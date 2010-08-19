房地产业过热对我国经济发展的影响

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-09-23 10:57

近年来，房地产业发展迅速，引发了房地产热。同时，过热的房地产业也给我国的经济发展带来了很大影响。本文分析了影响房地产价格波动的主要因素及房地产业过热对我国当前经济发展的影响。房地产热持续升温，房地产价格波动较大，这也给我国的经济发展带来了很大的影响。下面就此谈谈自己的一些粗浅认识。

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一、影响房地产价格波动的主要因素

1.供求状况的影响。房地产商品由于生产周期长、资金规模大，往往会在短时期和特定区域形成相对性过量或短缺，这就使房地产行业出现价格波动。同时，房地产具有资产的属性和投资品的特征，这种双重属性往往加剧对房地产商品的目标投向和对它的保值增值预期。再有就是房地产商品的资本附加性很强，它不像普通消费品随着使用价值的损耗和消失而完成价值的消减和转移，它有更长的使用价值年限，并且在追加投入的状况下能够极大地实现价值的增加。这三种属性往往加强了房地产商品的供求与价格关系的表现，甚至使之发生扭曲，从而造成比较明显和剧烈的价格波动。

2.城市化进程的影响。城市化进程被视为房地产持续繁荣增长的基本动力，也成为目前房地产价格上涨的貌似合理的借口。从潜在需求看，我国现有城镇居民4.9亿人，到2020年全面建成小康社会，我国城市化水平将达到55%～60%，城镇居民将增长到8亿～8.5亿人。此间约有3亿～3.5亿左右的新增城镇人口需要解决住房问题。另一方面，原有城市人口同样也存在改善住房条件的需求。但潜在需求不是现实需求，这种需求如何转化和以何种形式转化将影响到大至宏观经济整体，小至房地产价格波动的一些重要经济现象。

3.经济周期影响。自20世纪20年代德国伊弗研究所和法国经济研究所开始推广和使用景气调查方法，经济周期理论被证明是最好的解释经济运行的理论模式。房地产作为国民经济的重要组成部分，是无法脱离经济周期的影响的，而且排除时滞效应和连带效应，它的波动规律是与经济周期是相一致的。

4.政策变动的影响。实际上，房地产经济本身就是一种政治经济和政策经济，特别是在我国现阶段现有体制之下，国家政策往往左右着房地产发展的方向、规模、速度和程度。调控房地产关键要调控好房地产的供求关系，必须坚持两手抓，一手调节供给，一手调控需求。

二、房地产业过热对我国经济发展的影响

1.房地产业过热是近年来，也是当前我国经济局部过热的主要根源。2002年以来，我国商品房销售额大幅攀升，带动了房地产开发和城市基础设施投资的新一轮高速增长。通过产业链的传递，进而又拉动钢材、有色金属、建材、石化等生产资料价格的快速上涨，刺激这些生产资料部门投资成倍地扩张，最后导致全社会固定资产投资规模过大、增速过快情况的出现。由于从2002年开始我国商品房销售额大幅攀升，因此，2003年的统计数据最有说服力，据统计，2003年全国累计完成房地产开发投资突破1万亿元，同比增长29.7%，是1995年以来的最大增幅。房地产业大规模的投资带动了钢材等原材料的消费，2003年我国生产钢材2.5亿吨，其中线材60%左右用于房地产和建筑业;水泥消费的8亿吨中，约50%以上用于房地产和建筑业。2007年以来，房价涨幅继续攀升，推动房地产投资高位盘整，导致钢材等价格重新出现上涨行情。随着钢材价格回升，一些停产和半停产的小钢铁企业再度恢复生产，大量装备落后的高炉、转炉也开始生产，钢铁盲目投资又出现了一定程度的反弹。

2.房价过快上涨在推动投资增长过快的同时已经成为抑制消费的重要因素。房价快速上涨改变了消费者的预期，导致居民的恐慌性“抢购”，使一部分消费者提前进入消费以10万元为单位商品的消费结构升级时期。房价上涨过快在带动住房消费和家居类商品消费的同时，一定程度上抑制了城市居民的其他消费。特别是从目前房价与居民收入水平的对比来看，房价确实是过高了，相当多的人沦为“房奴”。

3.房地产过热增加了经济社会中的不安定因素，不利于经济的可持续发展。房价过快上涨，提高了旧城改造和基础设施建设的成本，加大了城市化的难度，进一步拉大了贫富差距，增加了中低收入阶层的生活压力和不平衡心理。同时，房地产开发中违法、违规用地现象十分严重，存在大量土地违法交易与粗暴拆迁问题，隐含着大量不安定因素。这些情况都应该引起有关部门的高度重视。

三、房地产业对经济发展造成影响的主要原因

一般来说，经济发达，房地产业也会成为发达产业，因为经济发展与发达的房地产业对经济的拉动作用相关，因此可以说，房地产业对经济的拉动或“波及效应”特强，主要原因有以下三点：

1.房地产业发展需要许多部门和行业的配合。我国建筑成本中70%是材料消耗，是由其他部门和行业出售产品加以配合的。发展房地产业需要国民经济中的建材、设备、机械、冶金、陶瓷、仪表、森工、化塑、玻璃、五金、燃料动力等物资生产部门和服务行业的产品生产和劳务提供相配合，从而波及和拉动相关产业的发展。#p#分页标题#e#

2.房地产业开发的房屋为国民经济的发展提供前提和场所。开发建成的房屋能为商业、家具业、家用电器业、房屋装修业、园林花木业、家庭通讯业、搬家公司、房屋金融保险业、物业管理业、家庭特约服务业、房屋买卖中介业等的发展提供前提和场所。第三产业的主要生产资料是房屋，有了房屋才能为其产业发展提供前提，促进其发展。

3.房地产品消费，特别是住房消费，能够波及和带动生活消费。房地产的消费使用特别是住房消费是一种综合性消费，它能够波及吃、穿、用、住、行、娱乐、学习、社交、发展等人们生活的个个方面。住房有高级、低级之分，高级住宅不仅是生存资料，还是享受发展资料，因而发展房地产业，提高居民住房消费水平，从住房综合消费方面讲，为人们生活其他方面的提高创造了条件，促进了生活消费水平的全面提高。

总之，房地产业的发展与国民经济的发展密切相关，政府部门应该注重调控，高度重视。

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