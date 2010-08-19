南水北调中线移民区域经济发展战略

来源：中国鸣网位置：经济学论文时间：2016-10-24 12:09

南水北调工程的实施涉及沿线居民的移民问题，协调工程建设和移民区的和谐发展对南水北调项目的建设施工有重要影响，本文对移民区域经济发展的总体战略提出对策和建议。

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文章建议库区以柑橘种植和渔业养殖作为农业经济的两大发展方向，还可以充分挖掘区位优势，发展二三产业;建议安置区结合当地具体特点发展蔬菜、水果种植和畜禽养殖，近郊地区可以建设观光农业，城镇化地区可以加强农民技能培训，实现劳动力向二三产业转移。移民区域要实现已有特色农业的长足发展，关键在于农业产业化和市场保障，并需要特别重视农业知识产权的培育、保护和有效利用。

一、移民区域经济发展的总体战略

南水北调中线移民区域的经济发展需要因地制宜，结合地方具体情况，着重针对当地农业气候资源、土地存量、土质状况、地理区位、交通条件和市场发育程度等因素提出发展的方向和阶段目标。库区、安置区应当充分发挥自身比较优势，强化薄弱环节，挖掘增长潜力，增强创新意识，向广度和深度两个方向培育地方市场，拉动 就业并提升农民消费能力，促进社会经济全面繁荣。

二、中线库区经济发展策略

就中线库区而言，柑橘种植和渔业养殖可以作为农业经济的两大发展方向。库区的柑橘种植已有较大规模，初步形成了沿汉江柑橘带，发展出了独具特色的柑橘经济。但是，库区的柑橘种植尚未形成一条完整的产业链，只是作为一个单一的柑橘供应地，因而农户需要独立面对市场供求关系变化带来的价格风险，实际收益并不能获得有效保障。因此，建议库区农户和相关职能部门明确将柑橘生产作为当地特色农业，进一步将其做大做实做强。

渔业养殖是库区充分利用自身水资源优势发展起来的又一特色农业。随着库区水源地建设的深入进行，对水质环境保护的要求会提高，这可能导致渔业养殖成本上升。就未来一个时间段而言，库区渔业生产的关键在于市场保障和销售渠道的通畅，以实现价格基本稳定，保证养殖户稳收增收。

除进一步提升农业发展水平外，库区还可以充分挖掘区位优势，发展二三产业。库区可以结合水源区经济林绿化带和自然保护区的建立，形成融自然和人文景观为一体的独具特色的中线工程水源区生态旅游带，为海内外游客提供观光、度假、疗养、科学考察、探险与科普教育服务，从而开拓出一项新的绿色生态产业。

针对部分库区乡镇邻靠十堰第二汽车制造厂的交通区位优势，当地可以推动建立汽车工业园，集中发展汽车零部件生产和装配工业，逐步建成具有规模效益的“二汽”零部件外包加工生产基地。

三、中线安置区经济发展策略

就中线安置区而言，结合当地具体特点发展蔬菜、水果种植，可以成为经济发展的重要方向。部分安置区已具备良好的品牌农业基础，农产品特色鲜明、规模较大，有一定知名度。下一阶段建议着重进行形象产品的品牌建设，使农产品技术研究、生产加工、包装销售环环相扣，形成完整的产业链，增加产品附加值，提高单位收益。

针对邻近城镇的安置区，发展果蔬种植和畜禽养殖是实现经济发展的一个方向。利用邻近城镇的区位优势，当地可以建设大规模的蔬菜基地和果林基地，还可以培育扶持一批规模化的家畜家禽养殖场，不仅为城区提供农副产品，还能够通过“农超对接”远销外省。此外，近郊安置区可以建设独具特色的近郊农业，大力发展观光农业，在实现收入的多元化同时也促进了服务业的发展，拉动了就业，进而加速了近郊地区的城镇化进程。

对于具备一定城镇性质的安置区，应当结合本地工业情况，有针对性地对移民进行工作岗位培训，使移民有一技之长，能够比较顺利地在本地务工，实现移民农户收入的较大幅度增长。

四、移民区域经济发展小结

对于中线移民区域，要实现已有特色农业的长足发展，关键在于农业产业化和市场保障。移民地区不仅需要争取政府资金的“硬支持”，还要争取并充分利用政策性“软支持”。库区和安置区应当主动在南水北调受益区争取适合自己的对口合作项目，引进具有一定规模实力的农产品加工企业，进行有发展前景和能够实现双赢的招商。不仅要将企业引进，更要实现企业在当地的发展，将其培育成为地方龙头企业，政策上可以考虑在初期给予一定财政扶持。通过农产品深加工，促进产品多样化，提高附加值，实现产业链的延伸扩展，最终发展为地方经济的支柱产业。

同时，移民区域要争取在受益区获得市场保障，受益区可以针对移民区的农副产品、工业品建立市场准入机制。具体而言，可以建立“农超对接”的销售模式，库区和安置区的优质农产品、加工制成品可以通过与受益区建立的市场平台进入受益区，经过具体的销售渠道直接进入大中超市，实现无缝对接。

最后，在区域经济发展的过程中，需要特别重视农业知识产权的培育和保护，加大科技种植的普及，积极推广优良品种，将移民区已有的农业技术和生产经验由移出区带入移入区，进而实现库区和安置区经济发展的双赢。

参考文献：

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