企业安全监察现状以及方法

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-10-14 11:36

生产企业的平稳运营需要安全监察的有力监督，企业需要定期或是不定期的进行安全监察管理，及时发现生产中的不足与问题，及时修正，才能预防生产中的安全事故。

《工业安全与环保》工业科技杂志，创刊于1975年，为原冶金，电力、化工、建材、等15个部委联合创办，武汉安全环保研究院主办，国内外公开发行的国家级技术类刊物，已有27年的历史，是国内最早的安全环保科技期刊之一。感谢广大作者与读者多年来我刊的支持，欢迎新老朋友订阅。本刊由邮局发行，邮发代是38-4，也可直接向本刊编辑部订阅，大16开，可预订全年合订本。

安全监察是一种运用国家权力，对生产企业和生产管理部门履行安全职责，执行有关安全生产法规、政策的情况，依法进行监察、纠正和惩罚的工作。在目前的安全生产管理体制下，企业安全生产目标的完成是通过控制事故的发生来实现的。所以，防止或控制事故的发生，成为企业安全生产的核心工作。如何更好的防止或减少企业事故的发生，是我们安全监察从业人员一直努力的目标。

前言：

电力安全监察是指电力安全监察部门和安全监察人员，依据国家法律和行业有关规定，对行业内部各企业或企业内部各生产管理和有关部门，贯彻国家、行业安全生产规定和生产安全情况进行的监督检查活动。电力行业和企业内部自上而下、各个层次的安全监察部门和人员，构成了电力行业和企业的安全监察体系。它具有双重职能：一方面是运用行政和上级赋予的职权，对电力生产和建设全过程的人身与设备的安全进行监察，这种监察职能具有一定的权威性、公正性和带有强制性的特征;另一方面，又作为安全管理的综合部门，协助领导抓好安全管理工作，开展各项安全活动，具有安全管理的职能。

一 电力安全监察理念的研究

1.1 研究现状

目前，大多数电力企业都提出了自己的安全理念，以明确企业安全管理总体思路。如电网公司提出了“一切事故都可以预防”的安全理念，明确了公司的安全管理方针、思路、目标和主要矛盾等基本内容;国家电网公司提出了“相互关爱、共保平安”的安全理念，大唐集团公司提出了“生命至上、安全第一”的安全理念。但还没有电力企业明确提出安全监察理念，更没有形成行业内统一认可的安全监察理念。

国内已有一些行业开始对安全监察理念进行研究。如在煤矿安全监察系统，已经有基层单位开展了安全监察理念的研究，并用以指向实

践;但也还没有形成行业内统一认可的安全监察理念。那么，电力行业是否有必要开展安全监察理念研究呢?众所周知，电力企业的安全管理是通过安全生产保证体系和安全生产监督体系共同实施的，两个体系各司其职、各负其责、密切配合;安全理念是两大体系都必须遵守的安全管理总的指向思想。但作为安全生产管理两大体系之一的安全生产监督体系，有着自己的业务特点，如何落实安全理念?如何将安全生产管理工作的总体要求落实到安全监察工作中去?安全监察管理的主要矛盾是什么?应该采用什么样的科学方法? 这些都是影响安全监察管理发展的基础性问题。只有回答了这些问题，才能统一安全监察管理的指向思想，明确其发展方向。

1.2 研究目标

研究目标就是：要用一句话提炼出企业的安全监察理念。这个理念要与。安全第一，预防为主，综合治理“的安全生产方针和。一切事故都可以预防”的安全理念一脉相承，是安全生产方针和安全理念在安全监察工作中的具体体现;要明确安全监察工作的主线、要领，体现安全监察工作的核心业务和基本要求;要继承发扬电力系统多年来安全监察管理的成功经验、成熟做法和核心思想，并吸收国内外先进的安全管理理论，摒弃僵化、落后的管理方法;要突出主题、简洁明快，便于员工记忆。

二 电力安全监察理念的研究方法.成果及意义

2.1 研究方法

2.1.1 文献研究法

文献研究法是指从研究课题的历史出发，搜集与该课题有关的文献资料，从中抽取出有规律性的东西，并在此基础上进一步调查、分

析，展开深层次的研究。一直以来，电力行业在生产方面实行的是“电力安全监察制度”，电力部门也从上到下都建立了较为完善的安全监察体系，并随着电力行业的发展不断加强和深化该体系，培养了大量的安全监察管理人才，同时创造，积累了大量的管理成果，并通过各种规章制度、行业规程、论文报告等不断将其传承和发扬。通过收集整理、查询分析大量的安全管理文献，并对各种规章制度、论文报告进行深入研究，总结提炼了我国电力行业发展过程中安全监察体系从无到有、逐步走向成熟的过程中所积累的成功经验，坚持的基本原则和思路，采用的基本方法等内容，并进行逐一对比分析，同时剖析了安全监察体系发展历程中受到的冲击以及教训。深入研究了安全目标管理、安全责任制、安全监督检查等传统安全管理手段的重要作用和存在的不足，并与当前国际先进的安全管理思想、方法进行了对比分析。

2.1.2 头脑风暴法

头脑风暴法是指通过召开专题会议，发挥专家的群体决策作用，尽可能激发专家的创造性，使他们畅所欲言、各抒己见。邀请企业内部

安全管理专家，基层单位安监负责人和外单位安全管理专家，采用头脑风暴法对安全监察理念进行研讨，在融洽轻松的会议气氛中请专家

发表自己的意见。与会专家从不同的侧面、结合本单位实际和个人安全管理工作经验提出了“控风险严在事前，全过程共铸安全”、“以制度和措施来消除物的不安全因素，用关爱和文化来引导人的安全行为”、“求真务实抓安全，巩固规范谋发展”等一系列安全监察理念。通过对专家意见的分析、讨论，在以下几个方面达成了统一认识：一是安全监察管理要充分体现预防的思想，这不仅是对“安全第一，预防为主，综合治理”方针的贯彻落实，更是扭转“以事故为中心”的事后安全管理的重要理论依据。只有将关口前移，提前预防、超前监督，才能有效防止事故的发生。二是安全监察管理应该采用风险管理

的思想，以风险为安全管理的丰要对象。风险管理也是当今国际先进的主流安全管理思想。三是安全监察管理要体现责任，以责任的履行确保安全管理到位。

2.1.3 社会调查法

社会调查法是指有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象的现状，借以发现存在的问题，探索有关规律。采用社会调查法，对企业内部86 位基层单位安监负责人就安全监察管理的定位、安全生产保证体系与安全生产监督体系的区别、安全监察管理的重心等问题进行了专题问卷调查。从调查情况看，多数基层单位安监负责人没有理解风险管理的思想，对过程管理的重要性认识不足，仍然侧重于结果管理，少数基层单位分管安全生产的领导不清楚安全生产保证体系和监督体系的职能及定位。所以，用安全监察理念来统一安监人员、分管领导，特别是基层安监人员和分管领导对安全监察管理的认识迫在眉睫。要通过安全监察理念的宣传，使电力行业的职工对安全监察管理的思想、理论、方法都能众所周知。

2.2 研究成果

经过研究，最终提出了“安全风险关键在掌控，安全管理中心是责任”的安全监察理念。安全监察工作以实现安全风险的可控、在控为目的，紧抓风险管理主线，前移关口，超前管理;摒弃“重结果、轻过程”的思想，大力推行全过程风险管理，完善安全生产责任传递机制，确保责任到位，安全生产两大体系各司其职，各负其责。

2.3 研究意义

2.3.1 率先在国内提出电力安全监察理念。填补了国内电力行业安全监察理念研究的空白，为兄弟单位深化安全监察管理工作提供了一定的借鉴，为电力安全监察管理事业的发展进行了有效的探索，为国内安全监察管理工作的创新进行了有益尝试。

2.3.2 明确了安全监察管理工作的根本目的和主要矛盾。“掌控风险”指明了工作的主攻方向，即以实现安全风险的可控、在控为目的，以风险管理为主线开展工作，由“以事故为对象的安全管理”向“以风险为对象的安全管理”转变;充分体现了“预防为主”的思想，前移关口，超前管理，是对“一切事故都可以预防”安全理念的最好诠释。掌控风险，首先要掌握了解风险，要对安全生产各个环节的风险进行辨识评估;其次要控制风险，要根据风险评估的结果制定并落实控制措施，将风险降低到可接受范围内;再次要跟踪风险，按照体系管理PDCA 的方法，实现对风险的闭环管理。通过对风险的控制将事故消灭在萌芽之前，从而实现“一切事故都可以预防”。

2.3.3 将风险管理和责任管理固化为安全监察管理的2 种最根本、最重要的方法。风险管理就是要通过在企业安全生产管理的各个环节全过程执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立，健全风险管理体系，包括风险管理策略，风险管理的组织职能体系，风险辨识、评估、分级控制和风险管理监督等，从而确保安全生产风险可控、在控。责任管理就是要以责任为中心，建立、健全安全生产责任制，明确各级领导、各职能部门、各岗位人员在生产经营过程中应负的安全生产责任，通过管理标准、工作标准等来明确责任，以对标准的刚性执行来履行责任，以对标准的执行度来检验责任的履行是否到位。岗位风险分析是确定安全责任的前提，明确r 岗位的风险，安全责任才有依据。责任制的建立与落实要以各级一把手责任为核心，将风险控制责任作为责任制的重要内容，建立、健全履责评价和奖惩机制。从各类事故统计分析可知，80%以上的事故都直接或间接与人的不安全行为有关，而不安全行为都反映出责任的缺失。深入分析后，还会发现责任缺失是各类事故发生的共同原因。

2.3.4 安全监察理念的研究将有助于丰富安全文化，有助于安全管理水平的进一步提高，有助于安全生产管理整体功能的发挥。

企业安全文化是核心安全价值观和安全行为表象、氛围的总和，安全价值观是安全文化的里层结构，行为表象、氛围是安全文化的表层结构，核心价值观通过法规、制度传递并影响安全行为。安全理念是企业安全价值观的重要组成部分，安全监察理念的提出不仅使“一切事故都可以预防”的安全理念在安全生产监督体系落脚生根，更丰富了安全价值观和安全文化。

安全监察理念指明了安全监察管理的主要矛盾，将风险作为安全管理的主要对象，进而固化了风险管理和责任管理这2 种最根本、最重要的方法，让安全监察管理人员、特别是新加入安监队伍的人员清晰地掌握工作重点和方法，对提高安全监察管理人员的业务技能和整体素质将产生巨大的推动作用，从而助推企业整体安全监察管理水平的提高。

“责任”强调了分工协作、各司其职、各负其责，在“掌控风险”的总目标指引下，促进安全生产保证体系和监督体系的密切配合，形成最大合力，发挥安全管理整体功能，为企业发展铸就坚实的安全基础。

三 结束语：

为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，深入践行“一切事故都可以预防”的安全理念，着力提高安全监察队伍的整体素质和业务技能，某电网公司组织开展了安全监察理念研究，以总结电力系统多年来安全监察管理的成功经验和成熟做法，提炼安全监察管理的指向思想、基础理论和一般方法，并将之固化为安全监察理念，从而加强安全监察体系建设，丰富安全文化内涵，增强企业安全管理软实力。

参考文献：

[1]张良楼，徐凤.浅议做好电力安全管理工作的对策[J].经营管理者，2011(2).

[2]张涛.加强电力企业安全生产管理对策建议[J].价值工程，2010(2).

[3]李炜.试论安全监察工作在电力安全生产中的方法[J].科技资讯.2009(3).

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