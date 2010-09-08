企业经济管理中的若干问题分析及对策

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-11-18 14:23

近年来，我国的社会经济不断发展。在国内经济一片繁荣的市场环境中，许多企业得到了自身发展的重要时机。然而，竞争激烈程度的提升，使许多国内企业认识到企业管理的重要性，特别是企业经济管理科学度对企业发展的重要影响。

《技术经济与管理研究》杂志1980年创刊。由山西人民政府经济研究中心(现山西省人民政府改革与发展研究中心)主管、主办。她是一本面向政府，企业和科研院校的学术性，普及性兼顾的综合性刊物。刊物内容主要是介绍国内外技术经济和管理方面的研究成果以及前沿发展方向，交流宏观、微观改革学术成果和工作经验。

随着社会经济的快速发展，越来越多的企业出现在社会经济活动当中，成为社会经济的活动体。这就使得企业间的经济竞争越来越激烈。企业要想实现自身实力的提高与经济效益的提升，就要将企业的管理工作地位进行提升。经济管理是企业管理工作的重要组成内容，也是影响企业管理工作质量的重要因素。企业经济管理水平对企业发展动力的激发具有极为深远的作用。然而，在许多企业的实际管理过程中，经济管理问题越来越多。因此，笔者对企业经济管理中的若干问题进行分析并提出具体的整改建议。

从宏观角度来看，虽然一些企业的发展实力与动力有所提高，但企业内部的经济管理层面还存在一些漏洞。提高企业的经济管理水平，以经济管理促进企业管理质量的提高，实现企业竞争实力的提升已经成为当代企业管理者的共识。

一、企业经济管理若干问题

企业经济管理的思想、方法以及人才储备都是影响企业管理质量的重要因素。企业的经济管理问题主要有以下几个方面。

1.思想方法落后

就当前企业在经济管理方面的思想与方法来看，还存在着严重的滞后性。特别是一些企业的最高管理者，仍然用传统的经济管理思想指导现代企业的经济管理行为。企业的管理人员将企业的经济效益作为衡量经济管理水平的重要依据。以至于许多管理人员认为“将企业的经济效益提高，就提高了经济管理水平”，进而在进行经济管理工作时，一心看重经济利润的实现，忽略了企业决策与投资过程中的一些现实问题。更有管理人员将企业的短期利益作为重点，忽视企业的长远利益实现。这些落后的经济管理方法与思想的运用对提高企业竞争力极为不利。

2.专业人才缺乏

经济管理专业性人才是企业进行经济管理工作的重要支撑，经济管理人才的缺乏使得当代企业的经济管理工作举步维艰。企业缺少经济管理专业人才，主要是企业的人力资源管理工作做得不到位，缺乏科学的人力资源管理制度与方法引起的。一些企业的人力配置方案是由企业的最高管理者个人制定的，具有一定的主观性，不能够满足企业发展的实际需求。因此，许多员工不能被安排在符合他们个人兴趣与爱好的岗位之上。这就使得企业中存在一些没有经济管理经验与管理能力的人员在从事经济管理工作。因此，加强企业的人力资源改革成为了当代企业经济管理水平提高的必要之举。

3.整体性能不足

企业不同部门的配合对企业经济管理水平的提高具有较为重要的影响。有些企业在发展的过程当中，每一个部门所取得的业绩均实现了提升。而从整体来看，企业的发展效率远远赶不上各个部门单独取得的业绩效率。这就说明一些企业的各个部门之间没有实现有效且完善的联系，使得企业的经济管理工作整体质量降低。只有企业的每一个部门彼此间都实现充分地配合，企业的经济利益才能达到最高。由此可见，加强经济管理工作的整体性对企业经济利益的提高有直接作用。

二、 加强企业经济管理质量

1.建立先进的经济管理思想

企业的最高管理人员要更新自己的经济管理思想，这是企业实现经济管理水平提高的重要基础。企业的管理者要明确企业发展的目标与经济管理的重要作用，将企业的长远利益作为企业发展的持久动力，将眼光放长远。另外，在企业运营的过程当中，企业管理者要注重企业资金的使用情况，将每一笔资金的价值发挥到最大，提高资金的使用效率，例如，以减小企业生产成本的方法来实现企业经济管理水平的提高。除此之外，企业的管理者要加强正确的经济管理思想与管理方法的宣传工作，使每一位企业员工都能自觉规范自己的经济管理思想，掌握经济管理的有效方法。只有这样，企业的所有相关人员才能将企业经济管理作为工作重点，提高自身的工作效率，促进企业的发展。

2.完善经济管理制度

经济管理工作的正确进行需要科学的经济管理制度的指导。因此，建立与健全当代企业的经济管理制度是进行经济管理工作的根本。对于企业内部来讲，要建立起一个科学合理的经济制度，并要坚决执行。内部化的经济管理制度要以企业的发展现状与企业的实力作为基础。经济管理工作的责任与方向要明确，对经济管理工作的具体内容进行细化，对员工提出具体可行且严格的经济管理规范。需要注意的是，无论企业的经济管理制度存在什么样的要求，必须要将我国的法律法规作为制定依据，制度不能违反国家的法律规定。

3.健全人力资源制度

人力资源管理制度对企业人力资源的配置有着直接的影响，加强人力资源制度的全面管理，对企业经济管理人才的利用率提高有着重要作用。企业的最高管理者应正确看待人力资源管理问题，认识到自身在企业人力资源管理工作中的作用。企业的领导者不能将企业的人力资源管理工作完全放手给企业的人力资源管理部门，要加强对其人力资源管理工作的监督与验证，确保每一位工作人员的价值得到最大的发挥。另外，企业的人力资源管理部门要实施动态性的人力资源管理章程，在不同的阶段，为员工安排不同的工作任务，使员工的个人价值得到实现。人力资源管理部门要制定科学合理的工作制度，从企业的实际需求与工作人员的能力入手，为员工安排最具有个人特点的工作。加大经济管理专业人才的引进，加大对专业人才培养的投资，进而满足企业经济管理工作的要求。

三、结语

综上所述，加强企业的经济管理，对企业管理水平的提高具有重要的促进作用。笔者从当代企业经济管理中的现存问题出发，提出了应对策略。希望当代企业能正视越发激烈的市场竞争，正确对待企业管理中存在的问题，并加以有效解决。只有经济管理工作受到重视，企业的管理水平提高才有希望。愿当代企业管理科学度因重视度的提高与方法的优化而飞速发展，进而实现企业发展的持久性。

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