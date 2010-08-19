国内水运业对国民经济影响

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-09-19 11:10

一个地区水运业的发展对人才、工业、技术、资金具有更强的吸引力，这种强大的吸引力不仅有利于解决就业问题，而且也促进了不同地区文化的交流与发展。国家水运业发展较早，在早期的产品运输和人员流动中发挥着很大作用，但是随着国民经济的不断发展，其他替代交通运输行业的出现。近年来，虽然水路运输业在不断发展，但是发展的速度较慢，国家社会层面对水运行业的发展不够重视，越来越多的民众为了追求生活的节奏对水运行业的选择较少，使得水运业发展遇到瓶颈。所以要推动水运行业的发展，必须探寻水运业发展的经济和社会效益，以此作为加大水运业投资力度的理论依据。

《水运管理》水运期刊，系经国家新闻出版总署批准、由上海海事大学主办的水运管理专业期刊。本刊创刊于1979年，每期正文40页，面向国内外公开发行，主要刊载水运管理领域的原始创新性、综合性、理论性的学术论文。

一、有利于推动地区经济发展

在某些沿海城市和港口城市，以我国东南沿海为例，经济发展速度快的一个重要原因就是以水运业为主导带动了相关产业的发展，不仅水运业也成为当地的重要经济增长点，还能够提高与水运相关的其他行业对经济的贡献率。东南沿海地区因其优越的地理位置，由于水运业比较发达，带动了水产养殖业的发展，而周围的工厂、企业、钢铁等也借助水运成本低的优势，选择把厂址建在沿海一带，使得这一带形成了完整的产业链，交通便利，物流业发达，大大降低了企业运营的成本，而这些企业的发展无疑推动了当地经济的繁荣，特别是对第二产业和第三产业的发展做出了突出贡献，加快了沿海地区的城市化建设进程，为提高人民收入和推动地区经济的发展提供了便利的交通。

以沿海城市为例，很多企业利用水运运输成本低，地理位置优越的优势，能够比其他地区更容易吸引到投资商，特别是对于部分原料指向性企业更是具有很大的吸引力。另外水运业的发展也会促进对外贸易和物流行业的发展，特别是石油化工、钢铁等重工业的发展都会向港口城市靠拢聚集，而最初的成本优势的吸引会使得更多技术、资金人才等都向沿岸城市聚集，从而使得这些城市的发展获得更有利的资源，外来的人才和资金支持也成为推动当地经济发展的动力。通过水运业对其他相关因素的吸引力，使得这些地区能够获得优先的发展权，从而形成一种良性循环，获得更多的发展机会。

二、水运业能够带动相关产业的发展

作为国民经济发展的基础产业，水运业不仅能够通过自身发展创造经济效益，还会在某种程度上为其他相关产业的发展提供保障，从而带动其他产业的发展。

一方面，水运业的发展回味相关产业提供运输和相关的中转服务，这就使得其他相关产业看中物流的优势，为更多行业的出现提供很好的运输条件，而其他相关产业的发展又会彼此相互促进，互相成为原料和产品的提供者，从而使得地区经济发展的体系更加完整;另一方面，水运业自身的发展也离不开制造业、贸易、工业发展的支撑，水运业的长期发展会与其他产业形成一个完整的产业群，直接推动着港口、码头、集装箱的建设等等，而这些设备的不断完善不仅提高了物流的效率，改善了运输的条件，更重要的是方便快捷的交通运输成为了区位选择的重大优势，从而因为交通优势吸引到更多投资的进入，最终使得与水产衍生产业、水运业关联产业都获得良性发展，这些产业链的完善在不断促进地区经济发展，提高国民经济发展水平方面提供了很大的动力。

三、水运业发展能够提供更多的就业机会

近年来，我国就业形势严峻，特别是在部分农业大省，由于工厂和企业的数量较少，导致越来越多的人民得不到就业，或者是需要外出就业，这样不仅增加了生活成本，而且还不利于自己所在地区的建设和发展。所以说就业的整体情况不仅关系到人民自身的收益情况，也会直接影响到地区的经济发展状况，能够从侧面反映出一个国家的国计民生，如果就业问题得不到妥善解决，失业率较高，不仅会使经济发展疲软，市场失去活力，而且还会影响到人民生活水平的提高，某些长期就业得不到解决的民众可能成为社会不稳定因素的制造者。

而水运业的发展，不仅会促进港口、码头的建设，还会衍生出大量的依存产业，通过关联效应推动其他行业的发展，而这些产业的发展会为当地人民提供更多就业的机会，解决当地就业问题，就业问题的解决不仅能够激活地区经济的发展，也能在他一定程度上提高当地人民的消费水平，从而通过拉动消费成为当期经济发展的新亮点。

就业问题的解决，使得当地民众外出打工的人数减少，对外地务工人员的吸引力增加，当地人民与其他地区的务工人员共同投入到了当期的经济和社会建设中，从而使当地的发展速度不断加快，而人口的聚集，又会自然形成新的经济增长点，带动当地服务业、教育业的发展，进一步推动国民经济的发展。

四、有利于促进经济的可持续发展

当前我国在经济发展中，改变了过去单纯追求经济发展速度的问题，开始重视和强调经济发展的效率，追求可持续的经济发展，尽量较少污染，用尽可能少的资源消耗创造出更多的经济效益和社会效益。传统的工业发展模式一味追求经济发展的速度，忽略了经济发展过程中付出的沉重的环境代价，这种发展模式是不值得提倡的。而水运业与其他的交通运输业相比，具有能耗低、污染小的优势，在运输过程中能够将污染减小到最低，符合当前经济发展的趋势。而且水运业发达的地区，可以对水资源进行循环处理，进行再利用，减少了企业运行的成本，提高了经济发展的效益。特别是随着港口业的不断发展，水运行业不断推进集约化经营的模式不断贯彻绿色环保的理念，在节能减排方面做出了更好的改善，符合了我国要建立“资源节约型”和“环境友好型”的要求。

所以在新的历史时期，经济的持续健康发展成为时刊发展的必然。我们可以充分把握可持续发展的契机，通过发挥水运业绿色环保的特殊优势，更好的贯彻落实可持续发展经济的理念，把绿色发展和可持续发展与水运业发展相结合，在水运业发展的过程中充分发挥其可持续发展的潜能，从而更好的体现水运业在国民经济发展中的地位和优势。

水运业与其他交通运输业相比，具有污染小、能耗少、成本低的特有优势，因此应该得到不断的重视和发展。通过对我国水运业国民经济影响的研究，能够为加大水运业的投资和发展力度提供更多的理论和现实依据，从而更好地发挥水运业的优势地位。

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