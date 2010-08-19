中国企业管理中存在问题及对策

来源：中国鸣网位置：工商企业管理论文时间：2017-07-31 13:58

企业的发展离不开企业管理工作的保障，我国企业管理的模式从传统企业管理逐渐转变为现代化企业的管理，本文对企业管理模式转变中存在的问题进行了阐述，并提出了相应的解决对策和措施。

《企业管理》杂志创刊于1980年，是我国最早的一本面向企业的专业刊物。本刊发行量大、影响面广，为中国企业改革与管理做出了突出的贡献。以其实用性、前瞻性和权威性而深受广大企业管理者、政府官员和专家的喜爱。

0 引言

所谓企业管理，指的是管理层对企业内部通过合理的组织、计划和有效的指挥、监督等环节进行的一系列企业生产经营活动，通过对企业的人力、物力和财力等资源方面进行协调，目的提高企业组织的效率。与国际企业管理相比，我国企业管理还存在着较大的差距，我国企业管理的现状存在着资金不足、企业生产规模小、产品质量偏低、技术力量和竞争力薄弱等问题。

1 企业管理问题

1.1 缺乏相应的企业管理战略首先是缺乏相应的企业管理战略。在企业的管理过程中，企业的战略问题具有很重要的作用。我国目前多数企业普遍缺乏有效的企业战略，即便有些企业有企业战略，却没有多大的实际意义。作为企业的重要资源和主要力量，企业战略的选择与构建对企业的竞争力和企业的经济效益具有巨大的影响力。

1.2 企业管理意识薄弱

其次是企业的管理意识薄弱。所谓企业的管理意识，指的是企业的管理人员能够自觉的利用各种合理有效的方法理解和认识企业的管理原则。企业的管理意识和企业管理的指导原则对企业管理具有重要的意义。因此，企业管理者要学会利用各种不同的资源，充分的组织和利用有限的资源，进行资源的合理配置，从而实现最大化的企业利润。

1.3 缺乏人才队伍的建设

人是企业创建并得以生存和发展的最根本要素之一，在企业管理过程中，人起着最重要的决定性因素。但是，我国众多企业在人力资源管理方面还存在着严重的不足，企业内部缺乏高素质的人才队伍。在人才队伍的建设方面，普遍存在着以下几个方面的问题，一是人才分布不均，企业中人才的分布不是过多就是太少 ;二是企业的薪资不合理，导致高素质人才的流失 ;三是人才的管理和服务方面体系不够健全完善 ;四是企业在员工的教育与培训方面不够规范，企业对人才的培养方面不够重视。

1.4 企业文化建设的缺失

企业文化的建设方面不足。每个企业都有其特定的企业文化，这种企业文化是建立在企业的基础之上的，都是独一无二的。因此，从某种意义上说，一个企业的企业文化是这个企能够以生存和发展的软环境，在企业的发展过程中是不可或缺、无可替代的。企业文化对企业的发展具有一定的导向作用，同时，企业文化还具有约束企业管理，增强企业的凝聚力，进行思想方面的激励等功能。但是，截至目前为止，我国还有诸多企业没有构建企业文化，或者没有形成独特的企业文化体系。

2 企业沟通方面

除了企业的资金管理、人力资源管理和项目管理，企业的管理沟通也是企业管理的重要组成部分，与国外先进的企业管理沟通相比，我国企业管理沟通还存在着较大的问题，下面对我国企业在管理沟通方面存在的问题以及相应的对策进行详细的阐述。

2.1 企业管理沟通方面的问题

我国多数企业都把追求企业经济效益放在了企业工作的第一位置，在管理方面，缺乏相应的管理沟通制度和机制的建立，企业管理层对管理沟通也不够重视，我国企业管理中，在沟通方面的管理主要存在着以下几个问题。

2.1.1 思想认识上存在偏差

企业的管理具有计划、组织、指挥和协调、控制等方面的功能，在各种管理功能中，各项功能的发挥都离不开沟通，同时，企业在业务管理方面等都离不开沟通。另外，对于企业而言，企业内部形成和谐的工作环境对于企业的发展也具有重要意义[2]。而企业和公司要营造和谐的氛围同样离不开沟通。但是，我国企业普遍忽视了对沟通的重视，造成这一现状的主要问题在于企业管理层对管理沟通存在着思想上的偏差。

2.1.2 沟通渠道单一

企业管理过程中，对管理沟通的战略目标和规划不足，多数管理沟通目标都是针对短期活动所制定的。另外，我国企业的沟通渠道过于单一，在管理沟通中，沟通信息、沟通范围、沟通方式等都对沟通成果具有一定的影响因素。在众多沟通因素当中，沟通的范围是其中重要的内容之一，沟通的范围有沟通信息决定，而沟通的信息又取决于沟通的渠道。我国企业沟通的渠道主要存在着下多上少、间接多，直接少、纵多横少等问题。我国目前企业的沟通渠道过于单一。

2.1.3 缺乏相应的机构和制度

企业没有构建相应的沟通机构和沟通制度，沟通是组织系统中的生命线，同时也是企业管理的中心内容之一，企业的管理普遍缺乏相应的管理部门，尤其是企业的管理沟通部门。企业管理也没有制定相关的管理沟通制度。导致企业的沟通普遍缺乏制度上的规范与约束，企业沟通的随意性和个人色彩都比较强烈。沟通，既是一门艺术，更是一门学科，沟通能力需要培养，与国外健全完善的沟通制度相比，我国沟通制度还存在着相当大的差距。#p#分页标题#e#

2.2 解决措施

2.2.1 加强企业管理沟通的认识

要解决上述管理沟通方面的问题，首先要解决的就是对管理沟通的认识方面的问题，只有全面充分的了解和认识了管理沟通在企业管理当中的作用和意义，确立管理沟通在企业管理中的地位，才能加强管理沟通方面的建设和管理。不管是从企业管理的职能上看，还是从企业管理的实质上看，企业管理的沟通都具有重要的作用。在企业组织中，沟通是组织系统的中心内容，企业的任何一个方面都离不开沟通，因此，企业管理者首先要明确沟通的意义和作用，加强对企业管理沟通的认识。

2.2.2 制定相应的战略目标

其次，要根据企业管理的目标和企业的具体情况，制定合理有效的企业管理沟通战略目标。在企业的关咯过程中，企业战略对企业管理的战术具有重要的影响作用，只有制定明确有效的管理战略目标，才能有效推动管理沟通机构和制度的建立。制定企业管理偷工的战略目标时，首先要根据企业既定的总体战略目标和相应的方针政策来制定管理沟通的战略目标，改善沟通环境，构建和谐的沟通氛围，才能提高管理沟通的效率，提高企业的管理效率，促进固定沟通模式的形成，最终实现企业的经营目标。

2.2.3 对管理者进行沟通培训

管理者的沟通思想、沟通理念和沟通意识直接决定着管理沟通战略的形成和实施。在管理沟通中，管理者的地位和作用决定了管理沟通的制度和策略。因此，在构建专门的管理沟通机构前，制定管理沟通的战略目标时，首先要提高管理者的沟通思想和沟通理念，对管理者和决策者进行管理沟通方面等相关知识的培训，从而提高管理者的沟通理念，强化管理者的沟通意识，最终制定出科学有效的管理沟通战略目标。

2.2.4 创建和完善相应的管理沟通制度要保证管理沟通战略目标能够有效的实施，企业就需要建立专门的企业管理沟通部门，由企业管理沟通部门负责一切企业管理沟通事物。并制定完善有效的沟通制度，通过制度配合管理沟通部门实现其职能。作为企业中的职能部门之一，管理沟通部门的职能包括参与企业沟通战略的制定 ;对企业管理沟通活动进行合理的组织、规划，在管理沟通制度的实施过程中，对其进行有效的控制，对信息沟通的效果进行评价，并提出反馈信息，通过信息的反馈，进一步完善管理沟通制度。

通过制定专门的管理沟通部门和相应的制度，能够有效改善企业管理沟通的缺位问题，提高企业管理的效果。

3 解决管理问题的对策

从总体上说，企业管理问题还存在着财务管理、人力资源管理和项目资金管理等方面的问题，针对这些问题，下面提出几条综合性的建议，从而改善我国企业管理的现状，缩小我国企业管理与国际发达国家企业管理方面的问题。

3.1 创新企业管理模式

要改变现阶段企业管理的现状，首要的一点就是改变传统的企业管理模式。随着市场经济体制改革的不断深入，我国企业结构和企业经营模式也在不断的改革中，要保证企业的管理制度与企业的经营理念和目标战略相适应，就需要改变企业原有的管理方式，更新原有的管理理念，改进和创新企业的管理模式，制定科学合理的管理制度，规范企业管理，为企业科学、规范的管理提供有据可循的制度，保证企业能够持续健康发展。

3.2 强化人力资源的管理

人力资源管理是企业管理中重要的组成部分，在企业的生存和发展中，人力资源起着不可替代和不可或缺的作用。企业的人力资源是一个企业能够健康发展的根本。因此，企业要保证企业的健康发展，提高企业的竞争力，就要强化人力资源的管理，健全和完善企业职员的技能培养，优化人力资源结构，构建合理完善的人才激励制度，对员工进行定期的培训，提高企业员工的综合素质，合理有效的利用好企业的人力资源，实现人力资源的有效配置。

3.3 促进企业管理文化的建设

企业的管理文化形成于企业的生产、经营和发展的过程中，企业文化的主要内容包括了企业的管理思想、企业的管理方法和企业的管理意识等。企业管理文化对对企业员工的精神支配具有重要的影响，在企业的发展中，企业的管理文化也随着企业管理的不断完善而逐渐形成和完善起来的。不同企业的不同管理方式形成了企业独特的管理文化。同时，企业的管理文化总结了企业发展的每个过程，因此，企业的管理文化对企业的管理具有一定的促进作用，因此，要积极促进企业管理文化的建设。

4 结语

随着社会的发展，经济全球化的不断深入，我国市场经济体制的改革步伐不断加快。在市场经济体制改革的背景下，我国企业管理也迎来了新一轮的变革。只有不断健全和完善企业的管理体制，及时更新企业管理模式，才能从真正意义上增强企业的竞争力，保证企业健康的发展[3]。

【参考文献】

[1] 陈康敏 ;李斌 . 我国企业内部管理沟通问题及对策研究 [J]. 学术论坛 .2009.07.7-8

[2] 李 娟 . 浅 论 中 国 式 企 业 中 的管 理 沟 通 问 题 [J]. 消 费 导刊 .2009.13.2-3

[3] 杨智蓉 . 企业管理中的沟通策略[J]. 决策与信息 .2008 年 08.8-9

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