成任务

农改工程项目多，为加快建设与改造步伐，提高投资效益，必须实行工程责任制。由部门领导作为总负责人，副职领导为质量、安全第一的责任人，负责区域内改造工程项目审核及安全质量等具体事项的协调工作。在建设改造过程中，要抓好施工单位的技术和质量关，实行工程质量负责制度。对实施不利的或管理不到位而造成安全事故的，或因质量问题造成一定经济损失的，要按责任制的规定追究责任人的相关责任。要切实加强各个项目建设监督检查工作，认真把好工程质量验收关，确保工程保质保量完成任务，力争快速有效改善农村电网运行质量，为争创经营效益奠定基础。

五、建立用电管理制度，加强对外宣传工作

第一，不得擅自改装、加装、拆卸供电设施。

第二，禁止私拉、乱接电源和宽带网线。

第三，禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施，如有违反规定造成损失或事故的，除加倍赔偿外要追究相应责任;工作人员对上述行为发现不予以制止而造成的后果同样负重要责任。

第四，下班后，各位工作人员尤其是最后一个离开工作场所的，要自觉关闭电脑、照明灯等所有用电设备，节约用电杜绝浪费。

第五，奖励制度。对严格执行操作规程，认真落实专责班长责任制，年度内无责任事故的部门给予用电安全奖励;对各项记录齐全，标牌齐全，能按规定使用劳保用品的无违章行为的单位给予奖励;对及时发现严重违章行为消除重大用电隐患的个人进行一次性奖励。

第六，处罚制度。发现一次违反操作规程(包括未按规定关闭用电设备)的行为、用电管理制度执行不严格的操作者要给予一定的罚款;对电器线路安装不合规格者进行一定的罚款;对不按规定要求安装电器设备因而造成电气设备损坏或存在重大隐患的人员进行—定的罚款。

总之，要想做好企业的用电管理工作，必须始终坚持以增创效益为中心，坚持以内部管理体制改革为动力，以降损管理为重点，以依法治电为手段，以提高电网运行质量为基础保障。只有这样才能最大限度提高供电管理水平，提高企业的经济效益，实现社会效益和经济效益相统一，真正实现人民电业为人民的宗旨，开创电力事业新局面，为我国电力事业的发展作出新贡献。

工商企业管理论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登工商企业管理论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、工商企业管理论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有工商企业管理论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。