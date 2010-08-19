低碳经济在中国经济中的发展

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-10-08 11:54

随着全球经济的飞速发展，低碳经济逐渐进入人们的视线，到底什么是低碳经济?低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，由于现代化的不断发展，人类对地球的开发与利用程度越来越高，从一定呈上来说，也是对地球资源的破坏，影响了生态环境，因此，低碳经济孕育而生。

《财经问题研究》财经刊物，创刊于1979年，是由东北财经大学主办的学术刊物。本刊以学术性、时代性、创新性、前瞻性的风格，着重反映国家经济管理部门、研究部门、高等财经院校的专家学者探讨中国经济改革与发展过程中的热点与难点问题的成果。

随着全球人口和经济规模的不断增长，给环境带来巨大压力，全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战，“低碳经济”概念应运而生。本篇自然经济学低碳经济论文简述了低碳经济概念的由来及其在中国的应用，低碳经济在中国具有非常广阔的发展前景，同时面临着巨大的挑战。我们应发展低碳经济，促进经济发展方式转变，跟进低碳经济的发展步伐。

是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。“低碳经济”提出的大背景，是全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战。随着全球人口和经济规模的不断增长，能源使用带来的环境问题及其诱因不断地为人们所认识，不止是烟雾、光化学烟雾和酸雨等的危害，大气中二氧化碳(CO2)浓度升高带来的全球气候变化也已被确认为不争的事实。在此背景下，“碳足迹”、“低碳经济”、“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”、“低碳城市”、“低碳世界”等一系列新概念、新政策应运而生。而能源与经济以至价值观实行大变革的结果，可能将为逐步迈向生态文明走出一条新路，即：摒弃20世纪的传统增长模式，直接应用新世纪的创新技术与创新机制，通过低碳经济模式与低碳生活方式，实现社会可持续发展。作为具有广泛社会性的前沿经济理念，低碳经济其实没有约定俗成的定义。低碳经济也涉及广泛的产业领域和管理领域。

一低碳经济概念及其在中国的应用。

1低碳经济的提出。

“低碳经济”最早见诸于政府文件是在2003年的英国能源白皮书《我们能源的未来：创建低碳经济》。作为第一次工业革命的先驱和资源并不丰富的岛国，英国充分意识到了能源安全和气候变化的威胁，它正从自给自足的能源供应走向主要依靠进口的时代，按目前的消费模式，预计2020年英国80%的能源都必须进口。同时，气候变化的影响已经迫在眉睫。2006年，前世界银行首席经济学家尼古拉斯?

斯特恩牵头做出的《斯特恩报告》指出，全球以每年GDP1%的投入，可以避免将来每年GDP5%—20%的损失，呼吁全球向低碳经济转型[1]。2007年7月，美国参议院提出了《低碳经济法案》，表明低碳经济的发展道路有望成为美国未来的重要战略选择。2007年12月3日，联合国气候变化大会在印尼巴厘岛举行，15日正式通过一项决议，决定在2009年前就应对气候变化问题新的安排举行谈判，制订了世人关注的应对气候变化的“巴厘岛路线图”。该“路线图”为2009年前应对气候变化谈判的关键议题确立了明确议程，要求发达国家在2020年前将温室气体减排25%至40%。

“巴厘岛路线图”为全球进一步迈向低碳经济起到了积极的作用，具有里程碑的意义。联合国环境规划署确定2008年“世界环境日”(6月5日)的主题为“转变传统观念，推行低碳经济”。2008年7月，G8峰会上八国表示将寻求与《联合国气候变化框架公约》的其他签约方一道共同达成到2050年把全球温室气体排放减少50%的长期目标。系统地谈论低碳经济，还应追溯至1992年的《联合国气候变化框架公约》和1997年的《京都协议书》。

2低碳经济在中国的应用。

2006年底，科技部、中国气象局、发改委、国家环保总局等六部委联合发布了我国第一部《气候变化国家评估报告》。2007年6月，中国正式发布了《中国应对气候变化国家方案》。2007年7月，温家宝总理在两天时间里先后主持召开国家应对气候变化及节能减排工作领导小组第一次会议和国务院会议，研究部署应对气候变化工作，组织落实节能减排工作。2007年12月26日，国务院新闻办发表《中国的能源状况与政策》白皮书，着重提出能源多元化发展，并将可再生能源发展正式列为国家能源发展战略的重要组成部分。不再提以煤炭为主。2008年1月，清华大学在国内率先正式成立低碳经济研究院，重点围绕低碳经济、政策及战略开展系统和深入的研究，为中国及全球经济和社会可持续发展出谋划策。2007年9月8日，中国国家主席胡锦涛在亚太经合组织(APEC)第15次领导人会议上，本着对人类、对未来的高度负责态度，对事关中国人民、亚太地区人民乃至全世界人民福祉的大事，郑重提出了四项建议，明确主张“发展低碳经济”，令世人瞩目。他在这次重要讲话中，一共说了4回“碳”：“发展低碳经济”、研发和推广“低碳能源技术”、“增加碳汇”、“促进碳吸收技术发展”。他还提出：“开展全民气候变化宣传教育，提高公众节能减排意识，让每个公民自觉为减缓和适应气候变化做出努力。”这也是对全国人民发出了号召，提出了新的要求和期待。胡锦涛主席并建议建立“亚太森林恢复与可持续管理网络”，共同促进亚太地区森林恢复和增长，减缓气候变化。同月，国家科学技术部部长万钢在2007中国科协年会上呼吁大力发展低碳经济。

2008年“两会”，全国政协委员吴晓青明确将“低碳经济”

提到议题上来。他认为，中国能否在未来几十年里走到世界发展的前列，很大程度上取决于中国应对低碳经济发展调整的能力，中国必须尽快采取行动积极应对这种严峻的挑战。他建议应尽快发展低碳经济，并着手开展技术攻关和试点研究。2008年6月27日，胡锦涛总书记在中央政治局集体学习上强调，必须以对中华民族和全人类长远发展高度负责的精神，充分认识应对气候变化的重要性和紧迫性，坚定不移地走可持续发展道路，采取更加有力的政策措施，全面加强应对气候变化能力建设，为我国和全球可持续发展事业进行不懈努力。

二低碳经济在中国的发展前景。

G20峰会前，中国提出了超主权货币，美国能源部长朱棣文称，如果其他国家没有实施温室气体强制减排措施，那么美国将征收碳关税(Carbon Tariff)。经济特区对我国的发展起到了巨大的推动和示范作用，但是迄今为止，特区基本上属于工业化时代的“高碳经济”区，还没有一个“低碳经济”区。研究指出，2007年，我国每建成1平方米房屋，约释放出0.8吨CO2;每生产1度电，要释放出1公斤CO2;燃烧1升汽油，要释放出2.2公斤CO2。因此，借鉴国际二氧化碳排放权(CER)交易，设立“碳货币交易特区”，大力推行以低碳建筑、低碳汽车、低碳农业和智能电网等为核心的低碳发展模式，以应对“碳货币勒索”，已迫在眉睫。我国城乡民用建筑面积约400亿平方米，其中1/10的危旧房急需改造，可是各地在进行危旧房改造时，考虑最多的是省钱和进度，不考虑保温和节能。数字显示，建设40亿平方米的房屋，要释放出32亿吨CO2，是2007年我国排放的54.3亿吨CO2的60%。

假如通过“碳货币交易”将全国城镇的危旧房改造为低碳房屋，不但能减排CO2，还可以推动房地产“升级性战略转型”，建立起在百年内有竞争力的创新变革。我国农村建设用地2.7亿亩，5倍于城镇。现在，建房已成为返乡农民工最大的支出。动辄几万元甚至几十万元的房，不仅是耗光了农民工的积蓄，往往还要借债，而农民建房最大坏处是“浪费耕地”“释放CO2”。假如通过“碳货币交易”

组织农民进城，在“新城镇”集中建设“低碳房屋”，不仅节约了能源，而且节约耕地。中国电力78%依赖燃煤发电。而大规模采用电动汽车，立即面临发电的能量从哪里来的问题。如用煤炭发电，根据欧盟联合研究中心的报告，温室气体排放将比使用燃油增加至少一倍。因此，使用“煤电”的所谓新能源汽车，是比“高碳”的燃油汽车高一倍的“高高碳”汽车。科技部正争取经过4到5年的时间，国家每年汽车产量中将有10%(100万辆)是新能源汽车。

也就是说，财政部到2010年将投入200多亿元生产100万辆新能源汽车，是“高高碳”的“煤电汽车”。中国核电数量有限，可再生资源中，水电3.78亿千瓦，风电2.53亿千瓦，太阳能21039亿千瓦。假如通过“碳货币交易”，让“低碳的电站”为汽车充电，这才会有低碳的“新能源汽车”。

推行“低碳经济”千万不能忘记农村。据测算，到2020年，农村地区人均商品消耗将由0.62吨标煤增加到1.99吨标煤，其增量相当于我国能源发展中长期规划(2005-2020)能源消耗增量的60%[2]。联合国粮农组织(FAO)公布的《家畜的长期影响》调查报告说“导致全球环境恶化的最主要因素有二至三个，家畜是其中之一。”我国科学家发现：

由于大量施用化肥，进而加速排放了大量的二氧化碳和甲烷等温室气体。单一施用化肥的地块，土壤排放的甲烷量是化肥配施猪粪地块的3倍，是不施肥地块的27倍。我国现在的化肥利用率是35%，农药利用率只有30%，每年产生的农作物秸秆6亿吨左右，其中约有3亿吨可作为能源使用(折合1.5亿吨标准煤)。3亿吨秸秆饲料化处理每年可以节约粮食0.5～1.2亿吨，相当于建设0.5～1.2亿亩“吨粮田”。

我国每年产生的畜禽粪便约30亿吨，是农村主要的污染源，若有效利用，可以生产数量巨大的沼气和沼渣。由于沼气(发电)的能量来自植物当年固定的碳水化合物所携带的太阳能，没有增加碳的排放，即污染物零排放。沼气和天然气的有效成分均为甲烷，假如通过“碳货币交易”

采取一定的技术实现沼气取代液化气，则实现了工业开发农村沼气。因此，养殖场就是亟待开发的“天然气矿”，并且可以大量替代燃煤电厂发电，改善农村环境，减排温室气体。另外，养殖场和沼气发电厂完全可以在土地瘠薄的地方做，且大量沼渣(有机肥)每年还田，可用5-10年时间，将国家大量的中低产田提升，无疑又等于增加了全国的粮食产量。为此建议：尽快设立以低碳建筑、低碳汽车低碳农业等为核心的国家“碳货币交易特区”。

三中国发展低碳经济面临的挑战。

在全球气候变暖的背景下，以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。欧美发达国家大力推进以高能效、低排放为核心的“低碳革命”，着力发展“低碳技术”，并对产业、能源、技术、贸易等政策进行重大调整，以抢占先机和产业制高点。低碳经济的争夺战，已在全球悄然打响。这对中国，是压力，也是挑战。

挑战之一：工业化、城市化、现代化加快推进的中国正处在能源需求快速增长阶段，大规模基础设施建设不可能停止;长期贫穷落后的中国，以全面小康为追求，致力于改善和提高13亿人民的生活水平和生活质量，带来能源消费的持续增长。“高碳”特征突出的“发展排放”，成为中国可持续发展的一大制约。怎样既确保人民生活水平不断提升，又不重复西方发达国家以牺牲环境为代价谋发展的老路，是中国必须面对的难题。

挑战之二：“富煤、少气、缺油”的资源条件，决定了中国能源结构以煤为主，低碳能源资源的选择有限。电力中，水电占比只有20%左右，火电占比达77%以上，“高碳”占绝对的统治地位。据计算，每燃烧一吨煤炭会产生4.12吨的二氧化碳气体，比石油和天然气每吨多30%和70%，而据估算，未来20年中国能源部门电力投资将达1.8万亿美元。火电的大规模发展对环境的威胁，不可忽视。

挑战之三：中国经济的主体是第二产业，这决定了能源消费的主要部门是工业，而工业生产技术水平落后，又加重了中国经济的高碳特征。资料显示，1993—2005年，中国工业能源消费年均增长5。8%，工业能源消费占能源消费总量约70%。采掘、钢铁、建材水泥、电力等高耗能工业行业，2005年能源消费量占了工业能源消费的64.4%调整经济结构，提升工业生产技术和能源利用水平，是一个重大课题。

挑战之四：作为发展中国家，中国经济由“高碳”向“低碳”转变的最大制约，是整体科技水平落后，技术研发能力有限。尽管《联合国气候变化框架公约》规定，发达国家有义务向发展中国家提供技术转让，但实际情况与之相去甚远，中国不得不主要依靠商业渠道引进。据估计以2006年的GDP计算，中国由高碳经济向低碳经济转变年需资金250亿美元。这样一个巨额投入，显然是尚不富裕的发展中中国的沉重负担。

四中国发展低碳经济促进经济发展方式转变的途径分析。

“低碳经济”的理想形态是充分发展“阳光经济”、“风能经济”、“氢能经济”、“生物质能经济”。但现阶段太阳能发电的成本是煤电水电的5-10倍，一些地区风能发电价格高于煤电水电;作为二次能源的氢能，目前离利用风能、太阳能等清洁能源提取的商业化目标还很远;以大量消耗粮食和油料作物为代价的生物燃料开发，一定程度上引发了粮食、肉类、食用油价格的上涨。从世界范围看，预计到2030年太阳能发电也只达到世界电力供应的10%，而全球已探明的石油、天然气和煤炭储量将分别在今后40、60和100年左右耗尽。因此，在“碳素燃料文明时代”向“太阳能文明时代”(风能、生物质能都是太阳能的转换形态)过渡的未来几十年里，“低碳经济”、“低碳生活”的重要含义之一，就是节约化石能源的消耗，为新能源的普及利用提供时间保障。特别从中国能源结构看，低碳意味节能，低碳经济就是以低能耗低污染为基础的经济[3]。“戒除嗜好!面向低碳经济”的环境日主题提示人们，“低碳经济”不仅意味着制造业要加快淘汰高能耗、高污染的落后生产能力，推进节能减排的科技创新，而且意味着引导公众反思哪些习以为常的消费模式和生活方式是浪费能源、增排污染的不良嗜好，从而充分发掘服务业和消费生活领域节能减排的巨大潜力。

转向低碳经济、低碳生活方式的重要途径之一，是戒除以高耗能源为代价的“便利消费”嗜好。“便利”是现代商业营销和消费生活中流行的价值观。不少便利消费方式在人们不经意中浪费着巨大的能源。比如，据制冷技术专家估算，超市电耗70%用于冷柜，而敞开式冷柜电耗比玻璃门冰柜高出20%。由此推算，一家中型超市敞开式冷柜一年多耗约4.8万度电，相当于多耗约19吨标煤，多排放约48吨二氧化碳，多耗约19万升净水。上海约有大中型超市近800家，超市便利店6000家。如果大中型超市普遍采用玻璃门冰柜，顾客购物时只需举手之劳，一年可节电约4521万度，相当于节省约1.8万吨标煤，减排约4.5万吨二氧化碳。

转向低碳经济、低碳生活方式的重要途径之二，是以“关联型节能环保意识”戒除使用“一次性”用品的消费嗜好。今年6月全国开始实施“限塑令”。无节制地使用塑料袋，是多年来人们盛行便利消费最典型的嗜好之一。

要使戒除这一嗜好成为人们的自觉行为，单让公众理解“限塑”意义在于遏制白色污染，这只是“单维型”环保科普意识。其实“限塑”的意义还在于节约塑料的来源——石油资源、减排二氧化碳。这是一种“关联型”节能环保意识。据中国科技部《全民节能减排手册》计算，全国减少10%的塑料袋，可节省生产塑料袋的能耗约1.2万吨标煤，减排31万吨二氧化碳。关联型环保意识不仅能引导公众明白“限塑就是节油节能”，也引导公众觉悟到“节水也是节能”(即节约城市制水、供水的电能耗)，觉悟到改变使用“一次性”用品的消费嗜好与节能、减少碳排放、应对气候变化的关系。

转向低碳经济、低碳生活方式的重要途径之三，是戒除以大量消耗能源、大量排放温室气体为代价的“面子消费”、“奢侈消费”的嗜好。今年第一季度全国车市销量增长最快的是豪华车，其中高档大排量的宝马进口车同比增长82%以上，大排量的多功能运动车SUV同比增长48.8%。与此相对照，不少发达国家都愿意使用小型汽车、小排量汽车。提倡低碳生活方式，并不一概反对小汽车进入家庭，而是提倡有节制地使用私家车。日本私家车普及率达80%，但出行并不完全依赖私家车。在东京地区私家车一般年行驶3000至5000公里，而上海私家车一般年行驶1.8万公里。国内人们无节制地使用私家车成了炫耀型消费生活的嗜好。有些城市的重点学校门口，接送孩子的一二百辆私家车将周围道路堵得水泄不通。由于人们将“现代化生活方式”含义片面理解为“更多地享受电气化、自动化提供的便利”，导致了日常生活越来越依赖于高能耗的动力技术系统，往往几百米的短程或几层楼的阶梯，都要靠机动车和电梯代步。另一方面，人们的膳食越来越多地消费以多耗能源、多排温室气体为代价生产的畜禽肉类、油脂等高热量食物，肥胖发病率也随之升高。而城市中一些减肥群体又嗜好在耗费电力的人工环境，如空调健身房、电动跑步机等进行瘦身消费，其环境代价是增排温室气体。

转向低碳经济、低碳生活方式的重要途径之四，是全面加强以低碳饮食为主导的科学膳食平衡。低碳饮食，就是低碳水化合物，主要注重限制碳水化合物的消耗量，增加蛋白质和脂肪的摄入量。目前我国国民的日常饮食，是以大米小麦等粮食作物为主的生产形式和“南米北面”的饮食结构。而低碳饮食可以控制人体血糖的剧烈变化，从而提高人体的抗氧化能力，抑制自由基的产生，长期还会有保持体型、强健体魄、预防疾病、减缓衰老等益处。但由于目前国民的认识能力和接受程度有限，不能立即转变。

因此，低碳饮食将会是一个长期的、艰巨的工作。不过相信随着人民大众普遍认识水平的提高，低碳饮食将会改变中国人的饮食习惯和生活方式。

人们要实现宏大的节能降耗战略，或许要取决于很多细微之处。人们应看到，这“细微之处”不只是制造业、建筑业中许多节能技术改进的细节，也包括日常生活习惯中许多节能细节。对于世界第一人口大国来说，每个人生活习惯中浪费能源和碳排放的数量看似微小，一旦以众多人口乘数计算，就是巨大的数量。科技工作者和社会科学工作者都有责任从日常生活的方方面面向公众开展低碳经济、低碳生活的创意活动和普及工作，使党的十七大提出的“节能减排”，“建设资源节约型、环境友好型社会”，“加强应对气候变化能力建设，为保护全球气候做出新贡献”的科学发展决策，变为全民的实际行动。发展低碳经济，是中国的“世界公民”责任担当，也是中国可持续发展，转变经济发展模式的难得机遇[4]。推行低碳经济，需要政府主导，包括制定指向长远战略，出台鼓励科技创新、节能减排、可再生能源使用的政策，减免税收、财政补贴、政府采购、绿色信贷等措施，来引领和助推低碳经济发展;但也需要企业认清方向自觉跟进，促进低碳经济发展的“集体行动”。只有更多企业改变目前的被动状态，自觉跟进低碳经济的发展步伐时，中国向低碳经济转换才有现实的基础和未来的希望。

参考文献：

[1]黄卫平。应对气候变化挑战的全球合作框架思考[J].经济理论与经济管理，2010，(1)。

[2]张坤民。发展低碳经济是中国的内在需求[J].理论视野，2010，(2)。

[3]陈剑峰。低碳经济：我国经济社会可持续发展的战略选择[J].中共山西省委党校学报2009，(6)。

[4]周宏春。中国发展低碳经济的意义与途径[J].理论视野，2010，(2)

经济学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登经济学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、经济学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有经济学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。