如何建立国有企业集团成本管理体系

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-10-21 12:39

成本管理的关键成本的控制，因此，如何加强成本管理，提高经济效益对于企业来说是极为重要的，本文就针对如何进行企业成本管理进行探讨与研究。

《公司治理评论》经济管理类杂志，是由李维安编写、经济科学出版社出版的一本书，是关于公司治理方面的参考书。主要栏目：研究报告、文献综述、简报、专题研究。

一、建立企业集团成本管理体系的目的

1、建立企业集团成本管理体系有助于真正落实母子公司体制，正确处理好促进企业发展与加强成本管理的关系，以及企业集团内部在成本管理方面的责、权、利关系。因为集权与分权是一对矛盾体，只有把握好“度”，才能上下贯通。过度分权和高度集权都不利于集团的宏观控制及发挥下属企业的积极性和整体优势。

2、建立企业集团成本管理体系，有助于企业集团宏观经济决策的实施以及成本管理调控职能的实现，因为企业集团必须树立“大成本”意识，关注企业成本与实现集团经营战略、经营决策、经营目标的关系。

3、建立企业集团成本管理体系，有助于提高集团内生产要素的营运效果，实现生产耗费与价值补偿的统一，促进生产要素合理流动，实现资源的优化配置。

二、企业集团成本管理机制的确立

企业集团与非企业集团相比，主要在经营规模、抵御市场经营风险、资源优势互补等方面优势显著。但发挥集团优势，并不是企业集团在宏观管理上的弱化，在财务约束上的软化，而是从集团整体利益考虑，如何集中部分宏观决策权力，强化管理与监督职能，下放部分企业自主经营权力，充分调动下属企业的积极性，从而确保集团总体战略的实施。国有企业集团成本管理机制的确立正是沿袭此思路。根据改制后的国有企业集团实际情况，实行“适权控制、目标—责任制与利润中心自主决策、集团考核、财会综合”的原则。

“适权控制”指企业集团应树立“大成本”观念，按成本额的大小、集中性、地域性及对企业集团总体目标的影响程度，来划分管辖范围，确立哪些成本项目集中，哪些下放，做到责、权、利明确，管理到位。“目标—责任制与利润中心自主决策”是指对集团下达的目标成本，下属企业应自动转换为责任成本，自主决策，建立责任成本控制系统并予以落实，完成目标。“集团考核”是指集团根据下达的目标成本，自主决策，建立责任成本控制系统并予以落实，完成目标。“集团考核”是指集团根据下达的目标成本，对下属企业实行定时综合指标考核，一是目标成本完成情况，二是有关成本效益指标完成情况。“财会综合”是指企业集团编制合并会计报表，反映整体成本完成情况，以找出差距。

三、确立“大成本”观

企业集团应确立“大成本”观，不断搜寻成本源、成本故障与比较成本，加强控制。企业大成本的实质不仅仅是指商品生产过程中或企业提供劳务过程中所耗费的生产成本，而是指从建造生产商品的工具设施投入开始，到商品销售的货币资金回笼为止，企业所发生的一切耗费以及在资金调度、税收筹划等经济行为过程中所发生的机会成本与比较成本。根据企业集团成本管理的需要，可将“大成本”内容划分如下：

1、生产成本控制。由于生产成本的依附性和集团的不可控性，该项成本控制由集团下属企业完成。应遵循“目标—责任制与利润中心自主决策”及“集团考核”的原则，集团只抓目标成本的制定与考核工作。目标成本的制定应科学合理，要先有上层整体目标，后有下属个体目标;目标成本考核应尊重事实，不搞平衡，严格执行，及时纠偏。

2、工程成本控制。主要指集团内大型设备的购置成本控制、集团内部营业租赁公司租赁成本控制、新上项目建设成本及新产品开发成本控制以及老产品改造、厂房改扩建成本的控制。工程成本控制一是事前控制“成本源”;二是对发生额价值较大的进行重点控制。集团下属企业上项目先提出可行性研究报告，由企业集团根据总体规划统筹安排，适时审批。

3、资金成本控制。企业取得和使用资金而支付的各种费用，包括资金占用费、资金筹集费及资金调度节支比较成本，由集团统一管理。一是集团货币资金统一集中开户，按现金支出计划统筹拨款，二是对资金使用实行成本管理，按市场利率计息。

4、税收成本控制。税收计算和缴纳，原则上由集团统一进行管理，但由于税费实行就地纳税及集团下属企业有可能跨地区经营，给税收成本控制带来一定困难，集团应尽力争取对未跨省界或地区界限的企业实行集中控制(或分片集中)。

5、资本营运成本控制。资本营运是通过资本流动、组合、优化配置来提高资本使用效益的。集团企业资本营运主要包括企业的收购与兼并、企业重组、融资租赁，以及资本扩张或收缩的选择。由于资本营运操作的复杂性，集团企业应建立专门的机构和组织，负责资本经营的日常决策与管理，或针对某项具体资本运作方式，成立临时组织进行操作。资本投入的选择。主要是考虑资本的投向及转向，实现资本的安全及增值效应。同时，应建立资本投入约束机制，明确责任主体和责任目标，实现低成本扩张。企业的兼并与收购。低成本是企业兼并与收购的主要价值取向，同时应考虑对兼并与收购资本的预期收益，及对兼并与收购资本投资的机会成本的比较。企业的重组。主要是通过调整企业资本结构，降低企业固定的利息费用，增大企业安全边际，缓解资金供需矛盾。

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