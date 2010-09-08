企业规章制度在建筑企业管理中的重要作用

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2016-11-22 14:29

企业的发展与壮大需要有一套行之有效的企业规章制度保驾护航，有了规章制度企业的一切行为都有了标准，企业只有在严格遵守规章的情况下进行的生产经营才是有意义的生产经营。

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规章制度是企业的“法律”，是企业进行管理的依据。作为建筑企业来说，建筑产品事关百年大计，更需要规章制度来保证。离开规章制度这个“准绳”，建筑企业的经营活动就难以有序有效开展，难以规范员工的行为，更谈不上形成竞争力，实现经济效益。

一个建筑企业通常有许多子系统组成。从投标、预算、施工、建筑成品、结算以及后勤保障，每一部分作为一个单元，在经营过程中，其运作是相对独立的，能够把每一个部分贯穿起来，就是建筑企业的规章制度。正是有了这种制度保障，建筑企业才成为一个有机整体的。可以说，建筑企业内部各单元的密切衔接，首先是规章制度的衔接。规章制度在企业各项经营活动中，处于“基石”地位，发挥着至关重要的保障作用。这种作用主要体现在：

一、顶层设计作用

任何一家企业，都是以实现经济效益为目的的。经济效益是建筑企业的最高利益所在，是建筑企业的核心命脉。如何保证建筑企业能够始终围绕这个中心来转?惟有规章制度能够解决这一问题，也就是靠制度办事，而不是靠人办事。只有规章制度，才能够统筹建筑企业内部各单元、各要素、各层次，才能解决全局性、系统性的根本问题，才能保证建筑企业的稳定性、持续性、发展力。企业成立目的在于发展的更大、更强，前期公司的经营由于成本上的制约会发展的较慢，但随后公司的人员会不断的增加，经营水平不断的提升，必须采取正规化的管理。一些有眼光的企业家，大都走上了“法治”轨道，完全按照现代企业制度的要求，通过完善的规章制度来运作企业，以保持企业的生命力。“无规距不成方圆”，从这个意义上说，规章制度在建筑企业里发挥着“顶层设计”、统揽全局的作用，是解决建筑企业最根本、最核心问题的根本出路。实践证明，越是搞得好的企业，规章制度越完善、越合理、越具有可执行性，反过来，规章制度完善的企业，落实的好的企业，基本上在经营上也不会搞的太差。要想富先修路，建筑企业要做大、做强就得先立制建章。路修得越好车跑得越快，成功的企业都有一个共同的秘诀：建立适合本企业的优良的规章管理制度。

当然，当今世界左右建筑企业命运的是市场，而不是规章制度，这是另外一个问题，不在讨论之列。

二、基础保障作用

企业管理是对企业的生产经营活动进行计划、组织、指挥、协调和控制等一系列职能的总称。规章制度对于建筑企业管理来说，它是建筑企业的“法律”，是建筑企业进行管理的依据。离开规章制度这个“准绳”，建筑企业的经营活动就难以有序有效开展，难以规范员工的行为，就难以参与市场竞争，更谈实现经济效益。一个企业的规章制度不仅是企业核心价值观核心竞争力、企业文化的具体反映，也是衡量一个企业整体管理水平的重要标志。

这种基础保障作用表现在两个方面：

一是规章制度是企业管理的基础。建章立制，是企业最基础的一项工作，其核心是就是规范程序、明确方法和途径。对建筑企业来说，离不开劳动者、原材料(半成品)、机械装备这三个要素，也就是说，只有把劳动者、建筑材料与机械装备结合起来，才能进行建筑活动。而建筑活动又不是这三者的简单结合，必须按照一定的标准、履行一定程序，按照事先的设计和一定的工序，通过采取一定的建筑工艺、充分发挥丰富的施工经验优势，才能最终形成合格的建筑成品。就建筑施工过程本身来说，投入多少人力和资源，按照什么工序，使用什么机械装备等等，都不是随意而来的，都有各自科学、严格的技术规范，或者说是规章制度的约束。这种约束，主要是通过对人的行为的约束，明确每一个劳动者在生产过程中应该做什么，不应该做什么，必须做什么，禁止做什么，避免建筑过程中的随意性，来满足符合技术标准要求的条件。否则，建筑活动就无法进行。

二是规章制度是企业管理的依据。在建筑企业管理中，既有宏观层面的计划、组织、指挥，又有微观层面的协调、施工、控制。无论哪一个层面的东西，都是以一定的规章制度为依据和前提的。企业管理不可能由着管理人员随意去管，而必须遵守“依据”，按照程序办事，有的是国家有关法律法规，更多的是建筑企业内部根据自身需要所设立的规章制度。也就是说，建筑企业的一切生产经营活动，既要符合国家的法律法规要求，也要按照自身设立的规章制度办事，而且这种规章制度在企业内部具有强制性和约束力，要求每一个员工一体遵行。从某个角度讲，企业管理人员只不过是对规章制度执行情况作出裁判，加以纠正，而不是另设规章制度，改变游戏规则。

三、规范激励作用

规章制度的规范作用，就是将企业的经营管理活动有序化、标准化的过程。例如在建筑施工过程中，对于一些特殊关键部位，除了国家有技术规范、标准要求外，施工企业还要编制专项施工方案，对建筑工人的操作也有很多具体规定，这种规定更具体，更具有操作性，每一个员工都要在规定的范围内活动，按照规定的动作去执行，这时候，个人在专项施工方案面前好像变成了一个机器人，只有按规定操作的义务，没有或者很少有自由活动的空间。

当然，规章制度本身也有一个适应建筑材料改进进行调整的问题，而不是僵化的、一成不变的。如规章制度虽然很具体，但却很繁琐，职工难以全面掌握及指导自己的工作;规章制度强制性很强，但不排除职工会产生逆反心理，适得其反，并抑制积极性;规章制度很硬，一经制定难以更改，但是新技术、新工艺、新材料的投入使用，有可能改变原来的操作工艺、操作流程，这时候，相应的规章制度就要进行必要的调整。

规章制度的激励作用，主要体现在，规章制度作为企业内部规范员工行为的一种准则，具有为员工在生产过程中指引方向的作用。规章制度公布后，员工就清楚地知道自己享有哪些权利，怎样获得这些权利，应该履行哪些义务，如何履行义务。优秀的规章制度通过合理的权利义务及责任的设置，可以使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励其工作积极性。科学的激励制度保含有一种竞争精神，它的运行能够创造出一种良性的竞争环境，进而形成良性的竞争机制。在具有竞争性的环境中，组织成员就会受到环境的压力，这种压力将转变为员工努力工作的动力。如果把激励制度对员工创造性、革新精神和主动提高自身素质的意愿的影响考虑进去的话，激励对工作绩效的影响就更大了。

四、文化构建作用

规章制度是建筑企业文化的载体，建筑企业文化的内容要通过规章制度来体现，而且也是对建筑企业文化的一种传播和企业形象的一种宣传。

管理制度，是建筑企业文化的重要组成部分。企业管理制度的显著特点是实践性。建筑企业管理制度一经制定，就要求所有员工按章办事，行为有所规范，并在日积月累、反复实践的过程中形成一种良好的风气和优良的学习、工作习惯。先进建筑企业的发展一刻也离不开企业管理制度建设。企业管理制度建设的工作日益成为企业发展中的根本性问题，其中企业管理制度本身的规范化、有效性则属于根本的根本。

先进科学的管理制度，有助于调动员工的积极性。对于企业来说，只有在它的每一位员工的积极性、主动性和创造性都得到了充分发挥，并形成一种集体合力时，这个企业才能搞得好，成为推动企业精益生产经营工作不断前进的巨大动力。

五、保护规避作用

企业规章制度既是企业内部生产经营的需要，也是对外部市场规则的反映。当今世界，任何一家企业都不是关起门来搞好自家的生产就可以的，而是深深融入到市场这个大环境之中，企业的命运在很大程度上掌握在市场手中。特别是建筑施工企业，建筑施工企业是建筑产业固定资产投资转化的核心力量，然而高产值、低利润的生存状态长期以来一直制约着施工企业发展。

如何充分的发掘生产能力、提高工程项目的管理效率、在各种合同条件的约束之下最大限度的实现施工项目的成本目标，是当今大多数建筑施工企业所面临的亟待解决的现实问题。就企业内部来说，建筑行业的用工，大多是外来人员，如果企业不与工人签订劳动合同，不制定相应的制度对企业内部的用工行为进行规范，一方面就很可能会违反《劳动合同法》，置企业于法律和道义上的不利地位，另一方面，还会因触犯劳动者的劳动保障权利而产生显影的劳动纠纷，致使企业不得不承担相应的法律责任。

这种纠纷一旦产生，从外部来讲，企业的形象也会遭受极大伤害，降低企业的公共诚信度，最终会影响企业在整个建筑行业内的整体信誉，对企业参与市场竞争造成不利影响。制定一套比较完善规章制度，对于建筑企业而言，具有重要意义，不仅可以建立健康而良好管理秩序，同时也因其中所包含员工的行为规范及员工的责权利，对规范建筑企业的管理起着至关重要的作用。由于劳动关系具有对抗性的一面，因此，建筑企业在劳动生产过程中，劳资矛盾是无法避免的，管理者所能做到的也只是尽量缓和劳资矛盾，无法消除、杜绝劳资矛盾。当劳资矛盾爆发无法通过协调解决时，诉诸法律就是唯一的选择。劳动争议仲裁机构和法院审理劳动争议案件时，需要依据国家法规政策、劳动合同、集体合同。由于规章制度也涉及到劳资双方的权利和义务，裁判机关也会依据企业的规章制度来裁判案件。特别是在国家法规、劳动合同和集体合同对纠纷的有关事项规定不明确、不具体时，规章制度就显得尤为重要。绝大多数企业在面临劳动争议纠纷中解除劳动关系这一难题时，都输在了“规章制度”上。

规范的企业则正是在制定规章制度的时候就充分考虑所有的情形，将可能成为争议焦点的内容加以细化，并用书面的形式固定下来，一旦发生争议，这样的规章制度便能维护企业的合法权益。可以说，规章制度的重要性贯穿于企业管理和纠纷解决的全过程。

而完善的企业内部规章制度，既可以保证国家的有关法律法规在企业落到实处，避免企业的法律风险，又可以有效规范企业内部的无序行为，化解可能存在的各种潜在风险，让企业各项工作都在制度化、规范化、标准化的框架内运行，为企业的持续成长提供制度化保障。

【参考资料】：

[1]《浅谈规章制度对企业的保障作用》 《科学与财富》2010年第四期

[2]《论现代企业管理制度创新》《商业经济》2004年第11期

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