企业内部财务管理目标建设的途径

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-10-13 14:20

企业管理的重中之重就是财务管理，一个财务规范化的企业才能长远发展，财务管理涉及日常会计处理、职责分离、授权审批等等内容，这些环节和内容都需要企业进行行之有效的控制与管理。

《财会研究》自一九八○年创刊以来，荣获多项荣誉，深受全国财经界人士好评。为进一步拓展《财会研究》品牌,扩大《财会研究》影响,《财会研究》杂志创办了这个网站。该网站集成了在线投稿系统和会员稿件自助管理系统，方便广大读者作者阅读、投稿、发表、查询。希望全国财经界人士积极支持《财会研究》网站的发展，相信明天我们将做的更好!

企业要进行系统操作控制。对每个会计人员要进行身份确认及业务授权，操作人员只能按照业务授权进行操作，不能越权操作。其次是进行系统维护控制。企业必须指定专业人员定期对系统的硬件和软件进行检查和维护，对检查出的问题及时进行处理并作相应记录，及时对软件和硬件进行升级，以确保系统的安全和系统运行的效率。

1、企业内部会计控制目标

企业内部会计控制应当达到以下基本目标：规范单位会计行为，保证会计资料真实、完整。堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护单位资产的安全、完整。确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行。企业应在合理保证上述目标的基础上设计内部会计控制相关制度。

2、企业内部会计控制措施

2.1不相容职业相互分离控制。合理设置会计及相关工作岗位，明确其主要职责，对可能发生风险的岗位要相互分离、互相制约。不相容的职务一般包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经管与稽核检查、授权批准与监督检查等。职务分离是内部控制的重要手段之一，实施职务分离可以有效防止因职权过度集中产生的违纪、违法行为发生。职务分离可以让不相容岗位相互制约和监督，从而实现内部控制的管理目标。一般情况下，单位的经济业务活动通常可以划分为授权、签发、核准、执行和记录五个步骤。如果上述每一步都有相对独立的人员或部门分别实施或执行，就能够保证不相容职务的分离，从而便于内部控制作用的发挥。

2.2授权批准控制。授权批准控制是指企业在办理各项经济业务时要有规定的授权批准程序，明确各单位办理各项经济业务的职责、权限和业务流程。企业所有经营活动都应规范审核审批程序，确保事事有监管。明确各级人员审批内容和审批责任，确保责任清晰。明确各类经济业务审批程序，严格控制越级审批、违规审批，确保流程化运作，层层把关、落实。

2.3会计系统控制。会计系统控制要求企业依据《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度，制定适合本企业的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务报告以及相关信息披露的处理程序，规范会计政策的选用标准和审批程序，建立、完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能，确保企业财务报告真实、可靠和完整。

会计系统控制是记录、分类、汇总、分析企业发生的各项经济业务，并合理保证相关资产和负债真实、合法，为企业会计信息使用者提供合理参考依据的管理手段。会计信息控制包括会计人员岗位职责控制、会计档案控制、会计科目及报告控制等。会计人员岗位职责控制是指在明确规定会计人员工作岗位的职责和权限，并把相关规定具体落实到会计人员实际工作中的管理方式。会计人员岗位控制是贯彻落实国家相关财经法律法规的要求，也是规范会计人员工作业务流程，加强内部管理的需要。企业应根据自己单位的实际情况，在会计机构内部确定职责清晰、层次分明的岗位管理体系。会计档案主要包括财务报告、会计账簿、会计凭证、对账资料、内部票据等，企业应当按照《会计法》的要求保存管理会计档案，并结合单位实际需要，对会计档案的收集、整理、鉴定、编目、销毁和借还利用等内容制定相关制度，要有专人负责并在实际工作中严格按照控制制度要求执行。会计科目及会计报告管理。企业要依据国家统一会计制度的要求，结合企业经营管理需要，设置明细科目、部门核算、项目核算等，确保统一口径、统一核算，以提高会计报表合并的时效性和准确性。还要建立完善的财务报告管理体系，包括会计报表、分析报表、成本报表、对账报表、经营信息快报，并制定财务报告编制奖惩管理机制，确保财务报告信息真实、完整、及时、统一和安全。

2.4预算控制。预算控制就是要求企业从各个基础单位做起，实施全面预算管理，制定规范的预算编制、审核、下达、执行等管理制度，严格按照预算控制和约束企业的行为。预算控制应包括企业全部的经营内容，通过定期的预算检查考核，能够及时发现影响预算完成的因素，并能及时采取相关措施，确保预算的严格执行。企业通过全面预算控制，对各基层单位的经营目标进行细化控制，可以有效保证各项工作目标的顺利实现，提高企业的整体效益与效率。

2.5财产保全控制。实物保全控制是指企业应当建立财产物资的日常管理规章及定期盘点制度，制定财产登记、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保企业的各项财产安全、完整，避免缺失和毁坏。同时还要制定限制接近的措施和财产处理的相关规定。通过执行财产保全的相关措施，能够有效加强实物资产的保管控制，从而使企业资产能够更好地发挥功能作用，更好地为企业创造价值。

2.6风险控制。企业的风险存在于生产经营的整个过程，包括经营风险和财务风险两大类。从会计内部控制方面主要应该注意财务风险的防范和控制。受宏观经济环境、金融市场因素及政治、法律等因素影响，企业风险控制任务较重。首先要树立风险防范意识，重视风险防范工作，建立有效的风险防范机制。其次要建立财务风险预警系统，定期进行现金流量、应收账款周转情况分析，从而对企业资金周转情况进行分析，掌握企业偿债能力、获利能力及经济效益情况，有效防范财务风险。另外，对发生财务风险较高的投资行为、筹资行为，要采取科学的方法进行分析，如量本利分析法、净现值法等，保证决策科学有效，避免因决策失误造成损失。

2.7信息技术控制。在信息化环境下，企业内部会计控制的方式有了许多新的特点，如数据存储的磁性化，数据处理的集中化、自动化，会计人员业务知识的多面化，会计信息的共享等。这些会计信息系统自身的特点，也增加了会计工作的风险。如开发和设计中存在的设计失败的风险，操作不规范和玩忽职守造成的数据错误或丢失的风险，计算机维护不当造成的系统无法正常工作的风险及其他不可控制的风险。针对以上风险，管理当局要制定相应的控制措施，才能保证内部会计控制安全有效。

工商企业管理论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登工商企业管理论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、工商企业管理论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有工商企业管理论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。